CES 2018: ¿en dónde están ahora estos gadgets?

Hay toneladas de productos y compañías que buscan llamar nuestra atención durante el caos y el ajetreo de CES, la feria anual de electrónica de consumo que se celebra cada enero en Las Vegas. Pero si estos productos realmente se concretan al final del año, o cualquier otro año, es una cuestión totalmente diferente. Algunos "productos conceptuales" aparecen en varias formas año tras año. Otros nunca ven la luz del día después de que termina la feria. Y algunos realmente ya puedes comprar para esta Navidad.

Así que, ahora que CES 2019 está a menos de un mes de distancia, nos hacemos la pregunta de siempre: ¿se evaporaron? ¿puedes comprarlos ahora? ¿están en algún punto intermedio?

Aibo, el perrito robot de Sony

CNET

Estatus: Salió a la venta, aunque disponible en pequeñas cantidades.

Después de poner a dormir a su primer perrito robot en 2006, Sony lo intentó de nuevo en el CES 2018 con un perrito con un motor de inteligencia artificial (IA) y con un movimiento más natural. Aún llamado Aibo, el perrito ladró, se identificó e interactuó con miembros de la familia y caminó por ahí. Tiene 4,000 partes, 22 actuadores y ojos hechos de pantallas OLED. En ese momento, solo podías comprarlo en Japón por aproximadamente US$1,760.

En agosto, Sony anunció que vendería Aibo en Estados Unidos por la asombrosa suma de US$2,899. Los pedidos realizados durante el mes de septiembre formaron parte de la limitada "First Litter Edition", que incluía un AI Cloudplan de tres años, una bola rosa, un accesorio con forma de hueso, almohadillas para la pata, una estación de carga y una placa de identificación individual numerada.

Desde enero de 2018, Sony vendió más de 20,000 Aibos en Japón. Y el mes pasado, nuestra colega Bridget Carey pasó una semana viviendo con el perro-robot.

Guante robótico NeoMano

Josh Miller/CNET

Estatus: Financiado en IndieGoGo, programado para venderse en 2019

Desarrollado por una compañía surcoreana, el NeoMano era un guante de cuero con cables de titanio y un controlador. Fue diseñado para personas con lesiones en la médula espinal que experimentaron parálisis de la mano y tenía como objetivo mejorar su flexibilidad y destreza.

Después del CES, el guante pasó por otra iteración de prototipo y otras pruebas para pacientes, hasta que aterrizó en un modelo de versión final en agosto. En octubre, NeoFect lanzó una campaña en IndieGoGo para levantar fondos, alcanzando 100 por ciento de su meta el 10 de diciembre.

El guante se venderá completamente por US$1,999, pero los compradores interesados tienen hasta el 28 de diciembre para respaldar el proyecto IndieGoGo y recibir un guante NeoMano con un descuento del 80 por ciento (eso es US$399). Neofect informa que entregará el NeoMano para el verano de 2019.

Televisor OLED enrollable de LG

Sarah Tew/CNET

Estatus: Todavía es un concepto.

Quizás una de las demostraciones más llamativas en la sala de exposiciones de CES 2018 fue un televisor LG 4K. El televisor de 64 pulgadas tenía una pantalla flexible y delgada como un papel y se enrollaba en un tubo que podía caber dentro de una caja del tamaño de una barra de sonido. El televisor era una iteración de un televisor más pequeño de 18 pulgadas que se presentó en el CES 2016.

El televisor enrollable era más una "prueba de concepto" y LG no ofreció ningún detalle sobre su precio, disponibilidad o incluso el nombre del producto. Parece que no ha cambiado mucho desde el punto de vista del consumidor desde entonces. A partir de diciembre, LG declaró que "no hay actualizaciones en este momento" sobre el televisor. Buuuu.

HTC Vive Pro

CNET

Estatus: Disponible para su compra

El Vive Pro era un sistema de realidad virtual que necesitaba una PC de gama alta y un cable que uniera los dos. Pero como actualización del HTC Vive 2016, el Pro tenía una pantalla más nítida y de mayor resolución, gafas incorporadas y una cabecera rediseñada.

En marzo, HTC anunció que las Vive Pro saldrían a la venta el 5 de abril por US$799. Sin embargo, ese precio solo incluía las gafas, no los controladores o las estaciones base. Si deseabas los accesorios necesarios, un controlador cuesta US$130 por separado y cada estación base cuesta US$135.

Más tarde, HTC ofreció un paquete Vive Pro Starter Kit que incluía las gafas, dos controladores de primera generación y dos estaciones base de primera generación por US$1,099. También hubo un Vive Pro Full Kit con controladores de segunda generación que se puso brevemente a la venta durante el Black Friday de este año.

