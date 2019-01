CES 2019: Todo lo que vimos este año en la gigantesca feria de electrónica

Televisores que surgen de una credenza. Patas de robot que te ayudan a caminar. Una varita que "borra" las manchas de la piel. Una sabrosa hamburguesa sin carne y, por supuesto, un pañal, y hasta un inodoro inteligente. La semana pasada vimos todo eso y más en Las Vegas cuando CES 2019, la feria de tecnología más grande del mundo, se hizo cargo de la ciudad.

CNET y CNET en Español pasaron pasó una semana completa cubriendo el espectáculo de arriba a abajo, así que preguntamos a algunos de nuestros colegas que resumieran las tendencias clave. Sus respuestas se encuentran a continuación, y brindan un resumen ejecutivo de lo que puedes esperar del mundo tecnológico en 2019 y en el futuro.

Google domina, pero Apple, Samsung y una hamburguesa imposible se robaron el show

No podrías ir a ningún lugar de Las Vegas sin ver la marca de Google este año. La compañía incluso tuvo un viaje en tranvía al estilo de Disney en su enorme stand fuera del centro de convenciones, ensalzando las virtudes de su asistente inteligente. Pero eso no fue todo: el gigante de las búsquedas desató una avalancha de actualizaciones a su asistente y casi todas las demás compañías en la feria presumieron de la compatibilidad de de sus productos con Google Assistant. (Pero no llores por su archirrival Alexa: la asistente de Amazon sigue siendo el estándar de facto, y casi siempre esta disponible en nuevos productos junto con la oferta de Google).

Pero aunque fue un buen programa para Google, podría decirse que fue incluso mejor para una compañía que no estaba oficialmente presente en Las Vegas: Apple sorprendió al abrir las puertas de su jardín amurallado con una gran cantidad de nuevos socios de AirPlay y HomeKit, y Los televisores Samsung incluso ofrecerán una aplicación de video de iTunes. Mientras tanto, Samsung lanzó una bomba propia hacia el final del espectáculo: su esperada línea de teléfonos Galaxy S10 se presentará oficialmente en San Francisco el 20 de febrero, probablemente junto con un teléfono plegable Samsung.

Mientras tanto, algo de lo que todo mundo habló durante la feria fue la nueva versión de la Hamburguesa Imposible, que debutó en el show. La segunda iteración de la hamburguesa sin carne tiene un sabor tan parecido al real que nuestra colega Joan Solsman, que es vegetariana, no pudo sino sentirse impresionada por la carne tártara "imposible" "No he comido carne de res en una década, y la nueva carne falsa en el CES se acerca lo suficiente como para que se burlen de mí. Es un cumplido, creo", dijo Solsman. - John Falcone

5G: mucho ruido, pocas nueces (o productos)

5G, la tecnología inalámbrica celular de quinta generación ultrarrápida que comenzará a lanzarse a más mercados en 2019, estuvo en boca de todos en el CES, y básicamente en ninguna otra parte. Entramos en la semana pensando que 5G sería el alma de la feria. En su lugar, brilló por la escasez de productos compatibles con 5G en el mundo real. Con la excepción de algunos routers domésticos inalámbricos 5G, un viejo teléfono Moto con un módem 5G (en realidad) y un prototipo de un teléfono Galaxy 5G escondido en el stand de Samsung, no hubo muchos productos reales con 5G. Por supuesto, con el Mobile World Congress y el lanzamiento del Samsung Galaxy S10 a la vuelta de la esquina, ambos ocurriendo el próximo mes, estamos adivinando que pronto estaremos a la altura de los productos compatibles con 5G. -- John Falcone.

Hogar inteligente: Google Assistant hasta en la sopa

Google tuvo la presencia mas visible en el área del hogar inteligentes en CES, pero también trajo mucha sustancia para respaldar su divertido paseo en el playground y su máquina de chicles gigantesca. Intérprete, una nueva función para las pantallas inteligentes Google Smart Displays y Google Assistant, ya se encuentran en algunos mostradores de conserjería del hotel, lista para traducir conversaciones al instante en 27 idiomas diferentes a través de texto en pantalla y voz. Y puedes esperar una avalancha de gadgets compatibles con Google Assistant más adelante este año, gracias a un kit de desarrollador ligero llamado Google Assistant Connect.

Amazon tuvo una presencia un poco más tranquila. Tuvo un stand por primera vez, pero en su mayoría mostró productos asociados, de los cuales no hubo escasez. La expansión de Alexa en categorías fuera del hogar, particularmente a través de Echo Auto, fue lo más importante. Y el inodoro conectado a Alexa de Kohler se preguntaba si habríamos logrado el "hogar inteligente".

