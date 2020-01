Chilling Adventures of Sabrina 3 te pone a bailar con el nuevo tráiler

En un guiño a la series animada Sabrina, the Teenage Witch (1971-1974), que siempre incluía segmentos musicales en sus episodios, el show de Netflix Chilling Adventures of Sabrina lanzó un video musical de la canción Straight to Hell que incluye escenas de la temporada 3, prevista a estrenarse el 24 de enero en la plataforma de streaming.

Los nuevos episodios retoman la historia tras los terribles acontecimientos en los que concluyó la segunda temporada. Aunque Lucifer fue derrotado, su ser permanece atrapado dentro del cuerpo de Nicholas (Gavin Leatherwood). Sabrina se siente culpable por no haber impedido el sacrificio de Nicholas, así que, con la ayuda de sus amigos humanos —Harvey, Rosalind y Theo— busca la manera de rescatarlo del Infierno. Mientras tanto, una misteriosa feria ambulante llega a Greendale y pone en peligro la vida de todos.

La serie cuenta en su elenco con Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen y Lachlan Watson.

La temporada 3 de Chilling Adventures of Sabrina se estrena el 24 de enero en Netflix.