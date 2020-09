La Chevy Silverado 2021 actualiza su tecnología de arrastre y de conectividad

Agrandar Imagen Craig Cole/Roadshow

Es probable que la Chevrolet Silverado 2021 haya tenido planeadas algunas actualizaciones importantes, pero la pandemia de COVID-19 puso freno a cualquier cambio importante, según explicó la automotriz matriz General Motors a principios de año. Ahora, parece que Chevy, en cambio, ha optado por lidiar con el equipo estándar pero también desplegar una variedad saludable de nuevas funciones que aderezan muy bien la camioneta.

Chevy dio a conocer el lunes 21 de septiembre la nueva lista de equipamiento de la Silverado 2021, que abarca desde clasificaciones mejoradas de remolque y de carga, hasta nueva tecnología dentro de la cabina. Los principales cambios están en la capacidad de remolque que mejoraron para los motores turbodiésel Duramax de 2.7 litros turbo de cuatro cilindros y el de 3.0 litros. Quienes compren la Silverado de cuatro cilindros en configuración de cabina doble ahora tendrán la capacidad de remolcar 9,300 libras —2,500 libras extra—, y un nuevo modelo de cabina regular con una caja larga remolcará 9,600 libras. Ambas clasificaciones son para modelos Silverado con tracción de dos ruedas. Las actualizaciones también incrementan la clasificación de carga útil a 2,280 libras, de nuevo, en la versión con tracción en dos ruedas.

La noticia más importante es la adición de una puerta trasera Multi-Flex, que Chevy ya nos había adelantado la semana pasada. Si te gusta la puerta trasera MultiPro de la GMC Sierra, te encantará esta versión para la Chevy porque es un sistema idéntico.

Si quieres llevar una vida diésel con el motor Duramax de seis cilindros en línea de 3.0 litros, estas serán buenas noticias. Su costo es US$1,500 menor si compras una Silverado con motor diésel. Sí, es una reducción de precio, lo que es inaudito en estos días. La capacidad de remolque se incrementa 1,500 libras, para lograr una clasificación máxima de 9,500 libras (en la versión de tracción en dos ruedas, como las anteriores mencionadas) y Chevy promete que el motor seguirá rindiendo 33 millas por galón en carretera.

¿Necesitas más tecnología de remolque? Aquí está la Silverado 2021. Hay tres nuevas tecnologías en el menú para 2021: el indicador de longitud del remolque, la alerta jack-knife (tecnología que rastrea la posición del remolque y te advierte si la parte frontal del mismo se aproxima a la camioneta) y el modo para mejorar la visibilidad de la cama de carga.

Además, en otras buenas noticias, la lista de opciones también se amplía para los modelos Silverado de nivel de entrada. Ahora, está disponible un paquete Safety Confidence, que incluye frenado automático de emergencia, alerta de colisión delantera y frenado delantero para peatones. Ten en cuenta que AEB es estándar en la principal rival de la Silverado, la Ford F-150.

Asimismo, en otros rubros, los acabados de gama media de la Silverado incluyen de fabrica algunos paquetes que antes eran opcionales y los modelos más lujosos LTZ y la línea forrada en piel High Country, ahora contarán con conexión inalámrbica a Apple CarPlay y Android Auto, también de fábrica. Los sistemas funcionan con una conexión por cable en todos los modelos, pero la cualidad inalámbrica también está disponible como una opción en los modelos LT, LT Trail Boss y RST.

Busca las primeras Silverados 2021 que llegarán a distribuidores este otoño. El año entrante, probablemente veremos una actualización más sustancial a la vista y en el interior del vehículo.