5 conclusiones sobre los televisores que vimos en CES 2020

Sarah Tew/CNET

CES 2020 es muchas cosas: Brillante. Enorme. Estridente. Futurista. Abarrotado hasta el tope con los últimos avances tecnológicos. Y estos mismos términos se pueden aplicar a los televisores del CES. Están por todas partes: enormes pantallas con imágenes más brillantes que nunca, con el respaldo de nuevas tecnologías como MicroLED, Mini-LED, QLED, OLED, 8K, ATSC 3.0, HDMI 2.1 y muchas más. No es posible caminar unos cuantos metros en CES sin cruzarte con hermosas pantallas con tecnología de última generación.

Como evaluador de televisores, llevo casi 20 años viniendo a CES en enero, buscando definir mis consejos de compra para el resto del año. Los titulares más importantes en 2020 correspondieron a televisores como el enorme The Wall y el Sero rotatorio de Samsung, el OLED enrollable de LG y el OLED desenrollable de LG Display, y a modelos 8K por todas partes. Todos ellos son aparatos geniales e innovadores, pero nada que pueda recomendar a mis lectores para que compren pronto.

Como de costumbre, los aparatos que probablemente encabezarán mi lista de los mejores televisores no generaron mucha atención, eclipsados por sus enormes, enrollables y llamativos hermanos. Pero tendrán su oportunidad más adelante este año, una vez que pueda comenzar a evaluar televisores reales. Hasta entonces, he aquí algunas conclusiones de mi visita al CES.

La tecnología microLED es increíble, pero aún tiene un largo camino por recorrer

Samsung mostró una vez más su televisor The Wall basado en microLED, que tiene una calidad de imagen y un tamaño sorprendentes, y dijo que estaba más cerca de llegar a los mercados convencionales. "Los nuevos avances para 2020 han permitido la producción a mayor escala de tamaños de pantalla fijos", dijo la compañía en un comunicado, "incluidos nuevos tamaños de 88, 93, 110 y 150 pulgadas".

Todo esto es genial, pero no la empresa no reveló precios y, durante mi visita, Samsung pasó la mayor parte del tiempo hablándome sobre los avances en 8K QLED y sobre su peculiar modelo The Sero (puedes verlo más abajo). Las nuevas tecnologías para pantallas tardan años en alcanzar precios aconsejables, y microLED todavía tiene un largo camino por recorrer.

OLED baja de precio y aparecen competidores para LG

Por otro lado, los televisores OLED, que ofrecen la mejor calidad de imagen disponible, avanzan firmemente hacia su masificación. NPD dice que las ventas de OLED crecieron un 20 por ciento en 2019, gracias en parte a los nuevos precios bajos que alcanzaron durante el Black Friday. Y eso que solo dos compañías (LG y Sony) venden televisores OLED en Estados Unidos.

Sarah Tew/CNET

En 2020 se les unirá el nuevo televisor OLED de Vizio. Vizio es el tercer mayor fabricante de televisores en Estados Unidos después de Samsung y TCL, y su entrada en la carrera por la tecnología OLED es una gran noticia para los compradores de televisores que esperan una mayor caída en los precios de estos televisores. Los mejores modelos de Vizio, como el Quantum X de la serie P, ofrecen una excelente calidad de imagen por su precio, y me sorprendería si su televisor OLED resulta ser considerablemente inferior que los LG. Mientras tanto, otras marcas, como Philips, Konka y Skyworth, también están trayendo televisores OLED a Estados Unidos este año, y también podrían tener una calidad "aceptable". E incluso podrían ser más baratos. Veremos.

Los televisores motorizados son artilugios caros

Estoy agrupando el televisor OLED desenrollable de LG, su contraparte enrollable y el televisor The Sero con "modo retrato" de Samsung en la misma categoría de "televisores motorizados": una en la que no recomiendo a las personas que gasten su dinero ganado con tanto esfuerzo. El LG cuesta alrededor de US$60,000. No hay más que decir.

Samsung no ha confirmado el precio del Sero para EE.UU., pero actualmente se vende en Corea del Sur por 1.95 millones de wones (alrededor de US$1,600). Samsung dice que con el Sero de 43 pulgadas apunta a la generación móvil, es decir, personas a quienes les gustaría ver videos de YouTube y TikTok en modo retrato en sus televisores, pero a ese precio no muchos compradores de la generación móvil podrán pagar uno.

