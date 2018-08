Chaqueta de Han Solo en Empire Strikes Back podría subastarse en US$1.3 millones

Sunset Boulevard/Lucasfilm

Los fanáticos de Star Wars que deseen emular el aspecto de Han Solo tendrán una gran oportunidad de echarle el guante a la chaqueta que el famoso contrabandista vistió en The Empire Strikes Back (1980) ahora que será subastada.

La famosa chaqueta negra se encuentra en un lote de 600 objetos que serán subastados el 20 de septiembre por la casa de subastas London's Prop Store. Se espera que la prenda alcance un precio de entre US$661,302 y US$1,322,545.

Quienes prefieren los atuendos de villanos, la subasta incluirá otras piezas de Star Wars como un cascos de soldados Stormtrooper usados en A New Hope (se espera que se cotice cada uno en US$79,378) y The Last Jedi. Las ganancias de la venta de este último objeto serán destinadas a la institución inglesa de beneficencia contra la crueldad infantil (NSPCC, por sus siglas en inglés) y se espera que alcance un precio de US$66,130.

Los aficionados que deseen restablecer el equilibrio en la Fuerza podrán también ofertar por el sable de luz de Anakin Skywalker, usado en Revenge of the Sith (2005), el mismo que cortó la mano de Mace Windu.

La otra gran franquicia de Harrison Ford también está presente en la subasta con el emblemático sombrero fedora que usa Indiana Jones en la película Raiders of the Lost Ark (1981) y por el látigo usado por Indy en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Se espera que estos objetos se vendan en US$397,079 y US$92,614, respectivamente. Con suerte, los compradores no los dejarán olvidados en algún templo antiguo.

Otros artículos que se subastarán será la patineta voladora de Marty McFly en Back to the Future Part II (que quizás se venda en US$66,130), la chaqueta de Terminator usada en la primera película de la serie (US$39,714, para fanáticos realmente emocionados por la nueva entrega) y el uniforme del ejército de Steve Rogers en Captain America: The First Avenger (con un precio base de US$79,418).

También se podrá ofertar por una barra de chocolate Wonka de la película Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971). Aunque se espera que se venda en US$13,232, luce poco probable que contenga en su interior un Ticket Dorado (como en la película).

El registro para participar en la subasta ya está abierto y se podrá empezar a hacer ofertas en línea desde el 31 de agosto.

Una exhibición gratuita para ver previamente los objetos estará abierta al público del 6 al 20 de septiembre en la sala IMAX del British Film Institute (BFI, por sus siglas en inglés) en Londres, donde también tendrá lugar la subasta.

