¿Por qué Miguel Bosé tuitea falsedades del COVID-19, Bill Gates y 5G?

Te puede gustar o no la música de Miguel Bosé, pero es innegable su aporte al pop en español. Ahora, en su faceta de pseudo científico, sí es probable que muchos dudemos de su capacidad y conocimientos.

Bosé publicó una serie de tuits que reúnen varias teorías de la conspiración que pululan en Internet. Según el cantante español, Bill Gates busca controlar nuestros cerebros a través de microchips implantados con la vacuna del COVID-19 que se activarán con la llegada de la tecnología 5G.

"La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo", escribió Bosé y añadió sobre el empresario: "En el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla". Finalmente, según Bosé, una vez que se inyecte la vacuna "y activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".

Nota del editor: No estamos incluyendo enlaces a los tuits ni publicaciones de Facebook de estos usuarios porque contienen información falsa.

¿Qué hay de cierto en cada una de las exposiciones del autor de "Amante bandido"? Absolutamente nada, aunque su corazón quede malherido después de estas aclaraciones. Veamos.

Gavi es realmente una alianza por la vacunación infantil, en la que colaboran diversos organismos, como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y sí, la fundación de los Gates.

El 18 de abril de 2019, se lazó la campaña #LasVacunasFuncionan, la Fundación Bill y Melinda Gates se comprometió a aportar US$1 a UNICEF por cada uno de los "me gusta" o "mensajes compartidos" en las redes sociales que utilizaran el hashtag #LasVacunasFuncionan durante el mes de abril. "El objetivo es garantizar que todos los niños reciban las vacunas que necesitan para salvar sus vidas", dice el texto d la UNICEF.

En el mismo texto, la UNICEF es muy clara en cuanto a los beneficios de las vacunas: "Las vacunas salvan hasta 3 millones de vidas al año, ya que protegen a los niños de enfermedades potencialmente mortales y altamente infecciosas como el sarampión, la neumonía, el cólera y la difteria. Gracias a las vacunas, el número de personas que murieron entre 2000 y 2017 a causa del sarampión fue mucho menor, y la poliomielitis está a punto de ser erradicada".

Y, de acuerdo a la UNICEF, las vacunas son, hasta ahora, la mejor manera de optimizar los recursos económicos: "Las vacunas son una de las herramientas de salud más rentables jamás inventadas: cada dólar que se gasta en la inmunización infantil rinde hasta 44 dólares en beneficios".

Conspiración de la vacuna: Todo nació de un video de 2011

La agencia de noticias Reuters comprobó que desde 2011 circula un video que supuestamente habla de "una conspiración" del gobierno de Estados Unidos para erradicar la libertad religiosa mediante una vacuna. Luego, se añadió al engaño que el expositor de esa idea era Bill Gates.

"Desde al menos 2011, el video ha sido objeto de escrutinio sobre sus orígenes y creación en muchos foros en Internet que ofrecen diferentes teorías. Algunos apuntan a una torpe sincronización de labios o tonos de voz, otros al enorme tamaño de letra utilizado para las marcas de fecha y hora, y algunos insinúan que los hombres del video podrían ser actores (al final el orador mira directamente a la cámara de manera extraña)", dice el análisis de la agencia.

"No está claro si el video fue creado como broma, como proyecto artístico, o por una genuina convicción de que había una conspiración. Sin embargo, los detalles en el video apuntan a que fue escenificado y no se trata de una auténtica 'filtración', y las versiones de mayor definición muestran claramente que el presentador no es Bill Gates", concluye Reuters.

Bill Gates y el coronavirus

Otro bulo (falsedad articulada de manera deliberada ) asegura que Gates "planea usar implantes con microchips para combatir el coronavirus". Esta afirmación precede a Bosé, de hecho.

"La afirmación se ha compartido al menos 1,000 veces en Facebook y al menos 3,600 veces en Twitter, a partir del 27 de marzo de 2020", se puede leer en un análisis de Reuters, con fecha del 2 de abril.

"La historia, con el título 'Bill Gates usará implantes de microchips para combatir el coronavirus' incluye una cita auténtica de una sesión de preguntas y respuestas con Reddit sobre el COVID-19. Pero la historia luego usa su respuesta "Pregúntame cualquier cosa" como trampolín para la especulación y las conclusiones no atribuidas. No fueron respaldados por las respuestas de Gates en la entrevista", dice el artículo que comprueba que es otra noticia falsa.

Veamos la pregunta y la respuesta:

Pregunta: ¿Qué cambios vamos a tener que hacer en la forma en que operan las empresas para mantener nuestra economía y que al mismo tiempo haya distanciamiento social?".

Bill Gates: "La cuestión de qué empresas deberían continuar es complicada. Ciertamente, la provisión de alimentos y el sistema de salud. Todavía necesitamos agua, electricidad e internet. Se deben mantener las cadenas de suministro para cosas críticas. Los países todavía están descubriendo qué deben seguir haciendo. Eventualmente, tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o cuando tengamos una vacuna: quien la recibió".

