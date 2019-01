En CES 2019 veremos televisores enrollables 8K y OLED con Alexa

Estemos listos o no, el CES 2019, también conocido como el show de nerds en Las Vegas, está a la vuelta de la esquina. Y para los nerds de hardware de TV como yo, es como una segunda Navidad.

CES es el lugar donde los fabricantes de televisore presentan sus últimas creaciones, tanto "cosas que vamos a vender este año" como "conceptos extravagantes y nuevas tecnologías que quizás nunca vendamos, pero que se ven genial". Los enormes stands y el amplio salón de exhibición se prestan a mostrar pantallas gigantes utilizadas de manera creativa, lo que ayuda a explicar por qué el CES parece más acerca de los televisores que cualquier otro tipo de dispositivo.

Entonces, ¿qué televisores puedes esperar en CES 2019? Tengo algunas conjeturas educadas. De hecho, la mayoría de los fabricantes de televisores ya me han hablado de muchas de las cosas que van a tener en el programa. No puedo revelarlo oficialmente todavía, pero lo que estás por leer proporciona una buena aproximación de lo que sé. Dicho esto, siempre hay una o dos sorpresas en la feria.

Las famosas OLED

Francamente, me sorprendí igual que todos cuando supe que el concepto más genial de TV del CES del año pasado, un televisor OLED que puede enrollarse como un póster para desaparecer dentro de una pequeña caja recortada, supuestamente saldrá a la venta en 2019.

¿Por qué? Aparte de la respuesta obvia de "porque pueden", un televisor enrollable es realmente útil. Como escribí el año pasado: "Una de las peores cosas de los televisores de pantalla grande es la necesidad de que una franja masiva de plástico negro tome un trozo de pared cuando lo apagas. Con un televisor enrollable eso ya no es un problema.

8K a la vista

Samsung acaba de comenzar a vender el primer televisor 8K en EE.UU., el Q900 de 85 pulgadas y US$15,000, y LG mostró una pantalla 8K OLED de 88 pulgadas en IFA en Berlín, con el objetivo de una fecha de venta de 2019. En CES 2019 puedes esperar que se anuncien más televisores de más de 4K de resolución, no solo de Samsung (que ya vende televisores de 8K más pequeños y más baratos en Europa) y LG, sino quizás de Sony, Vizio, TCL e Hisense.

Es probable que todos estos televisores sean muy caros en 2019, y no creo que el aumento de la resolución valga la pena. Pero en los próximos años, es probable que el precio de 8K disminuya y comience a convertirse en la resolución predeterminada para tamaños de pantalla muy grandes, al igual que 4K ya es el predeterminado para televisores de 55 pulgadas y más.

Más grandes y más altos

Hablando de pantallas muy grandes:

"La principal tendencia es claramente los televisores de pantalla grande, pantallas realmente grandes, que continúan siendo una parte creciente del mercado", dice Stephen Baker, vicepresidente de análisis de la industria en NPD Group. "Y, por supuesto, vimos una manifestación de eso durante el Día de Acción de Gracias con los televisores de 65 pulgadas de 65 pulgadas que vendía Walmart".

Estas son las cifras de ventas trimestrales de Baker para televisores de 65 pulgadas y más, que muestran un aumento gradual y constante casi cada trimestre (los números del cuarto trimestre de 2018 no estaban disponibles en el momento de la publicación).

Cuota de mercado de TVs de 65 pulgadas y más Q1 2016 6% Q2 2016 6% Q3 2016 7% Q4 2016 8% Q1 2017 9% Q2 2017 9% Q3 2017 9% Q4 2017 11% Q1 2018 11% Q2 2018 13% Q3 2018 12%

TCL le gana cuota a Vizio, Samsung se mantiene fuerte

También le pedí a Baker las cifras recientes de participación de mercado en general, en particular para TCL. El fabricante con sede en China siempre parece encabezar las listas de televisores más vendidos de Amazon con sus televisores Roku; sus sets se presentaron en numerosas ventas de Black Friday y Cyber Monday (incluida la TV Baker de 65 pulgadas citada), y su Series 6 estuvieron entre mis TVs favorita del año.

Baker dijo que TCL ha crecido un 60 por ciento en cada uno de los últimos dos años. Estas son las últimas cifras de cuota de mercado en general para 2018 (de enero a octubre, el mes más reciente que tuvo disponible) en comparación con el mismo período de los últimos dos años, tanto en participación de unidad (número de televisores reales vendidos) como en participación de ingresos (el dólar valor de los televisores vendidos).

Mientras que TCL está creciendo rápidamente, la mayor parte de su participación es en televisores menos costosos. En tanto, el líder del mercado, Samsung, continúa dominando, aunque menos que en los últimos años. Perdió el 4 por ciento de cuota por unidad, pero solo el 2 por ciento de cuota en cuanto a ingresos, lo que indica que está vendiendo menos televisores en general, pero aún aplasta a sus rivales en las ventas de televisores de alta gama.

