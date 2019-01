CES 2019: Sunflower Labs quiere usar drones para mantener a salvo tu mansión

Berna Namoglu

Cuando esté listo, Sunflower Labs no será un sistema de seguridad sencillo ni barato, al contrario, pero podría ser un sistema bastante efectivo. En exhibición en el CES 2019, el sistema combina luces de jardín de alta tecnología con un dron equipado con cámara para patrullar tu jardín.

La startup detrás de este sistema planea comenzar a venderlo oficialmente a fines de este año o principios del próximo, pero el equipo que asistió a la feria aún no tenía definido un precio. Sólo indicaron que sería caro hasta que puedan producirlo en escala, por lo que al principio sólo será un sistema de seguridad de alto nivel.

Usará tres piezas para mantener tu hogar seguro. El avión no tripulado se llama abeja y vive en una estación central llamada colmena. La colmena se conecta a tu router Wi-Fi y mantiene la app actualizada. Debes colocar la colmena en tu jardín, pero se supone que tiene una antena lo suficientemente fuerte como para conectarse con tu router. También necesitarás conectar la colmena a una fuente de energía, ya que es la que carga el dron.

Alex Pachikov

Los 'girasoles' completan el sistema. Parecen sólo unas luces de jardín y las colocas estratégicamente alrededor de tu patio, conectándolas al suministro eléctrico a través de un cable de cadena en forma de margaritas. Despliegan luz, pero también tienen sensores de movimiento y vibración integrados. Aparentemente, son lo suficientemente inteligentes como para poder distinguir la diferencia entre personas, mascotas y automóviles sólo por sus diferentes patrones de movimiento y las vibraciones que producen cuando se mueven.

Una vez que los girasoles detectan algo, envían una señal a la colmena utilizando una frecuencia de radio patentada de alto rango y baja potencia. Luego, la colmena te envía una alerta y tu puedes enviar a la abeja para que entre en acción con sólo presionar un botón en la app. Sunflower Labs también trabajará con un servicio de monitoreo profesional que puede enviar el avión no tripulado si tu no estás en condiciones. El dron es supuestamente lo suficientemente inteligente como para navegar de forma autónoma hacia la alerta y echar un vistazo, pero una persona necesita iniciar el vuelo para evitar romper las leyes relacionadas con los drones.

La app te ofrece una vista aérea de tu jardín y puedes definir puntos de interés como la puerta de entrada o la entrada de tu casa. Estos puntos te permiten personalizar las alertas según la hora del día, el tipo de movimiento y la ubicación. También recibirás notificaciones muy específicas que podrían indicar que una persona caminó hacia la puerta principal y luego hacia la parte posterior. La abeja utilizará estos puntos de interés al examinar la situación.

Si bien Sunflower Labs ciertamente suena increíble, supuestamente necesitarás cuatro sensores diferentes para la cobertura adecuada de un patio común. Incluso, una vez que la compañía pueda producir el producto a escala, supongo que los Sunflower Labs no serán baratos. Sin embargo, la combinación de detección de movimiento y vibración es una solución bastante inteligente, y si la empresa puede hacer lo que dice, este sistema de seguridad podría ser convincente para una persona con una gran preocupación sobre la privacidad y con una gran cantidad de ingresos disponibles.

While Sunflower Labs certainly sounds cool, you'll supposedly need four different sensors for adequate coverage of an ordinary yard. Even once the company gets to scale, I'm guessing Sunflower Labs still won't be cheap. Nevertheless, combining motion and vibration sensing is pretty smart, and if the company can do what it claims, this security system could be compelling for a privacy-minded person with plenty of disposable income.