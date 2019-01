CES 2019 no será un gran paso para los televisores. Te decimos por qué

La industria del consumo de electrónicos tiene ciclos. CES, la ludoteca anual de tecnología que se lleva a cabo en Las Vegas cada enero, revela dónde estamos en este ciclo. Hay años en los que observamos grandes revoluciones, como la llegada de los televisores 4K, los puntos cuánticos o las OLED.

Otros años sólo vemos evoluciones: un televisor más grande o uno más delgado. A veces es un nuevo sistema operativo para la televisión. Ciertamente estos no son llamativos, pero son importantes. Tal vez sea un modelo de producción que usa la tecnología nueva, pero ningún prototipo, por genial que sea, cambia el mundo. En estos años, ciertamente hemos visto cosas interesantes, pero casi ninguna que nos haga decir: ¡wow!

Este 2019 será un año de evolución en la tecnología de los televisores. Esto no significa que estas evoluciones no sean importantes, pero no son tan emocionantes como las revoluciones.

Para demostrarte lo que quiero decir, consulta la previsión de las televisiones que llegarán al CES 2019 de David Katzmaier. Él ya ha sido informado por los grandes fabricantes de televisores sobre los productos que presentarán y ninguna de las cosas que destaca en su artículo ––televisores 8K que salen a la venta, pantallas OLED enrrollables, la tendencia hacia pantallas más grandes y el control de voz integrado de Alexa y Google Assistant–– es nueva para 2019.

¿Quieres saber más de lo que llegará y no? Sigue leyendo.

Geoffrey Morrison/CNET

No llegará el HDMI 2.1

La especificación HDMI de próxima generación se llama 2.1. Este es el cable que se necesita para enviar contenido en 8K desde una fuente de 8K a un televisor 8K. Sin la versión 2.1 del cable, sólo podrás obtener contenido 8K ––lo que haya hasta ahora–– de los apps internos.

El problema real es que es muy poco probable que puedas actualizar un televisor que no sea 2.1 a la compatibilidad total 2.1. Vas a requerir, al menos en parte, un cambio de hardware. Tal vez lo puedas hacer con la caja One Connect de Samsung, por un precio de actualización aún desconocido, pero si todas las conexiones están dentro del televisor, es muy poco probable que se puedan actualizar.

Esto no quiere decir que no veremos más televisores 8K este año, definitivamente lo haremos, es sólo que el uso más masivo y la aceptación de esta nueva tecnología seguirá siendo lenta a lo largo de 2019 (y probablemente mucho más allá).

Por cierto, hablando de 8K...

8K ya está aquí, poniéndose cómoda en el mercado, sin importar si la quieres

Aunque es completamente innecesario en 2019, puedes comprar un televisor 8K ahora mismo. De hecho, varias empresas han estado mostrando televisores 8K en CES durante años pasados. Si estás fuera de Estados Unidos, incluso hay varios modelos entre los que puedes elegir en el mercado.

Es decir, hemos visto 8K por años, así que no es "nuevo", pero no estamos en el punto en que sea común (obviamente). Es probable que CES 2019 tenga varias compañías nuevas que anuncien televisores 8K, pero estos seguirán siendo costosas anomalías y no sus productos principales.

Sarah Tew/CNET

Es probable que estos televisores sean de alto rendimiento, independientemente de su resolución. Como Katzmaier descubrió en sus pruebas más recientes con la Samsung Q900, es un magnífico televisor que, además, tiene una gran cantidad de pixeles: "El brillo mejorado de la Q900 hizo que sus imágenes resaltaran más, las áreas oscuras se veían más naturales y bien definidas, y los colores parecían más vibrantes". Al menos son buenos televisores, pero sin un HDMI 2.1 siguen siendo un objeto un tanto extravagante. Como poseer una lancha rápida en el Sahara.

Como hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de los años, la resolución es sólo uno de los aspectos de la calidad general de la imagen y ni siquiera uno de los más importantes. Y sí, 8K es inevitable. Pero no te preocupes por ahora, independientemente de lo que se anuncie durante el CES sobre los nuevos televisores.

No habrá tecnología de nueva generación para los televisores

La tecnología de nueva generación es lo que verdaderamente hace que un CES sea memorable. Sin embargo, es poco probable que veamos alguna de las tecnologías de visualización de próxima generación que se rumoran. No habrán pantallas microLED del tamaño de un televisor, no habrá puntos cuánticos de visión directa funcionando aún o televisores híbridos OLED/QD.

Es posible que nos interpongamos entre ellos, como pantallas LCD más avanzadas de puntos cuánticos o pantallas OLED de mayor rendimiento. Esto es especialmente cierto en el caso de Samsung, que todavía está sacando a la luz todos los rendimientos de los cristales líquidos y parece estar dispuesto a hacerlo en el futuro inmediato.

Quizás el año que viene veamos la verdadera tecnología del futuro.

Nanosys

¿Qué sigue?

Es probable que veamos la progresión de dos tecnologías para televisores de las cuales sólo conocemos el prototipo: televisores transparentes y enrrollables.

LG ya ha presentado tecnología transparente antes, al igual que otras compañías. Se escucha el rumor de que Samsung también está trabajando en esta tecnología. ¿De qué sirve una pantalla transparente? Definitivamente, esto no es algo que vayas a necesitar en tu casa, pero los usos industriales y no televisivos podrían ser muy variados. Para empezar, para las demostraciones que se pueden ver en las tiendas y la señalización digital. Luego, imagina ventanas de las casas que pueden mostrarte el clima y las noticias sin arruinarte la vista. O parabrisas de automóviles que puedan mostrar información de navegación. Muy de ciencia ficción y con mucha 'onda'.

Según algunos reportes, LG va a vender su TV OLED enrollable en 2019. Este caso lo analizamos con detalle durante el CES 2018. El precio que tendrá es aun una gran pregunta, pero un televisor que puede desaparecer es probablemente uno de los objetos más prioritarios en la lista de varios matrimonios. Claro, puedes hacerlo ahora con un proyector y una pantalla, pero a diferencia de un proyector, una OLED enrollable sería lo suficientemente brillante como para manejar la luz ambiental en todo menos en las habitaciones más brillantes.

¿Qué otra cosa podría ser? Televisores más grandes y brillantes de todo tipo serán los que podrían robarse el juego... como siempre.

