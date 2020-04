California dará pagos de US$500 a indocumentados afectados por coronavirus

Stephen Shankland/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

California otorgará una ayuda económica en efectivo a inmigrantes indocumentados en el estado, anunció el miércoles 15 de abril el gobernador de California, Gavin Newsom, según The Associated Press.

Newsom dijo que el fondo provendrá de una mezcla de dinero de los contribuyentes y donaciones caritativas. El fondo cuenta en total con US$125 millones, lo que permitiría asignar un pago de US$500 a 150,000 indocumentados afectados por la pandemia de COVID-19.

Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir el pago del paquete de estímulo económico federal valorado en US$2.2 billones.

Se calcula que en California existen 2 millones de inmigrantes indocumentados. El gobernador indicó que 10 por ciento de la fuerza laboral del estado está compuesto por inmigrantes indocumentados, quienes pagaron más de US$2,500 millones en impuestos estatales y locales el año pasado.

"Sentimos una profunda gratitud por la gente que teme las deportaciones y que aún así están encarando las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos", dijo Newsom.

"Cada californiano, incluyendo nuestros vecinos indocumentados y amigos, deberían saber que California está aquí para apoyarlos durante esta crisis. Estamos todos juntos en esto".

Según la oficina del gobernador, el pago se distribuirá a través de centros sin fines de lucro destinados a ayudar a los inmigrantes. Cada indocumentado adulto que califique para el pago recibirá un cheque de US$500, con un límite de dos adultos por hogar. De acuerdo con la oficina del gobernador, las organizaciones sin fines de lucro se encargarán de evaluar a los individuos para ver si califican para recibir el pago.

Estos son los requisitos mínimos para recibir el pago, según el estado de California:

Deben presentar datos de que son adultos indocumentados (mayores de 18 años_

Deben presentar datos de que no califican para recibir el pago del estímulo federal o beneficios por desempleo

Deben demostrar que han sufrido adversidad a causa de COVID-19.

La agencia encargada de administrar este proyecto es el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés). El CDSS seleccionará las organizaciones sin fines de lucro que se encargarán del proceso de evaluación de los indocumentados que sean elegibles para el pago y de la distribución del mismo. El CDSS dice que dará a conocer la lista de organizaciones seleccionadas en mayo.

El fondo de US$125 millones está compuesto de US$75 millones de dinero de los contribuyentes, más US$50 millones que un grupo de organizaciones caritativas ha prometido recaudar, según The Associated Press. Varias organizaciones sin fines de lucro ya han donado US$5.55 millones al fondo, incluyendo Chan Zuckerberg Initiative, Blue Shield of California Foundation, California Endowment, James Irvine Foundation y Emerson Collective.

"Durante estos momentos de crisis nacional, los inmigrantes indocumentados están arriesgando su propia salud a favor del resto de nosotros, salvando vidas como trabajadores del cuidado de la salud; preocupándose por nuestros seres queridos; y cultivando muchos de los alimentos de los que dependemos", dijo en el comunicado Laurene Powell Jobs, fundadora y presidenta del Emerson Collective, y viuda de Steve Jobs. "Con el gobierno federal y muchos otros estados fallando en proveer a los inmigrantes indocumentados la ayuda económica y de salud que todos los americanos merecen, espero que empresas, fundaciones y personas de todo el país se unan a nosotros para proporcionar la asistencia de emergencia que estos miembros de nuestra comunidad necesitan durante estos tiempos difíciles".