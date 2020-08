Champions League: Cómo ver Real Madrid vs Manchester City por Internet y TV

La Champions League se reanuda este 7 de agosto, luego de que el Comité Ejecutivo de la UEFA diera el visto bueno para retomar la competencia, el 17 de junio, tras un largo paro a causa de la pandemia de COVID-19.

Quedan pendientes varios partidos para conocer los clasificados a octavos de final. Esos encuentros son: Manchester City vs. Real Madrid; Juventus vs. Lyon; Barcelona vs. Nápoles y Bayern Múnich vs. Chelsea. Los ganadores de estos emparejamientos se unirán al Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig y PSG para disputar lo que se denominó como "Final 8".

Esa "Final 8" se disputará en una sola sede: Lisboa. La capital de Portugal recibirá los partidos de cuartos de final (12 y 15 de agosto), semifinales (18 y 19 de agosto) y la final (el domingo 23 de agosto).

Repasemos todos los detalles de los partidos pendientes y lo que debes saber para seguirlo desde la comodidad de tu casa.

Partidos pendientes

Manchester City vs. Real Madrid, 7 de agosto. Hora: 3:00 p.m. ET.

Resultado previo: Real Madrid 1 - Manchester 2, 26 de febrero.

Juventus vs. Lyon, 7 de agosto. Hora: 3:00 p.m. ET

Resultado previo: Lyon 1 - Juventus 0, 26 de febrero.

Bayern Munich vs Chelsea, 8 de agosto. Hora: 3:00 p.m. ET.

Resultado previo: Chelsea 0 - Bayern Munich 3, 25 de febrero.

Barcelona vs Napoli, 8 de agosto. Hora: 3:00 p.m. ET.

Resultado previo: Napoli 1 - Barcelona 1, 25 de febrero.

¿Cómo ver la Champions League en Estados Unidos?



CBS Sports anunció el jueves 9 de julio que alcanzó un acuerdo con la UEFA, para convertirse en la cadena que transmitirá de manera exclusiva, en Estados Unidos, todas las competencias futbolísticas europeas a partir del mes de agosto de 2020, cuando se reanuden la Champions League y Europa League, suspendidas por la pandemia de coronavirus.

De manera que desde este 7 agosto y hasta 2024, la Champions League, Europa League. Supercopa y la futura Europa Conference League, serán transmitidas en exclusiva, en inglés, a través de CBS Sports y CBS All Access.

TUDN y UniMas también transmitirán los partidos.

Cómo ver la Champions por Internet en Estados Unidos

Los encuentros se podrán ver por Live Stream en las siguientes opciones: fuboTV, CBS All Access y Hulu with Live TV.