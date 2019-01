CES 2019: Lo que esperamos y lo que deseamos de la feria de tecnología

La feria CES 2019 será mi 16ta cobertura consecutiva en Las Vegas para ver lo último y lo mejor que la industria de la electrónica de consumo tiene para ofrecer. Así que me siento extremadamente confiado para poder predecir que veremos mucho de lo siguiente:

Versiones más rápidas, mejores, más grandes y más pequeñas de todos los productos que se presentaron el año pasado

Inteligencia artificial (AI) y "machine learning" integrados en más servicios

Robots por todos lados

Todo estará conectado a la nube

Todo será "inteligente"

Estas, por supuesto, son las apuestas básicas que se pondrán sobre la mesa ––las mismas tendencias que se han exhibido durante los últimos tres, cinco o incluso 10 años dentro del espectáculo de electrónica más grande del mundo. En este escenario, estas son las preguntas más importantes que tenemos sobre esta exhibición ––y las respuestas establecerán el tono que tomará el sector para el resto de 2019.

1. ¿Cómo cambiará el escenario tecnológico la red 5G?

Jessica Dolcourt/CNET

Hay pocas dudas sobre que la red 5G ––el estándar inalámbrico de la próxima generación que promete velocidades ultrarrápidas casi sin latencia––, es la tecnología clave que cambiará las reglas del juego para 2019. Pero, ¿cuántos dispositivos compatibles con 5G veremos este nuevo año? ¿Y qué tan disruptivos serán realmente?

Si bien la mayoría de las compañías retendrán las presentaciones de sus teléfonos para el evento Mobile World Congress que se lleva a cabo en Barcelona a finales de febrero, esperan ver a fabricantes chinos de teléfonos como Huawei usar la atención que se tiene en Las Vegas para hacer un guiño. Mientras tanto, los fabricantes de chips como Qualcomm, Nvidia e Intel probablemente promocionarán sus mejores propuestas para el 5G, mientras que los operadores como Verizon y AT&T hablarán sobre los planes 5G durante sus presentaciones y discursos que ofrecerán durante toda la semana.

2. ¿Puede Intel ofrecer una competencia real contra Qualcomm, AMD y ARM?

Intel

Intel se encuentra en un momento extraño: la compañía continúa cosechando miles de millones en su negocio de CPUs, incluso cuando el mercado global de PCs permanece en gran medida estancado. Mientras tanto, la compañía dice que sus chips de 10 nanómetros ––con el nombre en código de Sunny Cove, y que utilizan el "apilamiento de chips en 3D"–– finalmente, finalmente, están listos para presentarse en 2019.

Pero mientras Intel consigue que sus 'patos' no dejen de avanzar, parece que la competencia está dando 'saltos de rana': Qualcomm y Apple están comenzando a ofrecer chips de 7nm en PC y iPhones, respectivamente e, incluso, Amazon está desarrollando sus propios chips de servidor basados en ARM. Con Qualcomm y AMD planeando presentar sus novedades durante CES de este año, Intel necesita demostrarle al mundo de la tecnología cómo pretende liderar en 2019 y más allá ––y debe hacerlo con algo más que sólo hacer buen espectáculo de drones que no lo ayudará. Y la compañía tendrá que hacerlo sin su presidente ejecutivo, Brian Krzanich, quien renunció bajo una densa nube de cuestionamientos hace unos meses.

3. ¿La revolución de la tecnología de la salud ya estará en tus manos?

Josh Miller/CNET

Los productos de salud y acondicionamiento físico se ven cada día más durante CES desde hace algunos años, pero estamos esperando un diluvio virtual de nuevos productos en este espacio durante el evento 2019. Mientras que gigantes como Apple y Fitbit obtuvieron muchos de los titulares de tecnología de la salud durante el año pasado, tener monitores de ECGs y la arritmia cardíaca pueden ser sólo el comienzo.

En este evento veremos start-ups que compartirán el centro de atención en Las Vegas con compañías más grandes que ofrecerán todo, desde monitores de presión arterial portátiles hasta máscaras para dormir que combaten el jet lag, y relojes inteligentes que se cargarán a través de calor corporal. Y recuerda que el 'Santo Grial' para la tecnología de la salud ––al menos en el mercado de Estados Unidos–– es tener un producto aprobado por la FDA.

4. ¿Qué será lo que Google estará presumiendo?

El año pasado, Google montó un salón de exhibiciones grande y llamativo en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Las Vegas, que fue básicamente un homenaje viviente, estilo Disneyland, a la perspicacia técnica del gigante de las búsquedas. Este año, la compañía ha construido un salón aun mayor dentro del estacionamiento, pero en un lugar de más tráfico. Google no tendrá una conferencia de prensa formal, pero no te sorprendas si la compañía 'cuela' algunos anuncios de alto perfil.

5. ¿Qué pasará con Amazon, Microsoft, Facebook y los otros gigantes de la tecnología?

