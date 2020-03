The Last of Us: El creador de Chernobyl adaptará el videojuego para HBO

CNET en Español

Uno de los videojuegos más populares para consolas, The Last of Us, se convertirá en una serie de HBO a cargo de Craig Mazin, creador de la multipremiada Chernobyl, y Neil Druckmann, el propio guionista y director creativo del juego, según reveló HBO en un tuit publicado el jueves 5 de marzo.

"Neil Druckmann es, sin lugar a dudas, uno de los mejores narradores del medio de los videojuegos y The Last of Us es su obra maestra", dice Mazin en un comunicado. "Tener la oportunidad de adaptar su impresionante trabajo ha sido un sueño para mí durante años y es un auténtico honor hacerlo en colaboración con Neil".

El equipo de producción es complejo. Según The Hollywood Reporter, HBO trabajará estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. De hecho, Evan Wells, presidente del estudio, será productor ejecutivo junto con Carolyn Strauss. Sony Pictures Television también estará en el proceso y supervisará la adaptación.

The Last of Us, título que salió en 2013 originalmente para PS3 y espera una nueva versión este 2020 para Playstation 4, narra la historia de Joel y la adolescente Ellie, cuyas voces son interpretadas por los actores Troy Baker (Young Justice) y Ashley Johnson (Infinity Train) —aunque aún no hay nada confirmado sobre los actores que podrían representar a los personajes en la serie. Ambos son sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos y en este escenario postapocalíptico, ella podría tener la cura del virus que generó el caos.