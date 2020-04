California destina US$125 millones a indocumentados afectados por coronavirus

Stephen Shankland/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

California otorgará una ayuda económica en efectivo a inmigrantes indocumentados en el estado, anunció el miércoles 15 de abril el gobernador de California, Gavin Newsom, según The Associated Press.

Newsom dijo que el fondo provendrá de una mezcla de dinero de los contribuyentes y donaciones caritativas. El fondo cuenta en total con US$125 millones, lo que permitiría asignar un pago de US$500 a 150,000 indocumentados afectados por la pandemia de COVID-19.

Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir el pago del paquete de estímulo económico federal valorado en US$2.2 billones.

Se calcula que en California existen 2 millones de inmigrantes indocumentados. El gobernador indicó que 10 por ciento de la fuerza laboral del estado está compuesto por inmigrantes indocumentados, quienes pagaron más de US$2,500 millones en impuestos estatales y locales el año pasado.

"Sentimos una profunda gratitud por la gente que teme las deportaciones y que aún así están encarando las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos", dijo Newsom.

El fondo de US$125 millones está compuesto de US$75 millones de dinero de los contribuyentes, más US$50 millones que un grupo de organizaciones caritativas ha prometido recaudar, según The Associated Press. Varias organizaciones sin fines de lucro ya han donado US$5.55 millones al fondo, incluyendo Chan Zuckerberg Initiative, Emerson Collective, Blue Shield of California Foundation, California Endowment y James Irvine Foundation.