Esta pistola AR de Merge

Sarah Tew/CNET

Estatus: No disponible para su venta todavía.

Scott Stein, de CNET, llamó a este gadget una de sus cosas favoritas en CES 2018. El Merge Blaster es como un AR Nerf Gun y te permite jugar Laser Tag con tu teléfono iOS o Android. La pistola también permite a los jugadores seis grados de libertad y rastrear el movimiento, lo que significa que puedes agacharte, apuntar y caminar rápidamente.

El momento exacto, el precio y la disponibilidad aún se desconocen, y Merge no respondió de inmediato una solicitud para hacer comentarios. En marzo, TechRadar tuvo la oportunidad de revisar un modelo de preproducción y dijo que esperaba que el dispositivo se lanzara "más adelante en el año".

Microondas inteligente de Whirlpool

Chris Monroe/CNET

Estatus: Salió a la venta y está disponible

El microondas conectado a la red Wi-Fi de Whirlpool funciona tanto con Google Assistant como con Amazon Alexa para ofrecer controles de voz con manos libres mientras cocinas. También cuenta con un panel de control con pantalla táctil, una útil herramienta de escaneo para cocinar y 1.9 pies cúbicos de espacio para cocinar.

Puedes comprarlo ahora en Amazon por entre US$539 y US$639, dependiendo del color.

Pantalla Byton

Antuan Goodwin/Roadshow

Estatus: Llegará en 2019

No solo nos impresionó el concepto M-Byte SUV del fabricante chino de automóviles eléctricos Byton en general, sino que su cabina, que tenía una pantalla LCD de 49 pulgadas, también nos impresionó. Todos los pasajeros pueden ver la pantalla, que la compañía denomina pantalla de experiencia compartida. Y cuando el automóvil cambia al modo autónomo, la pantalla puede mostrar contenido de entretenimiento además de información de manejo.

Byton hizo una demostración del mismo auto y su exhibición en el MWC Shanghai en junio y en agosto, la compañía comenzó a probar el auto en las pistas ubicadas en Nanjing, China, en condiciones de tráfico reales. Byton apunta a iniciar la producción de esta pantalla en otoño de 2019.

Razer

Estatus: Todavía un concepto (por ahora)

El dispositivo conceptual de Razer, conocido como Project Linda, era en realidad dos dispositivos en uno. La compañía combinó una computadora portátil de 13 pulgadas, una similar a su actual Razer Blade Stealth y su teléfono Razer para hacer una sola computadora portátil. El procesador del teléfono alimentó ambos dispositivos y su pantalla actuó como el trackpad de la computadora portátil o como una segunda pantalla.

En junio, Asus presentó un producto similar llamado ZenBook Pro. Cuesta US$ 2,299 y contaba con una computadora portátil 4K de 15 pulgadas y un teléfono de 5.5 pulgadas. Razer no ha anunciado ningún desarrollo reciente sobre Project Linda y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, sí lanzó el Razer Phone 2 en octubre. Debido a que tiene las mismas dimensiones que el teléfono Razer original, algunos creen que Project Linda todavía llegará a nosotros..

PowerSpot

CNET

Estatus: Disponible, pero más destinado a aplicaciones comerciales de nicho y no para el consumidor común y corriente.

El transmisor PowerSpot alimenta dispositivos como teclados, controles remotos y dispositivos inalámbricos. Y cuando dice que lo hace de forma inalámbrica, significa de forma inalámbrica: aquí no hay alfombras ni almohadillas de carga. El transmisor funciona emitiendo energía de radiofrecuencia en una banda determinada. Los receptores especiales dentro de otros dispositivos convierten esa energía de radio en corriente continua, que alimenta los dispositivos y carga las baterías. El transmisor PowerSpot promete cargar hasta 30 dispositivos hasta a 80 pies de distancia.

Puedes comprar un PowerSpot por US$100 de ciertos comerciantes; ese precio incluye un cable para la pared y un adaptador USB. La compañía también planea lanzar un kit para desarrolladores de US$400.

Acer Swift 7

Sarah Tew/CNET

Estatus: Salió a la venta y está disponible

Cuando debutó en CES 2018, Acer dijo que su computadora portátil Acer 7 de 14 pulgadas era la computadora portátil más delgada del mundo. El perfil del dispositivo mide solo 8.98 mm y tiene un precio inicial de US$1,699. Cumplió mas o menos exactamente sus promesas en el verano de 2018. Cuando nuestro colega Dan Ackerman, de CNET, la analizó en agosto, dijo que la computadora portátil se siente como la ultraportátil de alto diseño que realmente puede usar todo el día.

