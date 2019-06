Liverpool se tituló en la Champions y los fanáticos se durmieron según Twitter

Liverpool es el nuevo rey de Europa y releva al Real Madrid, pero en Twitter los fanáticos no se sintieron identificados con lo que pasó en el Wanda Metropolitano, de Madrid.

La final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham presagiaba un festival de fútbol ofensivo y alegre. Y que se marcara el segundo gol más rápido en la historia de la competencia apoyaba la teoría, no obstante, el desarrollo del partido fue todo lo contrario.

Mohamed Salah anotó de penalti en el segundo minuto de juego, tras una mano en el área de Sissoko. Muy cerca del récord (segundo 51), que Paolo Maldini impuso en 2005. De inmediato los espectadores se frotaron las manos, pensando en lo que vendría, pues en las semifinales, Liverpool anotó cuatro goles contra el Barcelona (4-0) y el Totteham había hecho lo mismo contra el Ajax (4-2).

Sin embargo, el primer tiempo terminó sin que se moviera de nuevo el marcador y solo en el cierre del partido (m. 88), Liverpool anotó el segundo tanto del encuentro, para el 2-0 definitivo, después de un tiro cruzado de Divock Origi.

Si bien las etiquetas #ChampionsLeague2019, #Tottenham, #Liverpool, #Spurs y #ImagineDragons (por el grupo que tocó antes del juego) se hicieron tendencia mundial este 1 de junio, los usuarios de Twitter manifestaron su disconformidad por las pocas emociones durante los 90 minutos.

De hecho el protagonismo no fue para el Liverpool, que se coronó campeón por sexta vez en la historia de la Champions League, sino para una invasora, que entró al estadio con poca ropa.

Estas son algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter sobre el partido:

La final más aburrida de las ultimas finales de #Champions que he visto pic.twitter.com/M0udsQm7qq

