China prefiere que TikTok cierre a forzar su venta en Estados Unidos: reporte

Fuentes cercanas al asunto dijeron a Reuters que Beijing prefiere que TikTok, propiedad de ByteDance, cierre sus operaciones en Estados Unidos antes de realizar una venta forzada.

Según un reporte de Reuters publicado el 11 de septiembre, la venta forzada haría que tanto ByteDance como China "parezcan débiles" ante la presión de Washington. Fuentes que hablaron con la agencia de noticias, aseguraron que el país asiático estaba dispuesto a revisar sus normas de control de exportaciones para retrasar cualquier acuerdo alcanzado por ByteDance.

Recientemente, el gobierno chino actualizó sus normas de control de exportaciones, restringiendo la venta de tecnología de inteligencia artificial, como la que utiliza TikTok para recomendar videos a sus usuarios, una función esencial del app.

Reportes indican que las firmas tecnológicas interesadas en comprar los activos de TikTok han estado discutiendo alternativas para cerrar el acuerdo, mientras que el Wall Street Journal indicó que ByteDance también estaba en conversaciones con el gobierno estadounidense para evitar una venta completa de sus operaciones en el país.

Empresas estadounidenses, como Microsoft, Walmart, Oracle, Twitter y Alphabet, han mostrado su interés en TikTok, luego de que el presidente Donald Trump firmara una una orden ejecutiva contra las aplicaciones TikTok y WeChat.

Trump dijo el 10 de septiembre que la fecha límite para un acuerdo es el 15 de septiembre, pero la fecha límite oficial no es clara, ya que la orden ejecutiva del 6 de agosto le dio a TikTok hasta el 20 de septiembre para encontrar un comprador.

El presidente de Estados Unidos dijo que no se pospondrá la fecha límite para encontrar un comprador, lo que extendería el plazo hasta principios de noviembre. "No habrá una extensión de la fecha límite de TikTok", dijo Trump a un grupo de reporteros antes de abordar el Air Force One el jueves por la tarde. "O la cierran o la venden".