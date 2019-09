Huawei nos da un vistazo al poder del Mate 30 con su chip 5G

Katie Collins/CNET

En años anteriores, la mayor feria electrónica de Europa, IFA, fue el lugar donde Huawei eligió presentar un nuevo teléfono Mate, el más grande de sus teléfonos insignia. Pero ese no ha sido el caso en 2019. No veremos un Mate 30, el último de la serie, hasta el 19 de septiembre, cuando se espera que se lance en Munich, Alemania.



Pero antes de su presentación, Huawei nos dio una vista previa de lo que se espera ver en el Mate 30. El viernes, la compañía mostró el Kirin 990, la actualización del Kirin 980 del año pasado, que fue el primer sistema de 7 nanómetros disponible comercialmente en un chip. El chip de teléfono de cosecha propia de Huawei es su respuesta a los conjuntos de chips de la serie A de Apple y a los procesadores Snapdragon de Qualcomm, los conjuntos de chips preferidos de la mayoría de los fabricantes de teléfonos Android.



El Kirin 990 es un sistema 5G completo en un chip, que promete la mejor experiencia 5G en su clase, nuevas capacidades de inteligencia artificial, eficiencia energética mejorada y un rendimiento superior en todos los ámbitos. El procesador gráfico se ha incrementado de 10 a 16 núcleos, prometiendo un salto en el rendimiento gráfico sobre su predecesor y, según Huawei, sobre el resto de sus competidores.



Además de gráficos mejorados, el Kirin 990 debería ayudar a cualquier teléfono a producir fotos más claras y nítidas. El chip está repleto de reducción de ruido de imagen de nivel dSLR: esperamos ver las imágenes resultantes y ver si podemos notar una diferencia.



Por el lado de 5G, el chip puede facilitar velocidades de descarga de 2.3Gbps y velocidades de carga de 1.25Gbps. Contiene cuatro antenas sub-6, pero no mmWave, lo que significa que si bien funcionará en la mayoría de las redes 5G europeas, actualmente no es compatible con la mayoría de las redes en los EE. UU.



Esperamos ver el Kirin 990 en acción cuando el Huawei Mate 30 se estrene a finales de este mes. Si los Mates anteriores tienen algo que ver, es probable que este sea un lanzamiento emocionante para el teléfono, así que asegúrese de volver el día del lanzamiento para conocer todas las noticias y nuestras primeras impresiones.