Sarah Tew/CNET

Puedes comprar un televisor estándar de 43 pulgadas por menos de US$250 o un televisor estándar de 75 pulgadas por US$1,400. Si reproduces el contenido de tu teléfono para mostrar una imagen en modo retrato en ese televisor de 75 pulgadas, esta tendrá 37 pulgadas de alto, es decir, solo media pulgada menos que la pantalla del Sero en modo retrato. El televisor de 75 pulgadas no rota, pero ¿en qué preferirías gastar tu dinero?

La resolución 8K no basta

Y hablando de televisores Samsung caros, la compañía venderá tres series con resolución 8K este año, y LG, Sony, TCL y otros fabricantes seguirán su ejemplo. Sin embargo, no espero que ninguno de estos nuevos modelos altere mi consejo general de ignorar los televisores 8K por ahora, porque con seguridad serán caros y difíciles de distinguir de sus hermanos 4K en términos de calidad, y además porque adolecen de falta de contenido en 8K. Esas son algunas de las razones por las que los expertos opinan que las ventas de televisores 8K seguirán sin despegar en los próximos años.

David Katzmaier/CNET

Tal vez al darse cuenta de que la resolución no basta para convencer a los compradores de televisores de pagar más, Samsung dotó a sus aparatos 8K de un sorprendente bisel superdelgado en el emblemático Q950TS y aumentó la calidad de imagen en sus tres series de 8K. No se sabe aún cuál será su precio en 2020, pero puedo tratar de estimarlo.

Veamos: Samsung dice que su televisor 8K básico en 2020, el Q800TS, tendrá un precio comparable al de sus 4K premium en 2019. Su mejor televisor 4K de 65 pulgadas, el QN65Q90R, actualmente se vende por US$2,600 pero su precio llegó a US$2,200 durante la temporada del Black Friday. Si el nuevo televisor Q800TS de 8K iguala ese precio, será una rebaja importante, pero seguirá siendo realmente caro. El televisor OLED más barato de LG, el B9 de 4K, bajó a US$1,800 durante el Black Friday, y como mencioné anteriormente, no hay razón para esperar que su sucesor de 2020 no cueste aún menos.

Sarah Tew/CNET

Enterrando al LED: tendencias micro y mini

LG y Sony "quemaduras"



TCL habló sobre mini-LED (que no debes confundir con microLED) y dice que en 2020 llevará esta tecnología a otros modelos (léase: más baratos) además de su excelente pero costosa Serie 8.

Tanto LG como Vizio mostraron prototipos mini-LED, pero no anunciaron ningún modelo para 2020. LG y TCL también mostraron prototipos de microLED, porque ¿por qué no?

Los micrófonos de campo lejano, que te permiten pronunciar una palabra para activar un asistente controlado por voz, como lo harías con una bocina Amazon Echo o Google Home, están llegando a más televisores, incluidos los de las marcas LG y Hisense

LG, Samsung y Sony venderán televisores equipados con sintonizadores inalámbricos ATSC 3.0 de próxima generación. Recuerda que también puedes agregar un sintonizador externo (aunque no fueron anunciados en el CES) si deseas hacer compatible tu televisor con esta tecnología.

Literalmente, todos los fabricantes de televisores con los que hablé promocionaban sofisticadas características de juego como frecuencia de actualización variable, capacidad de entrada de 120Hz, cambio automático de modo de juego y desfase de entrada cada vez menor. Vizio parece haber logrado los mayores avances en este departamento, y podría acercarse a una distancia sorprendentemente corta de LG y Samsung. La forma en que estos televisores manejan los juegos HDR será algo a lo que le prestaré más atención en 2020.

Dolby y la Alianza UHD presentaron modos de imagen destinados a conservar la intención creativa del director y a reaccionar a la luz ambiental, respectivamente, y ambos apuntan a que estos se activen de manera automática, sin intervención del usuario. Tengo curiosidad por ver cómo los implementan en el contexto ya confuso de los modos y ajustes de imagen.

Y eso es todo sobre los televisores del CES 2020. Si tienes curiosidad sobre algo que no se cubrió aquí, dímelo en los comentarios o en @dkatzmaier en Twitter. Nos vemos en el laboratorio de televisores, donde estaré evaluando los nuevos modelos más adelante en el año.