Chrome bloqueará los anuncios molestos y el spam en todo el mundo

Chrome

El navegador de Google, Chrome, comenzará este verano a bloquear los anuncios molestos en todo el mundo.

Chrome protegerá a los usuarios de anuncios intrusivos en cualquier país a partir del 9 de julio, según explica una publicación en el blog Chromium de Google. Se trata de una expansión de su función de bloqueo de anuncios lanzada en febrero del año pasado, y que inicialmente se enfocó solo en los territorios de América del Norte y Europa.

El bloqueador de anuncios de Chrome está diseñado para disuadir a los creadores de anuncios que utilizan tácticas de publicidad invasivas y poco éticas, definidas por un consorcio llamado Coalition for Better Ads, a través de sus estándares Better Ads. Google analiza los sitios y advierte a los creadores de anuncios demasiado intrusivos que serán añadidos a una lista negra si no cambian sus métodos.

A partir del miércoles, los editores de todo el mundo pueden usar la herramienta "Ad Experience Report" para comprobar si están mostrado anuncios intrusivos en sus sitios Web. Según el blog, Chrome ya ha revisado millones de sitios en todo el mundo y continuará revisando más sitios Web en los próximos meses.

Parece que Chrome ha tenido cierto éxito con su programa Better Ads Standards. Según el blog, en Estados Unidos, Canadá y Europa, dos tercios del total de los editores que alguna vez no cumplieron con los requisitos tienen ahora una buena reputación. Además, menos del 1 por ciento de los millones de sitios que la compañía revisó, tenía sus anuncios filtrados.