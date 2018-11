China dice haber creado primeros bebés alterados genéticamente

NEIL BROMHALL/SCIENCE PHOTO LIBR

Les presentamos a "Lulu" y "Nana".

Estas niñas gemelas son, según un equipo de investigación chino, los primeros humanos creados con ingeniería genética.

La investigación fue detallada primero por la revista Technology Review de MIT y ha sido asociada a documentos médicos chinos incluidos en el Chinese Clinical Trial Registry, que está liderado por Jiankui He, un investigador en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen.

Los documentos sugieren que el equipo de investigación está actualmente realizando pruebas para alterar el gen CCR5, que es el gen que utiliza el virus del VIH que causa el SIDA para infectar a los humanos. Para hacer esto, el equipo empleó unas tijeras moleculares muy poderosas conocidas como CRISPR/Cas9. Estas tijeras son una tecnología emergente que puede "cortar y pegar" con precisión los genes, lo que permite que se extraigan y reemplacen secciones de ADN, casi que a voluntad.

Al utilizar CRISPR para alterar genéticamente al CCR5, los investigadores esperaban hacer de las gemelas inmunes al VIH a lo largo de sus vidas.

En un video subido al canal en YouTube de su laboratorio, He detalló este hito de la edición genética y dijo que las gemelas "llegaron al mundo tan sanas como otros bebés" y que la edición genética funcionó de manera segura al editarse solamente el gen CCR5. El equipo de investigación ha alterado los embriones de siete parejas; sólo uno de estos embriones ha resultado en un embarazo hasta el momento, de acuerdo con The Associated Press.

Sin embargo, esta investigación tiene que ser verificada de manera independiente y no se ha publicado en una revista científica. En este contexto, el video de He parece ser más un intento por promocionar su logro. No es inusual que los científicos compartan sus hallazgos y logros de esta manera, pero es por esta razón que se le debe tomar con cierto grado de escepticismo.

Después de la pesquisa que realizó el Technology Review de MIT, He fue entrevistado por The Associated Press, pero el científico no reveló detalles acerca de los padres de las niñas. He detalló el proceso que involucra la extracción del esperma y el óvulo, la creación del embrión a través del la fertilización in vitro (IVF) antes de utilizar CRISPR para editar el gen CCR5. El embrión se desarrolló dentro de la madre, quien lleva el nombre código de Grace, antes de que nacieran las gemelas Lulu y Nana.

A los científicos chinos se les ha criticado por su trabajo en la edición del genoma humano. En 2015, investigadores en Guangzhou, China, dijeron que habían logrado editar casi con éxito embriones humanos. En 2016, el Reino Unido dio luz verde para utilizar CRISPR para editar embriones humanos para entender mejor el proceso de desarrollo. Japón hizo lo mismo este octubre. Sin embargo, estas prácticas no están desprovistas de inquietudes éticas y algunos países han prohibido por completo esta tecnología.

Con la colaboración de Suan Pineda.