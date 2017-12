Para quienes nos preocupamos por la nueva tecnología de televisión, la Navidad llega en enero.

La feria de electrónica Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas presagia el próximo año de tecnología de televisión con lo último en innovaciones de pantallas, y si las ferias anteriores son una indicación, habrá muchas pantallas enormes y asombrosas para todos.

En CES 2017 vimos el primer TV tipo papel tapiz y otro televisor que usaba la pantalla como altavoz, y ambos salieron a la venta este año. En CES 2016 vimos un concepto de TV que podría enrollarse como un papel y un concepto de TV modular que puede llegar a ser tan grande como te puedas imaginar. En CES 2015 se presentó HDR y la tecnología SUHD de punto cuántico de Samsung. En CES 2014, todo giraba en torno a los televisores conceptuales que se inclinaban.

Si el patrón se mantiene, los televisores más notables en CES 2018 probablemente caerán en la categoría de "concepto". Entonces, ¿qué tan extraños serán? ¿Transparente, pintado, holográfico o completamente efímeros? Enormes, masivos o más grandes que los que hay en casa? 4K, 8K, 16K o InifnityK? Ya veremos.

Además de los conceptos disparatados, CES también debutará un montón de televisores que estarán realmente a la venta en 2018, exponiendo las tendencias para el año. En el momento de escribir esto, no he recibido información de ninguno de los fabricantes (todavía), así que aquí están mis mejores predicciones de tendencias.

4K y HDR para todos

En 2017, los televisores con resolución 4K y alto rango dinámico ya están disponibles y son tan baratos como el TCL 43S405 de US$300. Así que sí, esas dos características son completamente convencionales. Este año vimos que casi todos los fabricantes de televisores eliminan los televisores que no son de 4K en tamaños inferiores a 50 pulgadas, y en 2018 esa resolución, junto con un HDR de baja calidad que cuesta muy poco implementar, hará que sean televisores aún más pequeños y baratos.

Oscurecimiento local como diferenciador LCD

Todos mis televisores LCD favoritos para 2017 usaban oscurecimiento local, una tecnología que permite que la pantalla se ilumine y atenúe en diferentes áreas de forma independiente, lo que mejora significativamente la imagen. Eso es particularmente valioso con HDR. Sony, TCL y Samsung ampliaron la cantidad de televisores que utilizan atenuación, y Vizio siguió marcando el ritmo, con televisores con capacidad de atenuación disponibles en cada serie. En 2018, el oscurecimiento local será aún más común, aunque solo sea para separar los televisores baratos 4K HDR de los menos baratos.

Samsung domina, pero TCL va al alza

TCL, la mayor marca nacional en China y ahora la No. 5 en EE.UU. hará incursiones aún más grandes en 2018. Al explicar su inexplicable decisión de abandonar los tamaños de 50 y 65 pulgadas de su excelente serie P, los representantes de TCL dijeron "Cambiaremos nuestro enfoque ... a la cartera de próxima generación de la serie P con nueva tecnología de vanguardia". En otras palabras, quiere ganar cuota a las cuatro marcas que se encuentran arriba.

De acuerdo con los datos de ventas de NPD, TCL ha logrado grandes ganancias últimamente, pero es en gran medida en modelos más baratos, incluso más baratos que Vizio. Aquí hay una comparación entre las cinco mejores marcas en 2016 y 2017, que muestra la participación de mercado considerando el precio (participación en dólares) y el precio de venta promedio para cada uno.

Cuota de mercado de TV en EE.UU.

2016 2017 Samsung 37% 35% VIZIO 19% 15% LG 12% 14% Sony 11% 12% TCL 2% 5%

Precio promedio de venta por marca

2016 2017 Samsung $603 $612 Vizio $390 $351 LG $686 $660 Sony $868 $1,220 TCL $246 $243

Así que sí, TCL está creciendo y Samsung y Vizio se están reduciendo, pero TCL aún tiene mucho terreno por delante antes de que pueda acercarse a esos dos. Es probable que haga un gran impacto en CES.

¿Se unirán otros a LG y Sony en el tren OLED?

Samsung domina el mercado de los televisores baratos y de gama alta, pero los juegos que se llevan toda la gloria son los modelos OLED fabricados por LG. En 2017, Sony también comenzó a vender televisores OLED, uniéndose a Philips, Panasonic (ambos vendiendo OLED en Europa, no en EE. UU.) y Bang & Olufsen como marcas que compran paneles de LG Display. No creo que Samsung lo haga en 2018, pero no me sorprendería si Vizio, TCL o Hisense subieran a bordo.

Televisores LCD sienten la presión de OLED

Cuando le pregunté a NPD por los datos de ventas en televisores de alta gama, el analista Stephen Baker lo puso en un contexto interesante.

"Solo alrededor del 10 por ciento de todos los televisores se venden por US$1,000 o más", dijo, "y ese número ha sido muy constante durante varios años. Y para los televisores de más de US$1,000, el precio promedio en los últimos 5 años ha sido de alrededor de US$1,700 Así que la introducción de nueva tecnología, o la disponibilidad más amplia de pantallas más grandes, realmente no ha cambiado la proporción del volumen o la cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por una televisión premium".