El mayor perdedor en participación de unidad y dólar es Vizio, que cayó un 8 por ciento un 9 por ciento respectivamente. Básicamente, compite en el mismo mercado que TCL, por lo que me interesará ver qué estrategias emplea la gran "V" en 2019 para tratar de detener la marea TCL.

TVs: cuota de mercado por unidad (enero-octubre) en EE.UU. Marca 2016 2017 2018 Samsung 26% 25% 22% Vizio 21% 19% 14% TCL 4% 9% 13% LG 9% 9% 10% Element 7% 6% 7%

TVs: cuota de mercado por ingresos (enero-octubre) en EE.UU. Marca 2016 2017 2018 Samsung 37% 35% 35% LG 12% 15% 15% Vizio 19% 15% 11% Sony 11% 12% 10% TCL 2% 5% 9%

Sigue hablando con tu TV

Alexa y Google Assistant han sido incorporados en los controles remotos de TV durante los últimos años, y cada vez más conjuntos también admiten comandos de voz con manos libres (no se requiere control remoto) si es que tienes una bocina Amazon Echo, Google Home, Sonos One u otra bocina inteligente. Para 2019 no me sorprendería ver a los fabricantes de televisores ir un paso más allá: incorporando un micrófono de campo lejano en el televisor para que ni siquiera necesites una bocina por separado.

Toshiba dice que la mayoría de sus televisores 2019 para el mercado europeo tendrán los llamados micrófonos de campo lejano para el control de manos libres de Alexa. Parece un próximo paso natural para los equipos de Amazon Fire TV Edition 2019 también, especialmente teniendo en cuenta lo bien que el Amazon TV Fire Cube puede "escuchar" sin verse afectado por el ruido de los altavoces de TV. Esperamos que otros fabricantes de televisores sigan este ejemplo.

Inteligencia artificial para una mejor imagen

Es difícil comercializar la calidad de imagen. Los términos como "atenuación local de matriz completa" y "HDR10 y Dolby Vision de alto rango dinámico" no son exactamente fáciles de pronunciar. ¿Sabes lo sí es fácil? "IA" o inteligencia artificial.

LG ya ha asociado la inteligencia artificial con su Google Assistnt incorporado, pero el siguiente paso es decirles a los compradores que los algoritmos de IA pueden mejorar la calidad de la imagen. Samsung comenzó esta tendencia con su TV Q900 8K; dice que la IA ayuda a mejorar la conversión ascendente necesaria de 4K a 8K mediante el uso de algoritmos para examinar un conjunto de datos de video 4K y adaptarlo mejor a 8K; y donde va el marketing de Samsung, otros lo siguen.

Micro-LED: Otro ladrillo en la pared contra OLED

Los televisores OLED planos, rígidos, que no son 8K, que continúan brindando la mejor calidad de imagen disponible, se están vendiendo mejor que nunca. Baker dice que la participación de OLED en televisores de más de US$1,000 ha aumentado al 15 por ciento en 2018, en comparación con 11 por ciento en 2017.

Eso significa que las compañías que no venden OLED, en particular Samsung, están haciendo todo lo posible para encontrar una alternativa. El Q9 QLED de gama alta se acercó más que nunca, pero incluso no puede escapar a los problemas inherentes de las pantallas LCD. Aquí es donde entra Micro LED, que Samsung presentó el año pasado con The Wall, un "televisor" modular de 146 pulgadas que causó un gran revuelo en CES el año pasado. Promete toda la gran calidad de imagen de OLED (niveles de negro perfectos, visualización mejorada fuera del eje) junto con un brillo superior y menos propensión a quemarse.

Este año podríamos ver llegar al mercado esta tecnología en tamaños más pequeños. Sin embargo, aún faltan algunos años esto, así que no espero que aparezca una versión para el consumidor este año.

¿Qué hay de HDMI 2.1?

Algunas personas podrían preguntarse si los televisores de 2019 finalmente admitirán el último estándar HDMI, 2.1, que ofrece un mayor ancho de banda para ciertos tipos de video de 8K, entre otros beneficios. Me sorprendería si alguno de los televisores anunciados en el CES, o los que se envían en la primera mitad del año, cumpla totalmente con el estándar HDMI 2.1, aunque algunos fabricantes de televisores podrían afirmar que cumplen con HDMI 2.1 de todos modos.

La cosa es: no es un gran problema a menos que estés comprando un televisor 8K. Para casi todos los videos 4K disponibles en la actualidad, las conexiones HDMI en los televisores actuales son suficientes.

El 8K Q900 de Samsung, por ejemplo, puede manejar algunos extras de HDMI 2.1, específicamente Frecuencia de actualización variable, Alta frecuencia de fotogramas (HFR) y HDR dinámico. Sin embargo, las entradas HDMI del televisor no manejarán resoluciones de 8K a 60 cuadros por segundo, con un máximo de 8K/30. Una vez que el contenido 8K/60 de los dispositivos HDMI esté disponible, probablemente desde las PC primero, eso podría ser un problema.

Ahí estaremos

Con la colaboración de Laura Martínez.