Whirlpool y su marca KitchenAid, mientras tanto, dieron a conocer una gran inversión en tecnología de cocina inteligente con una flota de electrodomésticos grandes y pequeños que funcionan con la aplicación de recetas Yummly. GE lanzó un conjunto de luces conectadas para competir con Philips Hue. Y también nos gustó el nuevo timbre de video inteligente de Netatmo. Es el primer timbre de HomeKit y no tiene tarifas de suscripción para el almacenamiento de video, la detección de personas u otras características que sus competidores comúnmente le hacen pagar. -- Rich Brown

TVs: 8K por todas partes y un TV enrollable increíble

CES es el lugar donde todos los fabricantes de pantallas muestran su última tecnología, pero rara vez han alcanzado el tamaño de este año. ¿La razón? 8K. El 2019 marcará el primer año en que muchos fabricantes de televisores vendan televisores con una resolución superior a 4K, y la mayoría de los televisores 8K en 2019 serán geniales. Samsung y Sony venderán televisores 8K de 98 pulgadas, LG responderá con un OLED de 88 pulgadas y todos serán ridículamente caros. El set de 8K más barato hasta ahora es un Samsung de 65 pulgadas y US$65,000, pero sin contenido de 8K, todavía no hay razón para comprar uno ahora.

La mayor sorpresa del CES vino de Apple. Por primera vez, la fabricante del iPhone abrió su ecosistema para funcionar con los fabricantes de televisores. Samsung, Sony, LG y Vizio pueden operar con el sistema AirPlay 2, que utiliza iPhones, iPad o computadoras Mac para controlar la reproducción de video, música y fotos en el televisor desde varias aplicaciones. Mientras tanto, los televisores Samsung tendrán acceso exclusivo a la aplicación de iTunes en pantalla, lo que permitirá un acceso aún más fácil a las películas y programas de TV de iTunes. -- David Katzmaier

Tecnología de salud para que hagas tu propio diagnóstico

Con una gran cantidad de productos que prometen mantenerte en forma, comer más sano o medir tu presión arterial o ritmo cardíaco con más precisión, la tecnología de la salud tuvo una presencia más importante que nunca en CES 2019. Los productos que vimos aquí incluyeron kits de autoevaluación de visión; un nuevo chaleco que controla la salud del corazón, un nuevo reloj de ECG que es mucho más barato que el Apple Watch Series 4 y el Omron HeartGuide, un reloj inteligente que se dobla como un brazalete de presión arterial. Y si bien la máquina de ultrasonido portátil Butterfly IQ está diseñada para que un profesional de la salud pueda monitorearla de forma remota, el hecho de que puedas usarla en tu propio hogar podría ser un gran paso adelante para la telemedicina.

¿Necesitas hacer más ejercicio? Se exhibieron dispositivos para mejorar tu juego en el tenis, el golf y el boxeo, así como una cinta de correr diseñada para convertir tus sesiones diarias de carrera en electricidad.

El sueño fue otro tema prominente para la tecnología de la salud. La falta de sueño está relacionada con la pérdida de memoria, la irritabilidad y el deterioro de la función cognitiva, por lo que tanto la máscara para dormir Hupnos como el sensor de sueño Philips apuntan a reducir los ronquidos. -- Lynn La

Otro paso más hacia un futuro repleto de robots

Vimos robots en todas partes en CES 2019. Había robots caseros, robots que trabajan en hoteles, robots con cabezas pero sin cuerpos, robots con cuerpos pero sin cabezas, y hasta un robot para hacer pan. Lo único que aprendimos de la gran variedad de robots que vimos en el show fue que jugarán un papel en muchos aspectos de nuestras vidas en el futuro.

Eso podría significar que un robot te puede enseñar a mejorar en un deporte, como el Forpheus bot de Omron que juega al ping pong. O, al igual que los robots de Samsung, podrían ayudar a purificar el aire, controlar tu salud o brindarte servicios de todo tipo. Katie Collins

Tecnología para .... verte mejor

La alta tecnología en belleza dijo presente en CES este año, pero el mensaje era tan antiguo como la estética misma: "Tenemos el secreto de la eterna juventud". Las líneas entre las empresas de tecnología y de belleza son borrosas, con productos diseñados para diagnosticar problemas de la piel, corregir fallas y cuantificar lo que antes no era cuantificable. Todo fue una continuación de una tendencia que vimos el año pasado.

Vimos dispositivos de mano listos para analizar cada uno de tus poros, como el Smarkin de Comper, que afirma poder eliminar las células grasas y reducir la irritación de la piel. También está el HiSkin de HiMirror, un dispositivo que analiza los niveles de hidratación y melanina de tu piel y comunica los datos a tu espejo.

Pero una de las demostraciones de tecnología de la belleza más grande que vimos fue Procter & Gamble, que vino por primera vez a CES. Una nueva división de la marca de 181 años llamada P&G Ventures mostró una nueva varita de mano que captura imágenes de tu piel, detecta cambios en el tono (como pecas o manchas) e imprime maquillaje en esos puntos precisos. Nos sorprendió, pero no será barato cuando llegue a las tiendas. La marca SK-II para el cuidado de la piel de P&G también hizo una muestra, con una marca de experiencia minorista que usaba el reconocimiento facial para escanear tu rostro, diagnosticar la edad de tu piel y, luego, recomendar los productos exactos que deberías comprar para solucionar tus problemas. Después de todo, ¿qué sentido tiene analizar su skin si no hay una solución que se venda al final de todo? -- Claire Reilly

Las PC se vuelven más poderosas

Gracias a los nuevos chips gráficos RTX de Nvidia para computadoras portátiles para juegos (y un nuevo RTX 2060 de precio medio para computadoras de escritorio), las computadoras para juegos aumentaron su presencia de manera importante en el CES 2019, con formas y características nuevas y audaces, incluyendo la Alienware Area-15m y Acer Triton 900, entre otras. Lo que sorprendió fue que muchas de estas máquinas insignia se sintieron libres para jugar con el diseño tradicional de la cubierta, y será interesante ver qué nuevas ideas despegan y cuáles no.

