CES 2019: BMW ofrecerá pruebas de manejo reales y virtuales

Cuando BMW llega al CES, ni tiene un pabellón dentro del Centro de Convenciones de Las Vegas, sino que suele instalarse en un pabellón gigante afuera ya que ahí puede ofrecer demostraciones reales, además de vistas previas de su más reciente tecnología. El CES 2019 no será la excepción.

Si no has visto el concepto Vision iNext de BMW en vivo y a todo color, esta será la oportunidad. Además, la gente podrá dar una vuelta "virtual" en el concepto utilizando unas gafas de realidad virtual especialmente diseñadas para ello. Los asistentes también podrán echar un vistazo a las varias tecnologías dentro del auto, como la tela de los asientos que puede modificar el volumen del radio —y no, no es una broma—.

En una demostración más cercana al mundo real, la gente también podrá ver en funcionamiento el nuevo Asistente Digital Inteligente de BMW, el cual puede responder a órdenes de voz en lenguaje normal e incluso llevar conversaciones con el conductor. El asistente digital también puede pasar de estar en el auto a irse a algún dispositivo móvil, lo que permite a los usuarios seguir interactuando con el asistente ya afuera del auto. BMW asegura que esta tecnología entrará en sus sistema de producción a partir de marzo.

Pero eso no es todo. BMW también presumirá su motocicleta autónoma BMW R 1200 GS. Actualmente, está como una plataforma en desarrollo de BMW Motorrad, que intenta demostrar que la autonomía puede mejorar la maniobrabilidad en las motocicletas del futuro. Ya que sólo he visto motocicletas autónomas en YouTube, estoy muy emocionado una en funcionamiento en vivo.

Finalmente, habrá un curso off-road para la nueva SUV X7. Ya que recién fue su debut Auto Show de Estados Unidos, en Los Ángeles, el X7 viajará a Las Vegas, donde exhibirá su destreza fuera de lo común en una pista especialmente diseñada para ello.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.