Como se observa, Gates mencionó la posibilidad de tener "eventualmente" un "certificado digital" para los registros de salud, pero no dijo que estos certificados serían "implantes de microchips".

La noticia falsa habla que el "tinte de punto cuántico", una tecnología realmente financiada por la Fundación Gates, se usaría como "cápsulas implantables en humanos con 'certificados digitales' que muestran quién ha sido examinado [para detectar el] coronavirus".

Kevin McHugh, uno de los autores principales del trabajo de investigación de "tinte de punto cuántico", dijo a Reuters: "La tecnología de tinte de punto cuántico no es un microchip o una cápsula implantable en humanos y, que yo sepa, no hay planes para usar esto para el coronavirus".

La tecnología 5G

A la tecnología 5G se le ha atribuido cualquier tipo de noticias falsas. Por ejemplo, Keri Hilson, una cantante estadounidense con 4.2 millones de seguidores en Twitter, publicó el domingo 15 de marzo varios tuits que intentaban asociar el coronavirus con 5G.

Hilson escribió: "La gente nos ha estado tratando de advertir sobre 5G durante AÑOS. Peticiones, organizaciones, estudios... lo que estamos pasando ahora son los efectos de la radiación. El 5G se lanzó en CHINA. 1 de noviembre, 2019. La gente se murió".

Otros usuarios en YouTube y Facebook, incluyendo un grupo en contra de 5G en Facebook, también han compartido aseveraciones falsas. Un usuario de Facebook con el nombre de Ben Mackie asoció el 5G con el coronavirus, afirmando que no se trata de un virus. El usuario también aseveró que Bill Gates, cofundador de Microsoft, inventó esta tecnología y que es un esfuerzo por reducir la población del mundo. Dijo también que las vacunas desarrolladas para combatir el coronavirus son chips para ser implantados en la gente.

5G es una nueva tecnología inalámbrica superveloz que se ha estado desplegando a lo largo del mundo. En Estados Unidos, grandes ciudades como Nueva York y Dallas tienen redes 5G, así como también en áreas de China y el Reino Unido.

Sin embargo, desde que se empezó a hablar del 5G han surgido preocupaciones sobre sus implicaciones de salud. Una versión de 5G, conocida como onda milimétrica, se ejecuta en ondas radiales de alta frecuencia. Estas señales no pueden viajar a largas distancias y requiere que se instalen torres con poca distancia entre sí y en varias ubicaciones. Esto ha despertado preocupaciones de que las ondas radiales puedan producir radiación perjudicial que podría causar cáncer cerebral, reducir la fertilidad y otras enfermedades.

La FDA y FCC dicen que no hay nada de qué preocuparse. La mayoría de los estudios no han encontrado una asociación entre las señales de frecuencia radial de teléfono y torres celulares con enfermedades. En 2011, la Organización Mundial de la Salud dijo que los celulares podrían causar algunos tipos de cáncer cerebral, pero tres años después la OMS dijo que un gran número de estudios realizados en las últimas dos décadas no han encontrado efectos adversos sobre la salud debido al uso de teléfonos móviles.

No es solo Miguel Bosé

Si bien Bosé desbloqueó un nuevo nivel de teorías conspirativas, al unirlas todas en su Time Line, lo cierto es que muchos otros artistas han puesto en duda la eficiencia de las vacunas y en Estados Unidos existe un movimiento en contra de ellas.

Jenny McCarthy es una de las primeras y más acérrimas defensoras del movimiento antivacuna. McCarthy se volcó al activismo antivacunas desde 2014. Desde entonces, organiza conferencias, y ha contado su experiencia en programas de gran audiencia en Estados Unidos, entre ellos el de Oprah.

Según McCarthy, su hijo presentó problemas después de una vacunación a los pocos meses de edad. "La gente muere por culpa de las vacunas, mi hijo Evan murió delante de mí en dos minutos", aseguró en una entrevista en la CNN, para luego explicar que el niño, que ahora tiene 17 años, se había "recuperado" del autismo con una terapia de comida sana.

Sin embargo, la actriz no dijo en esa entrevista que un grupo de doctores había revisado al niño posteriormente y concluyó que nunca padeció de autismo, como había sido diagnosticado en un principio. De tal manera que fue un diagnóstico errado.

El actor Jim Carrey (The Mask), expareja de McCarthy, publicó en 2015 una serie de tuits sobre una campaña de vacunación en California. "California aprueba envenenar a más niños con mercurio y aluminio a través de vacunas obligatorias. Este fascismo corporativo debe ser detenido", publicó en la red social. Y en otro mensaje agregó: "Dicen que el mercurio en el pescado es peligroso, pero ¿forzarlo a que todos los niños lo reciban en una inyección?, ¿Tiene sentido?".

En 2019, la actriz Jessica Biel se reunió con un grupo de legisladores en California y con Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas, para discutir el proyecto el proyecto de ley SB276 del estado de California, que busca limitar las exenciones médicas de las vacunas.

Públicamente, Jessica Biel y su esposo, el cantante Justin Timberlake, declararon que no iban a vacunar a su hijo, Silas Randall, de 4 años.

-- Shara Tibken contribuyó con información para este artículo.