Pero a medida que las computadoras portátiles de juego se hacían más grandes, las computadoras portátiles convencionales se hacían más pequeñas. La Acer Swift 7 se llevo el premio a la secuela más mejorada. La original súper delgada del año pasado fue una de mis favoritos del 2018, pero la versión aún más pequeña del 2019 es increíblemente ligera y compacta. Mientras tanto, Dell encontró una forma de comprimir una cámara web de 2.3 mm en el bisel superior delgado de la nueva XPS 13.

Las laptops económicas también hicieron acto de presencia, pero no dominaron. Las nuevas Chromebooks con procesadores AMD podrían bajar los precios aún más, mientras que Samsung experimentó con Flash, una nueva computadora portátil Windows de bajo consumo con un diseño texturado único que al menos se distingue de otras máquinas económicas. -- Dan Ackerman

Conceptos de autos voladores –y otra tecnología 'cool'



Los fabricantes de automóviles y los desarrolladores continuaron su camino hacia autos autónomos, e incluso las motocicletas autónomas, en CES 2019, que se ha convertido en la primera exhibición de autos más importante del año. Este año hemos visto un enfoque renovado en cómo se verá el futuro del tablero y la cabina de los coches en el futuro, una vez que los humanos dentro de esos autos automáticos necesiten más que hacer solo mirar a través del parabrisas.

Byton fue el primero en mostrar el panel de producción de su próximo SUV eléctrico M-Byte con una pantalla de pilares a pilares de 48 pulgadas y una pantalla en el volante. WayRay demostró su tecnología de visualización holográfica AR, que superpone datos sobre el mundo por delante en relación con la vista del conductor. La tecnología debutará en la producción del sedán de lujo Genesis G80 en 2020. Mientras tanto, las asociaciones entre Audi y Disney e Intel y WB exploran el uso aún más inmersivo de la tecnología de AR y VR en el automóvil.

De cara al futuro, Hyundai y Bell Aviation imaginan un futuro en el que no necesitamos carreteras. La empresa de robótica CRADLE de Hyundai nos dio un vistazo al concepto Elevate, un vehículo de rescate eléctrico con patas y ruedas que le permite caminar o rodar sobre casi cualquier terreno. Mientras tanto, el concepto Nexus de Bell presenta una visión de cómo serán los taxis urbanos voladores del futuro. Sin embargo, para los terrenales, el Leaf E + de Nissan fue el tipo de evolución del vehículo eléctrico que beneficiará a los consumidores del mundo real que buscan una alternativa sólida a los motores de combustión interna que consumen mucha gasolina. -- Antuan Goodwin

Vive, Oculus y Magic Leap: avances en realidad virtual y realidad aumentada

La realidad virtual (VR o RV) parecía muerta a fines de 2018, pero estuvo en todas partes en el CES 2019. La tecnología de Holoride de Audi y Disney muestra que la combinación entre buenos apps y la buena ejecución aún son lo que más se necesita para que la categoría reciba un segundo impulso. HTC tuvo la mayor presencia de VR en el show, pero en su mayoría demostró VR empresarial: el equipo Vive Pro Eye usa mapas de calor del movimiento del ojo que mejoran al aumentar los detalles gráficos más altos hacia donde miran los ojos. Pero el nuevo equipo que promete la compañía para el consumidor, llamado Cosmos, solo fue presentado brevemente en el show.

Aún así, con la posible excepción de las experiencias de VR de destino como The Void, nada en el frente de VR en el CES 2019 pareció superar al ya anunciado Oculus Quest, el sistema de VR independiente que se lanzará más tarde este año. Con gráficos de nivel de consola de juego y movimiento completo, Quest aún se siente como la tecnología de realidad virtual más increíble que se avecina. Cuesta solo US$400 y nada más parece que será capaz de alcanzarlo –por ahora. Pero su éxito aún está lejos de ser garantizado.

En el frente de la realidad aumentada (AR o RA), vimos pequeños avances. Las gafas inteligentes están de vuelta, y compañías como NReal intentaron reducir la realidad mezclada en un paquete más pequeño, pero AR aún se siente como una tecnología que quizás sea mejor utilizar fuera de nuestras cabezas. Teléfonos, exhibiciones de autos e incluso hornos, nos mostraron dónde AR podría ofrecer una mejor experiencia. El primer auricular de Magic Leap pareció un poco decepcionante el año pasado después de haber establecido altas expectativas, pero ningún fabricante hizo nada con AR en el CES que fuera más impresionante que eso. Esperamos un progreso continuo en 2019 pero también más dolores de crecimiento. -- Scott Stein

