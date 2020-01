Getty Images

Todos los años, la feria de tecnología CES atrae a personas obsesionadas con la tecnología para admirar nuevos televisores de lujo, robots y otros gadgets extravagantes. Este año, sin embargo, la parte de la conferencia dedicada a los medios se estará apoderando del escenario principal, incluidas dos presentaciones estelares de compañías que compiten entre sí en su esfuerzo por dar forma al futuro de la televisión.

Las compañías de medios y los especialistas en marketing han impulsado durante mucho tiempo una feria detrás de la feria en CES. Es posible que los representantes de los medios de comunicación en Las Vegas nunca lleguen a ninguna de las grandes presentaciones. En cambio, se esconden en pequeñas reuniones de una suite de hotel o se mezclan en paneles y fiestas alrededor del Aria Resort & Casino, el epicentro de reunión de los medios de CES, conocido como Tech South.

La feria CES de 2020 (que se llevará a cabo del 5 al 10 de enero en Las Vegas) se produce en momentos en que las empresas parecen apresurarse hacia una convergencia de tecnología y medios.

Por un lado, los gigantes tecnológicos están volcando recursos para convertirse en grandes medios de comunicación. Eso va para incondicionales como Netflix, que se estima destinó un presupuesto de US$15,000 millones para programación el año pasado, así como para los recién llegados (y relativamente nuevos al mundo del video) como Apple, que lanzó su Apple TV Plus en noviembre con un presupuesto de US$6,000 millones para llevarse a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood. Y luego está la adquisición de AT&T por US$85,000 millones del dueño de HBO, Time Warner, ahora WarnerMedia, que finalmente fue aprobada el año pasado.

Por el otro lado, las empresas de medios tradicionales se están armando con tecnología de alto calibre como nunca antes. Disney lanzó su propia competencia contra Netflix, Disney Plus, en noviembre, una culminación de su adquisición por US$71,000 millones de 21st Century Fox el año pasado. Y NBCUniversal, de Comcast, está esperando hacer lo mismo con su propio servicio de streaming, llamado Peacock, que lanzará a principios de este año.

CES 2017 vio el lanzamiento de la suscripción a la TV en vivo de Hulu, y 2016 estuvo marcado por la revelación de Netflix de que se había lanzado ya en todo el mundo, excepto en China.

Entonces, ¿qué veremos ahora en CES 2020? He aquí un vistazo a la presencia de los medios en Las Vegas este año.

La guerra del 'streaming' se dirige a CES

La llamada guerra de streaming connfronta a una serie de nuevos servicios de transmisión entre sí, y todos se lanzan en un plazo de unos siete meses entre uno y otro. Los resultados de estas batallas darán forma al futuro de la televisión y afectarán cuánto pagas por ver tus programas y películas favoritas, entre otras cosas. Apple y Disney fueron los primeros en entrar en la refriega en noviembre, pero otras tres compañías están lanzando a sus competidores, respaldados por miles de millones de dólares en inversión, en los primeros meses de 2020. Y éstas harán su debut en el CES de este año.

La primera es probablemente una empresa de la cual la mayoría de la gente nunca ha oído hablar: Quibi, que incluso ha cambiado su nombre de Twitter a "WTFisQuibi" (¿Qué diantres es Quibi?) en las últimas semanas. Con el respaldo de todos los principales estudios de Hollywood, Quibi se promociona como un servicio de suscripción móvil repleto de estrellas para videos de formato corto, muy corto: "bocados rápidos" o quibis, como los denomina la compañía.

Quibi cuenta con una increíble lista de talentos. Entre las estrellas tradicionales de Hollywood, Quibi ha alistado a Dwayne Johnson, Chrissy Teigen, Kevin Hart, Jennifer Lopez, Idris Elba, Zac Efron, Tina Fey y el combo de marido y mujer Joe Jonas y Sophie Turner (pero en diferentes shows), y muchos otros. Steven Spielberg, J.J. Abrams, Guillermo del Toro y Ridley Scott son otros colaboradores. Además, Quibi ha reclutado celebridades populares en línea como Liza Koshy, Shan Boodram y Rachel Hollis.

Reproduciendo: Mira esto: Apple TV Plus: ¿Vale la pena suscribirse al nuevo servicio...

La compañía ha sido muy discreta en cuanto al talento que llevará al escenario de CES 2020. Pero la conferencia principal de Quibi en CES se perfila como la gran presentación pública del servicio antes de su lanzamiento oficial el 6 de abril, por lo que la apuesta más segura en Las Vegas la próxima semana es que Quibi adornará la feria con la potencia de las celebridades.

