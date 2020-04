Quibi

Quibi hizo su debut en Estados Unidos con 50 nuevos programas distribuidos en tres categorías de contenido: películas con capítulos que duran de entre 7 y 10 minutos cada uno; series y documentales sobre música, comida, autos y entretenimiento, y programas "esenciales" que ofrecen un resumen de las noticias más importantes del día.

Para enganchar a los usuarios, Quibi hizo disponibles los tres primeros capítulos de las más de 20 series, películas y documentales que se estrenaron el día del lanzamiento de la plataforma. Cada día hábil, Quibi integrará nuevos episodios.

Una de las características de Quibi, además de sus capítulos cortos y su formato para dispositivos móviles, es la gran cantidad de celebridades que tiene en su catálogo, incluyendo a Chrissy Teigen, la modelo e influencer que protagoniza el show Chrissy's Court.

En Chrissy's Court, Teigen funge como jueza de una corte de lo absurdo acompañada por su madre Vilailuck "Pepper Thai" Teigen, quien ––en teoría–– se encarga de mantener el orden en la sala. Y sí, el esposo de la modelo, el cantante John Legend, también aparece por ahí.

Además de Chrissy's Court, Quibi cuenta con otras series cortitas repletas de celebridades, incluyendo Gone Mental with Lior en la cual participan famosos como el actor Ben Stiller (Zoolander), el exjugador de americano Rob Gronkowski, el comediante James Corden (The Late Late Show with James Corden) y la actriz Zooey Deschanel (New Girl); y la serie documental &Music en el que Ariana Grande, J Balvin y Ozzy Osbourne tienen sus episodios dedicados.

Si quieres probar Quibi sin pagar, puedes descargar la aplicación desde la App Store o Google Play Store y aprovechar los 90 días de prueba sin costo si es que te registras antes del 20 de abril. Después del tiempo de prueba, podrás optar por la suscripción mensual de US$5 con comerciales, o pagar US$8 mensuales para acceder a la versión sin comerciales.