Challenger: The Final Flight detalla los retos a los que se enfrentó la NASA

En la docuserie Challenger: The Final Flight, que se estrenó en Netflix el 16 de septiembre, científicos, figuras políticas y directivos de la NASA reflexionan sobre la tragedia del Challenger, el transbordador espacial que explotó a menos de dos minutos de haber despegado el 28 de enero de 1986.

La serie analiza las circunstancias alrededor de la tragedia mediante entrevistas e imágenes de archivo que recrean las vidas de los astronautas que perdieron la vida en la explosión, al tiempo que enmarcan el programa espacial en el contexto más amplio de la circunstancia política y social de esos lejanos años 80 –derechos civiles e igualdad de género, sobre todo.

NASA

Cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre me dijo que había solicitado ser astronauta de la NASA, pero no fue aceptado. Enmarcó la carta de rechazo y la tenía junto al escritorio. Mi padre, un aficionado de toda la vida de la NASA y del programa espacial, me contó que cuando era niño, en la década de los 60, en la época del programa Apollo, grababa el audio de los lanzamientos usando cintas de carrete para guardar la magia de los viajes espaciales mientras estaba en la escuela.

Mirando con mi padre la docuserie de Netflix Challenger: The Final Flight, no pude evitar sentir un escalofrío al escuchar la cuenta regresiva, las comprobaciones finales, ver los propulsores del cohete encendidos y, finalmente, ver el despegue del transbordador espacial. Es bueno saber que en esta época, en medio de una pandemia, con pantallas táctiles y la globalización, los viajes espaciales siguen siendo tan geniales como siempre.

NASA

La docuserie está dividida en cuatro partes, aunque parece más como una película continua. Es por eso que resulta difícil apagar el televisor después del primer episodio. La serie, sin embargo, en lugar de detenerse en el sentimentalismo y la tragedia, profundiza en la psicología de los protagonistas principales, recreando las agendas de todos los involucrados —desde la tripulación que abordó el Challenger aquel día de enero de 1986, hasta los proveedores externos de la NASA o quienes recababan los fondos del programa.

Un programa ambicioso

Por un lado están Larry Mulloy y William Lucas, quienes compiten por fondos del Congreso y terminan atrapados en un programa demasiado ambicioso e imposible de mantener de manera segura. También están los familiares de los astronautas, quienes reflexionan sobre los peligros de los viajes espaciales. Aparece el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que trata de mandar el mensaje del dominio de Estados Unidos en la carrera espacial al enviar al primer civil al espacio exterior —la maestra Christa McAuliffe. Y también hablan los científicos de la NASA y Thiokol —un contratista externo— que son conscientes de una falla fatal en los propulsores de cohetes que podía provocar una explosión catastrófica, pero no logran detener el lanzamiento.

La serie se desarrolla casi como una trama de misterio para descubrir quién fue realmente el culpable de la muerte de siete mentes brillantes que formaban la tripulación. Y ahí está la cualidad, porque se necesita una habilidad especial para contar una historia buena cuando la audiencia ya sabe cómo termina: Challenger: The Final Flight no decepciona.

NASA

Al igual que muchas cosas en la vida cotidiana, la realidad es complicada y la tragedia del Challenger no es la excepción. Mientras que la NASA intentaba hacer parecer ante todo el mundo que los viajes espaciales eran algo equivalente a un viaje en avión, los familiares –y personas cercanas al programa– que salen en las entrevistas reconocen haber estado concientes de que el transbordador espacial era, en realidad, una nave de prueba, sumamente compleja y que esos vuelos representaban un peligro. Muchas cosas podían salir mal y una combinación de factores, incluidas las bajas temperaturas, se juntaron en aquel vuelo fatídico de 1986.

Para el público en general, los viajes espaciales parecían más seguros de lo que realmente eran. El lanzamiento fue visto por televisión por miles de niños en sus escuelas. Mucha gente condujo hasta el sitio de lanzamiento para verlo en persona. Para aquellos fuera del programa espacial, no había ninguna razón para pensar que el vigésimo quinto vuelo del transbordador espacial no tendría un final feliz como todos los previos.

Hay un consuelo catártico en asignar culpas y desentrañar el misterio de lo que salió mal. Pero, ¿cómo podrían todos estos expertos ignorar la información fija que tienen frente a ellos?

NASA

Aunque todavía no había nacido en aquel entonces, mi padre me dijo más tarde que estaba tan angustiado al enterarse de la explosión en su camino a casa del trabajo que tuvo que detenerse a un lado de la carretera y salir del auto para respirar.

Los viajes espaciales son peligrosos, sin importar la brillantez detrás de escena. Challenger: The Final Flight te sumerge en el mundo de la NASA, revelando que por todo lo bueno que ha hecho como organización, no es perfecta. A fin de cuentas, son seres humanos quienes la dirigen y son capaces de fallar como cualquier otro. Sin embargo, tras décadas de pruebas y errores, la meta sigue siendo la misma: superar los retos que se presentan para conocer mejor lo desconocido de nuestra existencia.