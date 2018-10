Los chips espías chinos se infiltraron en un gran empresa de telecomunicaciones de EE.UU: reporte

James Martin / CNET

Parece que los chips espía chinos, que supuestamente se utilizaron para recopilar propiedad intelectual y secretos comerciales de Apple y de Amazon Web Services según informó Bloomberg la pasada semana, podrían haberse cobrado más víctimas.

Todas las entidades involucradas en el posible hackeo chino, incluyendo a Supermicro (compañía de tecnología de la información) y el propio Gobierno de Estados Unidos, han negado estas informaciones del medio.

Pero según informa Bloomberg, nuevos datos evidencian la presencia de modificaciones realizadas en el hardware de Supemicro por operarios chinos antes de su envío a los Estados Unidos, asegurando que una gran empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos encontró algunos componentes manipulados en los servidores comprados a Supermicro.



El medio no facilita el nombre de la posible gran TELCO estadounidense afectada, pero según el reporte, el chip fue descubierto por el experto en seguridad Yossi Appleboum, quien fue contratado por la propia compañía de telecomunicaciones.

Appleboum proporcionó documentos, análisis y otra evidencia del hardware manipulado y posteriormente retirado, según Bloomberg, pero el medio no ha publicado dichos documentos en el artículo.

Nuestros compañeros de CNET han preguntado a las principales compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos para esclarecer si alguna de ellas ha sido la afectada que reporta el informe, pero tanto T-Mobile como Sprint y AT&T dijeron que no eran la compañía descrita en la historia de Bloomberg.

Por el momento queda por confirmar Verizon, quien no respondió a una solicitud de comentarios, pero Bloomberg la menciona en su reporte diciendo que la compañía afirma no ser la afectada.

Supermicro, que negó el informe anterior, dijo que no se hay evidencia de componentes no autorizados en sus productos:

"La seguridad de nuestros clientes y la integridad de nuestros productos son fundamentales para nuestro negocio y los valores de nuestra compañía", dijo un representante de Supermicro en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Nos encargamos de garantizar la integridad de nuestros productos durante todo el proceso de fabricación y seguimos los rigurosos estándares de calidad y seguridad de la industria. Con respecto a los informes recientes de los medios de comunicación, no hemos visto evidencia de ningún componente no autorizado en nuestros productos, ninguna agencia gubernamental ni ningún cliente nos ha informado de haber encontrado componentes no autorizados ".

Yossi le dijo a Bloomberg que ha visto manipulaciones similares en el hardware de otros proveedores realizado por contratistas en China y que hay innumerables puntos en la cadena de suministro en China donde se puede introducir con facilidad hardware pirateado.