Hasta ahora, Quibi ha dicho que el servicio costará US$8 al mes para membresías sin publicidad o US$5 para suscripciones mensuales que también publican anuncios. La presentación principal de Quibi será el miércoles 8 de enero a las 9:30 a.m., hora del Pacífico de Estados Unidos, en el Park Theatre, y estará dirigida por el fundador y magnate de Hollywood Jeffrey Katzenberg y la presidenta ejecutiva de Quibi, Meg Whitman, exjefa de eBay y Hewlett Packard.

Katzenberg no ha tenido empacho en hablar sobre la ambición de Quibi, diciendo que el servicio debería ser tan definitivo para un video corto como Google se ha vuelto para las búsquedas. "Dentro de cinco años (...) si acertamos, habrá sido la era de las películas, la era de la televisión y la era de Quibi", dijo Katzenberg en SXSW, en marzo.

El segundo contendiente en la guerra del streaming en subirse al escenario principal del CES es NBCUniversal, de Comcast, que también lanzará Peacock en abril. Peacock se apoyará en su catálogo de programas como The Office y Parks and Recreations. Espera relanzar The Office, así como también otros lanzamientos como Battlestar Galactica, por el creador de Mr. Robot, Sam Esmail, Punky Brewster y Saved by the Bell.

Sin embargo, aún no tenemos demasiados detalles sobre Peacock. El servicio tendrá una suscripción paga y otro nivel soportado por publicidad, pero aún no ha especificado el precio. Conocemos algunos de los programas programados para Peacock, pero no casi todos. Una cosa extraña sobre la nota clave de CES de NBCUniversal: se produce una semana antes de que la compañía celebre un gran evento privado que desvele Peacock en detalle.

La presentación de NBCUniversal también será el miércoles 8 de enero en el Park Theatre, pero a las 4 p.m. hora del Pacífico. Oficialmente titulada If TV Was Invented Today: NBCUniversal Reimagines the Future of Entertainment, (Si la televisión se inventó hoy: NBCUniversal está reinventando el futuro del entretenimiento), estará dirigida por la directora de publicidad y asociaciones de la compañía, Linda Yaccarino, e incluirá talentos como Mandy Moore, estrella de This is Us, de NBC, y Terry Crews, anfitrión de America's Got Talent.

Finalmente, HBO Max de AT&T lanzará en mayo con Friends, Big Bang Theory, Game of Thrones y Watchmen, además de su propia línea de originales. Aunque WarnerMedia de AT&T, la división detrás de HBO Max, no hará un discurso formal en CES, sí hará una presentación en la conferencia centrada en los medios en Aria el martes a las 1:45 p.m., hora del Pacífico. El jefe de tecnología de WarnerMedia, Jeremy Legg y Andy Forssell, el jefe del grupo de negocios directos al consumidor, estarán listos para describir sus experiencias al construir una plataforma de streaming de video.

Los interesados en las guerras de medios, deberían también poner atención en los siguientes eventos:

Esta conferencia sobre Digital Hollywood el lunes

La conferencia Future of TV Is Now el martes

La Cumbre de Entretenimiento presentada por la revista Variety el miércoles

En el frente musical

También presente en el CES de este año está el tema del streaming de música.

En particular, Apple estará haciendo una aparición poco común en Las Vegas. Si bien un ejecutivo de Apple que apareció en una mesa redonda de privacidad de CES ha generado mucha atención, se le ha prestado mucha menos atención a otra figura de Apple que habló en CES este año. La directora creativa de Apple Music, Zane Lowe, participará en una charla el martes 7 de enero a la 1:15 p.m. hora del Este, en el Aria.

Apple Music hizo su debut años después de que la última ola de servicios de streaming de música ya tuviera el impulso para hacer del streaming la forma principal en que las personas escuchan música en todo el mundo. Pero Apple Music se convirtió rápidamente en el segundo servicio de música más popular del mundo, solo por detrás de Spotify.

Y hablando del líder mundial, Spotify no tiene una presentación oficial en el CES de 2020, pero sí nos ha invitado a una hora feliz con un panel de discusión sobre el futuro de los podcasts. Spotify ha dicho que espera un anuncio de noticias en el evento, que será el martes por la noche antes de la fiesta anual de CES de la compañía.

Finalmente, Amazon Music estará presente junto con Alicia Keys y el jefe de relaciones con el sello del servicio, Andre Stapleton, y una ingeniera de masterización y mezcla ganadora del Grammy, Emily Lazar. Todos estarán reunidos en Las Vegas para hablar sobre "la importancia de ofrecer música de la forma en que los artistas la grabaron". El panel de Amazon Music será el miércoles a la 1 p.m. hora del Pacífico, también en el Aria.

No es coincidencia que Amazon haya lanzado su servicio Amazon Music HD en septiembre. Entonces, otra apuesta segura para CES 2020: podemos esperar muchísimas porras y mucho ruido alrededor de este servicio que cuesta US$13 al mes.

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente el 3 de enero de 2020.