La parte que me saltó fue la cifra de US$1,700. Eso está cerca del mínimo histórico de todas las TV OLED de 55 pulgadas de LG de 2017. Aquí está la tabla de Baker para el mercado de televisores de más de US$1,000:

Cuota de mercado por marca de TVs de más de US$1,000

2016 2017 Samsung 53% 48% Sony 22% 27% LG 16% 19% VIZIO 9% 6%

LG y Sony, que venden televisores OLED de alta gama, están subiendo en el segmento de alta gama, mientras que Samsung y Vizio (que no lo hacen), están cayendo. Como anécdota, la mayoría de las personas con las que hablo en el mercado de gama alta desean un OLED en lugar de un LCD de gama alta de precio similar, ya sea QLED o no.

Y estoy seguro de que LG seguirá bajando el precio de sus OLED incluso más. No me sorprendería ver un televisor de 65 pulgadas venderse por US$2,000 el próximo año. Samsung y otros seguramente introducirán costosos televisores no-OLED en CES, pero enfrentarán una batalla más dura que nunca contra OLED.

Micro LED? Emissive quantum dots? Both?

Samsung

Los televisores QLED de Samsung como el Q7 representan su mejor esfuerzo para competir contra OLED utilizando la tecnología LCD probada y verdadera, pero al final del día siguen siendo solo televisores LCD. Tal vez se necesitará una tecnología de visualización completamente nueva para destronar a OLED.

Un reporte desde Corea nombra Micro LED de Samsung como un contendiente. La tecnología utiliza una serie de diodos emisores de luz de tamaño pixel muy pequeños para producir una imagen, eliminando por completo el panel LCD. Puede ser muy brillante y puede apagar cada LED individualmente, por lo que puede producir un negro absoluto y una relación de contraste infinita (como OLED). Samsung lo ha mostrado antes en la forma de Cinema Screen para el mercado comercial, pero el reporte dice que aparecerá en un televisor de 150 pulgadas en CES y que se comercializará más adelante en 2018.

Qdvision

Mientras tanto, los puntos cuánticos emisivos son el "verdadero QLED" que los nerds de televisión esperan con ansias, y tal vez también aparezcan en un concepto televisivo este año. Al usar puntos cuánticos que realmente emiten luz, en lugar de simplemente mejorar una luz de fondo como lo hace la tecnología LCD estándar, el QD emisivo también tiene el potencial de igualar la relación de contraste "infinito" de OLED, con una mejor eficiencia energética, mejor color y más.

Samsung ha estado trabajando en esta tecnología por un buen tiempo, pero la mayoría de los expertos opinan que no llegará al mercado hasta 2020 o 2021. Si esa línea de tiempo es correcta, tal vez CES 2018 es un poco pronto para mostrar un concepto, pero seguro que sería emocionante.

La voz es ahora lo nuevo

Más allá de toda esta tecnología de pantalla, una de mis innovaciones favoritas con los televisores es la mejora en el control de voz y la interacción. El Amazon Fire TV Edition es el mejor ejemplo, pues te permite decir cosas como "Alexa, enciende Fire TV" y "Alexa, pon Breaking Bad en Fire TV" y hace que el televisor reaccione, sin necesidad de un control remoto. Los televisores Vizio y Sony pueden realizar trucos similares con las bocinas Google Home, y el TV Android de Sony incluso tiene una aplicación de Alexa.

David Katzmaier / CNET

Esas características mejorarán, pero para mi, la clave es que los fabricantes de televisores se asocien con Amazon y Google. No me sorprendería ver a Samsung lanzar un televisor que pueda ser controlado por una nueva bocina Bixby de campo lejano. De hecho, Samsung ya anunció Bixby para televisores en 2018, pero yo no estaría tan entusiasmado con eso como con el mismo televisor, pero integrado con Alexa, tal vez con una aplicación similar a la de Sony. No hay razón por la que otros televisores inteligentes, como los OLED de LG o incluso los televisores Roku de TCL, tampoco puedan ser buenos con los dos gigantes de la voz.

Compatibilidad con apps de 'streaming' será más importante

A las personas les gusta ver programas de televisión y películas por streaming. Y cuando pueden hacerlo sin tener que cambiar a una nueva entrada y tomar otro control remoto, les gusta aún más. Hemos sido testigos del aumento en la popularidad de los televisores Roku, que sigo elogiando en mis reseñas, y que continúan dominando las listas de lo más vendido en Amazon.

Sarah Tew/CNET

Netflix, Amazon Video, Hulu y YouTube (lo siento, Fire TV) son los grandes nombres de las aplicaciones de transmisión de TV y casi todos los ofrecen, pero las aplicaciones de televisión como Sling TV, DirecTV Now y YouTube TV, como así como aplicaciones como Twitch, Pluto TV, BBC iPlayer, Spotify, Plex, Fox Sports Go y más, también son importantes.

En 2018, Disney lanzará su propio servicio de transmisión dedicado, al igual que ESPN. No hay duda de que más nuevas aplicaciones de televisión continuarán apareciendo y veremos más televisores inteligentes construidos a partir de estas, como lo han hecho Roku y Android TV.

Ahí estaremos

Mi predicción más audaz hasta ahora: estaré en CES 2018 para echar un vistazo personalmente a toda la nueva tecnología de TV, y habrá mucha. CNET y CNET en Español estarán en Las Vegas en 2018 para traerles todos los detalles al minuto.