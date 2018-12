CES 2019: Laptops, tabletas y videojuegos para PC

Cada año me sorprendo al ver decenas de lanzamientos de nuevas computadoras en el CES. No son tan llamativas como los televisores de 100 pulgadas o las bocinas que hacen temblar tu casa, pero en cuanto a números totales, no se puede superar la gran cantidad de computadoras portátiles, de escritorio, tabletas, Chromebook e híbridos dos en uno.

Estas son las tendencias y temas que esperamos ver en la feria de electrónica CES 2019.

Andrew Hoyle/CNET

Laptops para juegos son impulsadas por el RTX

Debería de haber una lista en progreso sobre los secretos peor guardados en el mundo de la tecnología de consumo. Al momento, por lo menos, están las versiones para laptop de tarjetas gráficas RTX 2080 de Nvidia. Las versiones para computadoras de escritorio apenas llevan dos meses disponibles (y ya están molestando a algunos fabricantes de PC, quienes dicen que su alto rendimiento se equipara con el aumento de precios mayor en comparación con la generación previa), e inevitablemente seguirán las versiones para laptop. Básicamente, cualquier en las laptops para videojuegos, tendrá un nuevo modelo o una actualización con las tarjetas RTX, incluso aunque algunos de los detalles de los nombres y capacidades de las GPU siguen en el aire.

Esta se va a... 17

La laptop de 17 pulgadas últimamente se ha convertido en una especie en peligro de extinción. Apple mató su modelo hace muchos años y desde entonces incluso los modelos para videojuegos han mutado hacia las 15 pulgadas. Todo esto puede cambiar en el CES 2019, donde esperamos que varias computadoras portátiles de 17 pulgadas tengan lanzamientos espectaculares en múltiples categorías y rangos de precios. La pregunta sigue siendo: ¿los consumidores realmente querrán una de las computadoras portátiles de tamaño gigante o en ese momento simplemente se irá todo a una computadora de escritorio?

Sarah Tew/CNET

Mantén seguros tus secretos

La seguridad informática es uno de los temas más importantes de la tecnología. El panorama general, como la seguridad en la red y la protección contra virus, por lo general se maneja mucho más a escala corporativa, pero el tipo de problemas de seguridad y robo de información a la antigua es responsabilidad de uno. Busca varios fabricantes de PC para incrementar la seguridad de la computadora a nivel individual. Eso puede incluir más tipos de pantallas con características especiales para protegerse de miradas indiscretas o cámaras web que se apagan (a veces con un disparador físico o un interruptor de apagado) para cuando quiera asegurarse de que nadie esté mirando, aunque usar una nota adhesiva no parece muy profesional.

Sarah Tew/CNET

Bono: Pantallas grandes, muy grandes



el año pasado, vimos varios prototipos del concepto BFGD de Nvidia —BFGD es Pantalla para videojuegos de gran tamaño, por sus siglas en inglés—. Estas son pantallas sin compromisos de 65 pulgadas, diseñadas especialmente para jugar con tu PC. A partir de ahí, hemos escuchado sólo actualizaciones vagas y retrasos. ¿Será que en el CES 2019 podremos al fin ver los productos terminados de empresas como HP, Asus entre otras, y averiguar cuál sería su costo?

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.