Chernobyl es la mejor serie de la historia, según IMDb

Ni Breaking Bad ni Game of Thrones. La mejor serie de televisión de la historia es... ¡Chernobyl!

Y antes que la jauría de seguidores de Jon Snow, Daenerys y Walter White nos caigan encima, debemos decirle que la valoración no es nuestra, sino de Internet Movie Data base (IMDb). La base de datos en línea almacena información relacionada con películas, personal de equipo de producción (incluyendo directores y productores), actores, series de televisión, programas de televisión, videojuegos, actores de doblaje y, recientemente, personajes ficticios que aparecen en los medios de entretenimiento visual.

Los usuarios comunes y corrientes pueden entrar a IMDb y asignar una calificación a cada producto audiovisual, del 1 al 10. Game of Thrones, por ejemplo, tiene un puntaje de 9.4, al igual que Breaking Bad. Pero Chernobyl, una miniserie de apenas 5 capítulos que se estrenó el 5 de mayo, tiene una valoración casi perfecta: 9.7 estrellas de 10, según la opinión de más de 80,000 personas que la han visto.

A continuación podemos ver el ránking de las 10 mejores series según los usuarios que votan en IMDb:

La miniserie de HBO dramatiza los hechos del 26 de abril de 1986, cuando la explosión de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, puso en riesgo la salud de Europa. En este contexto, se narran los sacrificios que ciudadanos de la extinta Unión Soviética debieron asumir para impedir que el desastre radioactivo se expandiera.

En la serie, Jared Harris (The Crown) interpreta al científico Valery Legasov, un hombre que logra explicar la gravedad de lo sucedido ante la incredulidad de los políticos soviéticos. Stellan Skarsgård (Avengers: Age of Ultron) es uno de los burócratas que al principio, toma en serio las advertencias de Legasov, pero luego se rendirá ante las evidencias. Esos dos hombres decidirán el futuro de millones de ciudadanos, a costa incluso de sus propias vidas.

También forman parte del elenco Emily Watson (Hilary and Jackie), Paul Ritter (Cold Feet) y Jessie Bucley (Beast). El creador de la serie es Craig Mazin (The Huntsman: Winter's War).

En Twitter, la serie que se transmite todos los sábados por HBO también ha sido muy bien acogida y estas son algunas de las reacciones que lo confirman:

Cuando creían que HBO nos habia dado todo con Game of Thrones, véanse Chernobyl. Una joya y ya es el show mejor rankeado en IMDb. pic.twitter.com/PATG3rk60u

Nube, que yo también estoy viendo Chernobyl y no me pongo así pic.twitter.com/cpFka43SIs

Comencé a ver, anoche, la serie de HBO #Chernobyl Es una obra maestra. Cada segundo de imágenes es espectacular. Cada diálogo es brutal. La producción, la reconstrucción de la planta y la época, impresionantes👏 No pude dormir bien. Todavía estoy nervioso 😢 pic.twitter.com/YXv2ho4th2

Chernobyl la serie me encanta y me desespera. Y quería dejar acá como recomendación "Voces de Chernobyl" de Svletana Alexiévich que es uno de los libros más terribles y hermosos que leí en mi vida. pic.twitter.com/vGIv6b7wRi