Sarah Tew/CNET

Ninguno de los otros gigantes tecnológicos tendrán una presencia física tan grande como la de Google durante este evento ––pero eso no significa que no vayan a estar en CES. Varios tentáculos del imperio de Amazon tendrán pequeñas exhibiciones a lo largo del evento, y Microsoft y Facebook también tendrán importantes espacios de conferencias y reuniones alineados alrededor de la ciudad. Apple y Netflix, por su parte, no tienen espacio oficial reservado en el evento––, pero es una apuesta segura que ambas compañías tendrán personas en el espacio para ofrecer reuniones.

Y, como mínimo, todas estas compañías tendrán "meta-anuncios" de un ejército de socios de hardware durante el evento, hablando de compatibilidad ampliada o nuevas integraciones con servicios como Alexa (Amazon), Windows/Azure/Skype (Microsoft), Instagram/WhatsApp/Oculus (Facebook), Siri/HomeKit (Apple) y el servicio de streaming de video del mismo nombre, Netflix.

6. ¿Alguno de los servicios de streaming de video podrán ir contra Netflix?

Hablando de Netflix: el gigante del streaming del video terminó 2018 casi ileso ante las controversias que arrastraron hacia abajo el precio de sus acciones entre las FAANG. Pero 2019 será el año más desafiante de todos para la empresa, con competencia que nace todos los días desde algún rincón del mundo. Disney (que pronto incluirá la mayor parte de Fox), Warner (propiedad de AT&T) y Apple tienen todos sus servicios de transmisión de video competidores para el nuevo año y lucharán por la atención del consumidor, y los dólares. Además de los nuevos contenidos que aún no se han visto, como los programas de televisión de Star Wars, también significa que estos ahora-enemigos probablemente estarán recuperando su contenido mas popular de catálogo de su competidor, como Friends (que posee Warner) y The Office (una propiedad de Comcast), lo que hace que las películas y series exclusivas de Netflix sean aún más importantes que nunca para la firma.

Ya sea que veamos anuncios durante CES sobre que estos rivales de Netflix comenzarán a bloquear su espacio en los sistemas de TV inteligente de Samsung y Roku, o sólo será el inicio de las negociaciones 'tras bambalinas' para el futuro de tales presentaciones más adelante en 2019. Espera que las piezas en el tablero de ajedrez del streaming se preparen para batalla.

7. Seguridad y privacidad: ¿La industria tiene algún plan o simplemente ya se dio por vencida?

Jim Watson/AFP/Getty Images

Contando el escándalo de Cambridge Analytica que sufrió Facebook hasta la filtración de datos de Marriott que afectó a más de 500 millones de personas, 2018 fue un año brutal en términos de seguridad y privacidad digital. CES no es una conferencia de temas de seguridad en sí misma, pero la exhibición estará repleta de dispositivos que se basan en una conectividad ubicua, micrófonos siempre encendidos y cámaras de reconocimiento facial ––por nombrar sólo algunos–– para crear su magia.

La industria es la mejor para hacer que estos dispositivos y servicios deban estar en decenas de millones de hogares ––pero, ¿realmente está haciendo algo para proteger el tesoro de datos e información que está acumulando? Si bien los usuarios parecen encogerse de hombros con resignación con cada filtración subsecuente, es difícil creer que no haya una mejor manera de solucionar este problema que sólo decirles: "aquí te dejamos un año gratis de monitorización de crédito", especialmente en un mundo posterior a la Ley GDPR. Pero, ¿alguna compañía, pequeña o grande, tiene realmente un plan de acción para mejorar las cosas en el frente de seguridad en 2019?

8. ¿Veremos algún desafío en la realidad virtual de las Oculus Quest?

James Martin/CNET

Presentados en septiembre pasado y con una promesa de entrega para la primavera de 2019, los Oculus Quest son unos visores de VR completamente inalámbricos e independientes que te ofrecen una libertad total de movimiento de seis grados (no se necesitan sensores externos) e incluye controles manuales ––todo por US$400. No se espera que los Quest estén en CES, pero ya son el parámetro mínimo que debe cumplir cualquiera que pretenda ser su competencia durante 2019.

¿Un mejor visor estándar para el espacio de RV será todo lo nuevo que veamos en Las Vegas? Estaremos prestando especial atención a la conferencia de prensa de HTC durante el CES para ver si la línea Vive de esa compañía tiene algo que valga la pena en el mercado ––aunque es probable que sea una plataforma de realidad virtual conectada a una PC.

9. ¿Hacia dónde irá la tecnología a partir de las pantallas de televisión OLED y MicroLED TV?

Sarah Tew/CNET

Las pantallas OLED de LG han sido durante mucho tiempo las reinas de la tecnología en las televisiones en términos de calidad de imagen pura, pero las pantallas MicroLED ––que Samsung presentó en CES del año pasado–– es el competidor al trono más intrigante que hemos visto en mucho tiempo. Sin embargo, sin un precio más asequible y una respuesta definitiva a las posibilidades de quemarse ––su único inconveniente real––, OLED siente que puede haber alcanzado su punto máximo desde el punto de vista tecnológico. (OK, la versión enrollable es genial, pero ya hemos visto eso).

