Charlize Theron: 'Hemos cambiado el género de acción para las mujeres'

Seguimos en Comic-Con 2020, desde casa, y este 24 de julio hemos podido ver en YouTube a la actriz Charlize Theron en un panel en el que reflexiona sobre su carrera como heroína de acción.

La protagonista de Atomic Blonde, Mad Max: Fury Road o la más reciente The Old Guard ha explicado que no es que se planteara hacer evolucionar su carrera hacia este género, sino que siempre había querido trabajar en él. Sobre todo teniendo en cuenta que se había criado a base de películas de acción.

"Desgraciadamente hace 30 años no había muchas oportunidades para las mujeres para hacer películas de este tipo", ha explicado Theron.

La ganadora de un Oscar por su papel en Monster (2003) ha reconocido que no fue hasta que ganó ese galardón cuando pudo empezar a escoger proyectos en el género de acción. Theron ha explicado lo difícil que fue hacer su primera película de este género, Æon Flux, en 2005. Theron ha dicho que entonces todavía había muchas ideas preconcebidas sobre el género. Como que la película no funcionó, tuvo la sensación de que no volverían a darle la oportunidad de hacer acción. La actriz se dio cuenta que tendría que colaborar con cineastas que estuvieran abiertos a la evolución del género, además de producir sus propias películas.

Netflix

"Hemos cambiado el género para las mujeres", ha explicado Theron sobre la última década. La actriz y productora se ha referido también al trabajo de la directora Patty Jenkins, que la dirigió en Monster, y cuyas películas como Wonder Woman han cambiado el panorama no solo del cine de acción, sino de superhéroes.

Theron también ha explicado que le gustaría que sus hijas se críen en un mundo donde el hecho de que las mujeres protagonicen, produzcan, dirijan o escriban películas de acción sea algo completamente normal.

Y estos son algunos de los títulos otros de su filmografía sobre los que la actriz ha hablado:

Sobre The Italian Job (2003): "Todavía había muchas ideas equivocadas acerca de las mujeres", ha explicado Theron sobre su participación en esa película, añadiendo que cuando recibieron el horario de entrenamiento ella tenía seis semanas más de preparación con vehículos que el resto de sus compañeros de reparto, todos hombres. Pero se tomó como un reto personal lo de conducir mejor que todos ellos.

Y no se mareó al hacer un giro de 360 grados, como sí pasó con Mark Wahlberg.

Sobre Mad Max: Fury Road (2015): "No sé si nunca me recuperaré de haber hecho esa película", ha dicho la actriz sobre el desgaste físico que supuso interpretar a Furiosa. Pero la actriz ha calificado ese personaje como uno de los más importantes que ha interpretado. Theron ha explicado que la historia de Mad Max es agotadora: tres días en la carretera sin dejar de conducir. Y ese sentimiento de agotamiento no es algo que el director George Miller quisiera manufacturar en la película. El rodaje fue agotador y el cansancio que vemos en los personajes real.

Theron ha buscado paralelismos entre Furiosa y Ripley, explicando la importancia que tuvo para ella ver a Sigourney Weaver en ese papel por primera vez y diciendo que espera que Furiosa pueda conseguir, en pequeña medida, lo que Ripley hizo para ella como mujer.

Sobre Atomic Blonde (2017): Theron produjo personalmente esta película y ha explicado que en parte, como actriz, a veces siente que cierto proyecto pueda ser la última oportunidad que tenga. La actriz tenía 40 años cuando hizo Atomic Blonde y ha confesado que sintió que se estaba quedando sin tiempo.

La película fue alabada por sus largas secuencias de lucha mano a mano rodadas en plano continuo, con la cámara cerca de los actores y los intérpretes encargándose de hacer sus propias secuencias peligrosas. Un look realista pero que implicó que tuvieran que rodar tomas de acción de 7 y hasta 10 minutos. Algo que Theron ha calificado como "muy duro".

Sobre The Old Guard (2020): Acerca de su estreno más reciente, que se puede ver en Netflix, Theron explica que han subido el nivel en cuanto a acción y a nivel físico. Pero la actriz también ha aclarado que nunca quiere hacer películas solo porque le llaman la atención desde el punto de vista de la acción o lo geniales que puedan ser las escenas de este tipo que se generen. "Si no hay una conexión emocional a la que pueda agarrarme, me resulta muy difícil apostar por algo", ha concluido Theron, explicando que The Old Guard incluía ambos ingredientes.

Reproduciendo: Mira esto: Películas postapocalípticas para poner el encierro en...