La Chromebook IdeaPad Duet de Lenovo es una mini Pixel Slate por US$280

Ahora que las aplicaciones de Android están disponibles en las Chromebooks, los modelos que son tableta liviana con un teclado extraíble, como la Chromebook IdeaPad Duet de Lenovo, tienen más sentido. Recientemente, Google aumentó el soporte del sistema operativo Chrome para tabletas, agregando también nuevos gestos táctiles y un modo de tableta para el navegador Chrome, lo que hace que esta pequeña y delgada dos en uno se sienta como un híbrido del lado de escritorio de Chrome y el lado de tableta de Android, más que los modelos anteriores.

Si estás familiarizado con otras pequeñas híbridas como la Duet, podrías pensar que esta es esencialmente una versión Chrome de la primera Microsoft Surface Go, y no estás equivocado. Al igual que la Go, la Duet de Lenovo es una tableta de 10 pulgadas con un teclado extraíble y una pantalla táctil. Sin embargo, a diferencia de Microsoft, Lenovo sí incluye el teclado. También cuesta mucho menos que la Go (incluida la nueva Go 2), pues su precio inicial es de US280 por la versión de 64GB o US$300 por una con almacenamiento de 128GB. Es esencialmente una Pixel Slate más pequeña, aunque menos potente, que tiene más sentido para más personas con un precio más acorde con lo que la gente espera que cueste una Chromebook.

La Duet está construida en torno a una pantalla de resolución de 1.920x1.200 pixeles con una relación de aspecto de 16:10, por lo que tiene un poco más de altura para el trabajo. Es una bonita pantalla con un brillo de 400 nits, que ayuda con los reflejos de la pantalla brillante. El teclado se conecta con pines pogo y se conecta magnéticamente con un sólido y satisfactorio chasquido. La pantalla es compatible con stylus USI, también, pero el precio es aparte.

El teclado se siente razonablemente bien para ser una cubierta de tableta, pero Lenovo redujo el tamaño de las teclas en el lado derecho. Encontré la tecla del apóstrofe particularmente frustrante: simplemente no podía presionarla, y en su lugar presioné repetidamente la tecla Intro. Con el uso regular, es posible que pueda superarlo, pero hasta ahora he pasado mucho tiempo corrigiendo mis errores de escritura. El teclado no está retroiluminado, lo que no es raro para Chromebooks más baratas. Sin embargo, el pequeño clickpad es bueno si tiendes a arrastrar las palmas mientras escribes.

La cubierta posterior es una pieza separada de la cubierta que también se ajusta. La mitad de la cubierta es un soporte con bisagras que le ofrece un amplio rango de posicionamiento. También es una bisagra apretada, por lo que no tienes que preocuparte de que se salga de su posición. Además, dado que la conexión del teclado magnético es fuerte y el pie de apoyo es lo suficientemente ancho, puedes usar esto en tu regazo. Combinado con su inicio rápido y conexión inalámbrica instantánea con un teléfono o punto de acceso emparejado, puedes comenzar a trabajar rápidamente en cualquier lugar.

Si estás trabajando en casa o en la oficina, puedes aprovechar el puerto USB-C y obtener una base para conectar una pantalla externa, teclado y mouse. Usando este dock de Anker, trabajé lado a lado con una pantalla (con una salida de hasta 1080p) como escritorio extendido. Esto te brinda una pantalla pequeña para usar como dispositivo de comunicaciones si deseas mantener Slack, correo electrónico o mensajes abiertos. O puedes usar la Duet como reproductor multimedia mientras trabajas en tu pantalla principal más grande.

Dentro de esta computadora hay un procesador Mediatek de 8 núcleos Helio P60T, 4GB de memoria y 64 o 128GB de almacenamiento flash eMMC. Sin ranura para tarjetas para expansión y solo US$20 separando los dos, probablemente deberías optar por la versión de 128GB si puedes. Estaba un poco preocupado por tener solo 4GB de memoria en esta cosa. Usando el app del sistema Cog como visor, la Duet parecía estar usando la mayor parte de su memoria la mayor parte del tiempo. Dicho esto, el rendimiento solo se hizo lento durante unos segundos aquí y allá, tanto solo como cuando se conecta a una pantalla externa. Se recuperaría y funcionaría bien, incluso mientras juegas.

Como tienes acceso a la tienda Google Play, me limité a los juegos de Android para probarlos, pero la Duet podría combinarse con el controlador y el servicio Stadia de Google. Con su teclado y soporte extraíbles, la Duet es fácil de configurar para jugar con un control Bluetooth. Además, dado que solo pesa alrededor de una libra (unos 450 gramos), es liviana y lo suficientemente pequeña como para jugar juegos de mano también.

La duración de la batería parece estar en el rango de lo que promete Lenovo, que es de hasta 10 horas. Todavía no he realizado ninguna prueba formal, pero en función de mi uso, podría ver que llega fácilmente a 8 horas, pero todo dependerá del brillo de la pantalla y de lo que sea que estés haciendo.

Junto con el puerto USB-C a la derecha, tienes un control de volumen y un botón de encendido. Pasando a la parte superior, encontrarás micrófonos de campo lejano y altavoces estéreo. Hay cámaras frontales de 2 megapixeles y traseras de 8 megapixeles. El rendimiento de la cámara Web y el micrófono no es nada especial, pero ciertamente es lo suficientemente bueno para los chats de video en equipo. Los micrófonos también se pueden usar para que Google Assistant haga cosas importantes como configurar recordatorios, abrir Gmail, reproducir música, responder todas sus preguntas y hasta encontrar videos de gatitos en YouTube. Las bocinas no son espectaculares. Están bien para uso casual, pero cualquier cosa más y querrás usar audífonos o bocinas Bluetooth.

Yo apenas he comenzado a usarla, pero esto te da una idea aproximada de las características de la Duet y algo de lo que estas 2-en-1 pueden hacer en este momento en caso de que quieras comprarte una esta semana. Chrome sigue creciendo en funciones y esta 2-en-1 continuará recibiendo actualizaciones cada seis semanas durante los próximos ocho años. Como dispositivo principal, su rendimiento y tamaño pueden ser un poco limitantes. Pero si estás buscando algo para la movilidad pura o como un dispositivo secundario, hasta ahora parece ser una opción inteligente. Ciertamente puedo ver por qué los usuarios de Chrome están entusiasmados con esto, especialmente a US$300.