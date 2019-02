La estrella de Thor será el luchador Hulk Hogan en una película biográfica

Christian Petersen/Getty/Jackson Ryan

La estrella australiana Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan, una de las figuras más famosas de la lucha libre estadounidense, en una biopic de Hogan, según The Hollywood Reporter.

Hogan, cuyo verdadero nombres es Terry Bollea, se inició en la lucha libre en la CWF, la organización de lucha libre profesional del estado de Florida, antes de debutar en la World Wrestling Federation de Vincent J. McMahon en 1979. Hogan llegaría a convertirse en una de las estrellas más grandes de la lucha libre en Estados Unidos durante la década de los años 80 del siglo pasado, llegando a tener su propia serie de dibujos animados -- Hulk Hogan's Rock 'n' Wrestling -- en la que él y otros compañeros luchadores ayudaban a extraterrestres a regresar a sus planetas o brindaban apoyo a candidatos políticos a vencer a oponentes corruptos (eran los años años 80, ¿OK?).

La carrera como luchador de Hulk Hogan está llena de grandes momentos y disputas con otras estrellas del cuadrilátero, como Randy Savage, Rowdy Roddy Piper, The Iron Sheik y el Ultimate Warrior, solo por nombrar a unos pocos. Fue campeón en 12 oportunidades de la WWE (World Wrestling Entertainment) y campeón en seis ocasiones de la WCW (World Championship Wrestling) a lo largo de una carrera que abarcó cuatro décadas. En 2005, Hogan fue elegido como miembro del Salón de la Fama de la WWE.

Hemsworth, conocido mundialmente por interpretar al dios del trueno, Thor, en el Universo Cinematográfico Marvel, se enfrentará de nuevo a Thanos en la película Avengers: Endgame, y al vestir el traje rojo y amarillo de Hogan de seguro combatirá a un enemigo más formidable: André the Giant.

Es posible que los momentos estelares de Hogan sucedieron en WrestleMania III cuando defendió su título de campeón mundial de los pesos pesados de la WWF ante André en la final. El video del combate muestra a Hogan alzando a André -- de 2.2 metros de altura y 238 kilogramos de peso -- sobre su cabeza y lanzándolo contra el piso del cuadrilátero, con lo que ganó la pelea.

Resulta interesante que Hogan ya había pensando en Hemsworth para que lo interpretara en 2013, cuando declaró al diario Cape Breton Post sobre cuál estrella de cine podría encarnarlo en una película.

Debido a su fama y musculatura, la vida de Hogan fuera del cuadrilátero también ha generado el interés de los medios.

En 2012, Gawker Media publicó una cinta de contenido sexual en la que aparecía Hogan. Se reportó entonces que en el video Hogan había hecho comentarios racistas, lo que generó un escándalo que al final ocasionó que la WWE finalizara su contrato con Hogan y lo retirara de todos los materiales promocionales. En 2016, una corte de Florida dictaminó que la red de medios digitales Gawker había publicado erróneamente la cinta sexual, otorgándole a Hogan más de US$100 millones en compensación.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Avengers o Black Panther? La mejor película de la cultura...

No parece que la próxima película se centre en estos aspectos de la vida de Hogan, pues fuentes consultadas por The Hollywood Reporter afirman que la biopic será "una historia de origen de Hulk Hogan y de la Hulkamanía". Este comentario emparenta el filme más con The Wrestler protagonizada por Mickey Rourke que como un "grandes éxitos" de la WWF/WWE. La biopic será dirigida por Todd Phillips y escrita por Scott Silver, quienes trabajaron juntos en el filme Joker con Joaquin Phoenix en el papel del Guasón.

¿Te interesaría ver otra película sobre lucha libre antes de que la biopic de Hulk Hogan con Hemsworth llegue a las pantallas? Pues ahora en Estados Unidos está en cartelera <em>Fighting With My Family</em>, que luce perfecta para calmar tu sed de lucha libre profesional.

