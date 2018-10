Chilling Adventures of Sabrina busca el equilibrio entre el miedo y el drama adolescente

Diyah Pera/Netflix

Hay películas de horror con elementos de comedia (Bride of Frankenstein, 1935) y comedias inspiradas en el género de terror (What We Do in the Shadows, 2014). Pero la nueva serie basada en una divertida historieta, Chilling Adventures of Sabrina, todavía no parece encontrar su identidad: ¿quiere matar de susto al espectador o ser un show para adolescentes con giros de telenovela?

CNET en Español tuvo acceso a los primeros cinco episodios de esta serie original de Netflix que se estrena el 26 de octubre, justo a tiempo para Halloween. Se trata de un programa inspirado en la popular historieta Sabrina the Teenage Witch, lanzada por el sello Archie Comics en octubre de 1962. El personaje de Sabrina, la bruja adolescente, tuvo su propia serie de dibujos animados, entre 1970 y 1974, y finalmente fue una serie con actores en ABC, entre 1996 y 2003, que convirtió en estrella a su protagonista, Melissa Joan Hart.

La nueva versión fue creada por Roberto Aguirre-Sacasa -- nacido en Washington, hijo de un diplomático nicaragüense --, creador también de la serie Riverdale, y que en el pasado también fue productor y guionista de series como Glee, Looking y Big Love, entre otras. Chilling Adventures of Sabrina (llamada Las escalofriantes aventuras de Sabrina en castellano) sucede, al igual que pasa en los cómics, en el mismo universo de Riverdale. De hecho, es mencionado con frecuencia en la serie.

Chilling Adventures of Sabrina todavía anda en busca de ese equilibrio. Por ahora la serie parece sentirse más cómoda al abordar los aspectos terroríficos, en crear ambientes lúgubres y en instigar la sensación de amenaza latente proveniente del mal. Sin duda, esta bruja no es la Samantha (Elizabeth Montgomery) de Bewitched (1964-1972), que simplemente movía su nariz y hacía desaparecer objetos. Las amenazas que enfrenta Sabrina ponen en riesgo su vida.

Menos logradas están las escenas de Sabrina -- interpretada por Kiernan Shipka -- con sus amigos "humanos", quienes ignoran que Sabrina es bruja. Es una trama más convencional, con muchas escenas de Sabrina caminando por el bosque con su novio Harvey (Ross Lynch) o reuniéndose con sus amigas Susie (Lachlan Watson) y Rosalind (Jaz Sinclair) para defender los derechos de los estudiantes (no al acoso escolar y a la censura de libros polémicos).

Chilling Adventures of Sabrina recuerda la primera temporada de Buffy the Vampire Slayer (1997), que tardó algunos episodios en encontrar el tono adecuado -- el equilibrio entre acción, horror y humor -- y en desarrollar su propia mitología. Buffy eventualmente logró transformar los monstruos y vampiros de cada episodio en metáforas de la adolescencia, en los desafíos y temores que la protagonista encaraba a su edad.

Ese es el reto que Chilling Adventures of Sabrina tiene ante sí: hacer de Sabrina un personaje capaz de inspirar, con el que otras personas puedan identificarse en su cruzada por permanecer fiel a sus ideales y lograr adquirir las destrezas para vencer a los demonios y peligros que pone el Señor de las Tinieblas en su camino.

El potencial para trascender lo visto hasta ahora está allí. La serie cuenta con un asombroso trabajo de diseño de producción, cinematografía y efectos visuales. Cada toma está sumamente cuidada en la iluminación y en los detalles de la escenografía. La trama sucede en la actualidad -- hay teléfonos inteligentes y computadoras -- pero el estilo de los autos y de la ropa es anacrónico, parece proveniente de los años 60 del siglo pasado. Todos estos elementos conviven en un equilibrio que dota de originalidad a la propuesta del showrunner Aguirre-Sacasa y su equipo.

Según la sinopsis oficial, Chilling Adventures of Sabrina "imagina el origen y las aventuras de la serie original Sabrina, la bruja adolescente como una historia oscura sobre el paso a la madurez que combina terror, ocultismo y, por supuesto, brujería. Con un tono similar al de Rosemary's Baby y The Exorcist, esta adaptación presenta a una Sabrina que lucha por reconciliarse con su doble naturaleza (mitad bruja, mitad mortal), mientras combate fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo que habitan los humanos".

Por supuesto, hay varios misterios en la serie: ¿qué ocurrió con los padres de Sabrina? ¿Por qué el Señor de las Tinieblas desea tanto que Sabrina le jure lealtad? ¿Es acaso la protagonista una elegida por ser su padre un brujo y su madre una mortal? ¿Qué camino escogerá Sabrina: volverse bruja o permanecer humana? Esas son las piezas de la mitología de la trama que Chilling Adventures of Sabrina irá explicando a lo largo de su transcurrir.

Estos aspectos solemnes conviven con una propuesta más pop (pero nunca camp): la banda sonora, con temas de los años 60, es una delicia; y la secuencia de créditos es un prodigio, con sus referencias a los cómics de Sabrina y a la llamada "moda de los monstruos" (Monster Craze en inglés) que dominó la cultura pop estadounidense entre 1957 y 1972.

El elenco es digno de reconocimiento también. Recordada como Sally, la hija de Don Draper en Mad Men, Shipka interpreta a Sabrina con decisión y, a la vez, vulnerabilidad. Ella lleva la serie sobre sus hombros, aunque el programa cuenta con un reparto solvente, que mezcla actores con experiencia con talentos emergentes: Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson y Bronson Pinchot.

Chilling Adventures of Sabrina se estrena en Netflix el 26 de octubre.

