CES 2019: AireSone Junior es un pequeño estetoscopio electrónico para tus hijos

AireSone

Mantener un monitoreo de la salud de tus hijos es mucho más fácil cuando tienes un estetoscopio electrónico portátil, y AireSone Junior es exactamente eso.

Con la forma de un botón, se guarda dentro de una cubierta diseñada para atraer a niños de 3 años y más con un diseño atractivo en forma de oso, un búho o una rana. Después, puedes colocar el AireSone Junior sobre la ropa de tu pequeño cerca del área del pecho. Al mismo tiempo, tendrás historias interactivas relacionadas con los personajes para convencer a los niños a usar las insignias voluntariamente cuando están despiertos.

El dispositivo hace un monitoreo de la respiración y del ritmo cardíaco, y puede detectar 'chiflidos' y ataques de tos, así como alertar a los padres si registra estos síntomas, síntomas que pueden ser un precursor de un ataque de asma, especialmente cuando los niños están durmiendo. El AireSone Junior tiene una duración de batería de aproximadamente 13 horas y se carga de forma inalámbrica.

AEvice, la empresa con sede en Singapur y creadores de AireSone Junior, me dijeron que el dispositivo detecta lo que se conoce como "micro-chiflidos": pequeñas sibilancias que normalmente no se escuchan (considera que es una palabra que a la compañía se le ocurrió para resaltar cuán sensible es su dispositivo y no es un término médico real). Actualmente, la compañía está trabajando con médicos en Singapur y Australia para recetar el dispositivo a los padres de niños vulnerables con propensión al asma para que les ayuden a monitorear y controlar la enfermedad respiratoria.

Se venderá por US$199 y se se estará entregando en junio de este año.

CES 2019: Sigue toda la cobertura que el equipo de CNET EN Español hará de la feria tecnológica más grande del año.

Los mejores productos del CES: No te pierdas los mejores productos que se han presentado durante este evento en Las Vegas.