Y la pantalla MicroLED no será una verdadera contendiente en el hogar hasta que, o al menos que, Samsung (o cualquier otro fabricante) pueda descubrir cómo miniaturizarlo a tamaños de pantalla que funcionen en una sala de estar promedio. Salvo estos avances, espere más de lo mismo, junto con mejoras incrementales en la tecnología estándar de las televisiones LCD/LED que aún constituye la mayor parte de las ventas de televisores. Ah, y busca más tecnología de visualización de proyectores de corto alcance y de punto cuántico durante el evento, también.

10. ¿A alguien le importa la llegada de los televisores 8K?

Sarah Tew/CNET

Otro dispositivo que definitivamente veremos en CES será el televisor 8K ––en todas partes. Con una resolución de 7,680x4,320 píxeles, estos televisores de próxima generación tienen cuatro veces más detalle que los televisores 4K. Pero con los precios estratosféricos y sin contenido nativo de 8K en el horizonte (¿tal vez 5G pueda arreglar eso?), el desafío para las televisiones 8K parece ser menos sobre tecnología y más sobre marketing.

11. ¿Alexa y Google Assistant podrán vivir en armonía dentro de un mismo hogar?

Sarah Tew/CNET

Alexa de Amazon sigue siendo la 'líder de la manada' en el mundo de los hogares inteligentes, pero el Google Assistant se está posicionando con fuerza ––incluso mientras contendientes como Siri (HomeKit) de Apple, SmartThings de Samsung, Cortana de Microsoft y muchos otros compiten para forjar su propio espacio en el futuro controlado por voz. Con Amazon y Google apuntando a excluirse mutuamente, será interesante ver qué productos de 2019 pueden permanecer "neutrales" ––ofreciendo compatibilidad con dos o más de las plataformas, y dejando que el usuario decida–– y quiénes podrán inclinarse hacia la exclusividad que les exigen estos sistemas operativos para controlar toda tu casa.

12. ¿Puede Las Vegas robarse el encanto de Detroit?

Teymur Madjderey/Mercedes-Benz

En los últimos años, los derechos a 'presumir' que es el centro del universo de la tecnología automotriz ha sido una lucha entre CES en Las Vegas y NAIAS ––el North American International Auto Show–– en Detroit, que comienza apenas un par de días después del CES. Y 2019 no será diferente: a menudo, los fabricantes de automóviles se dividen para evitar esta diferencia, al usar el programa de Nevada para resaltar los anuncios de tecnología general, al tiempo que guardan para Michigan los nuevos modelos llamativos o los debuts de autos conceptuales.

Pero siempre hay excepciones a la regla: puedes esperar que Mercedes presente su sedán CLA-Class en Las Vegas y presuma por primera vez su EQC SUV eléctrico en Estados Unidos. También podremos ver la presentación del vehículo eléctrico Nissan Leaf E-Plus. Se espera que Audi muestre su nuevo sistema de entretenimiento en el automóvil, mientras que Honda se inclinará más hacia la robótica. Mientras tanto, Toyota, Hyundai y Byton tienen conferencias de prensa programadas en el CES y esperamos anuncios relacionados con la industria automotriz de Qualcomm, Nvidia y otros proveedores.

13. ¿Hay algún plan B si continúa la guerra del comercio exterior y aranceles?

CES es un tema internacional, con aproximadamente un tercio de los más de 180,000 asistentes que visitan desde fuera de Estados Unidos. Pero la industria moderna de la electrónica de consumo se construyó bajo el supuesto de que su cadena de suministro con sede en China era un pase directo ––los fabricantes chinos contratados producían un flujo interminable de aparatos baratos producidos para audiencias globales, todo ello habilitado por un sistema de comercio global sin fricciones. A medida que las guerras comerciales de Trump se arrastran hacia 2019, eso parece cada vez menos seguro.

Por supuesto, nada de esto se mencionará en las conferencias de prensa, pero todas las reuniones de fondo, las cartas de intención y los acuerdos de intercambio entre los vendedores y clientes en el CES de este año se producirán bajo la turbia nube de incertidumbre que actualmente se cierne sobre las relaciones comerciales Washington-Beijing.

14. ¿Cuántas pequeñas maravillas se necesitan para reemplazar una pequeña y revolucionaria innovación?

Tyler Lizenby/CNET

A la Asociación de Tecnología del Consumidor (Consumer Technology Association) ––el grupo comercial que organiza CES–– le gusta promocionar la larga lista de tecnologías innovadoras que se presentaron por primera vez (o al menos se mostraron) en CES: la videograbadora, el CD, el DVR y el Xbox. Sólo por nombrar unos pocos. Pero en los últimos años, CES se ha sido menos sobre compañías gigantes que destacan los grandes lanzamientos de productos y más sobre los proveedores más pequeños que aprovechan la atención mundial.

Puedes buscar a las compañías del Eureka Park y a los vendedores del Tech West en el Sands Expo Center para encontrar la energía de CES de 2019 que puede faltar en las mega-exhibiciones del Centro de Convenciones de Las Vegas, donde es más probable que los nombres más grandes hagan sus lanzamientos de productos durante sus propios eventos a finales de este año. (Sí, Samsung Galaxy S10, estamos hablando de ti).

