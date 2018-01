Sarah Tew/CNET

En una sección del gigantesco stand al aire libre de Google en CES había un espectáculo improvisado, con un tipo vestido de overol blanco de Google y gafas de sol regalando aparatos electrónicos electrónicos uno por uno a una línea de boquiabiertos asistentes a la feria tecnológica.

"¡Llévate una Google Home Mini! ¡Hagamos una foto, jefe!" gritó cuando pasé por ahí el jueves.

"¡Google incluso está regalando luces inteligentes!" le dijo a la multitud. "¡Ni siquiera sabía que las luces podían ser inteligentes! ¡Felicitaciones, amigo!"

Ese espectáculo encarna los esfuerzos de Google en el CES 2018, donde el gigante de las búsquedas hizo una aparición rara –y muy llamativa– en el espectáculo tecnológico más grande del mundo. La compañía estaba trabajando para llamar la atención de su asistente de voz Google Assistant, mientras intenta alcanzar a Alexa, la fuerza dominante en las bocinas inteligentes controladas por voz de Amazon.

Para no quedar eclipsado, Amazon formó parte de decenas de anuncios de asociaciones en CES, con Alexa llegando a los autos Toyota, las gafas inteligentes Vuzix y hasta los baños inteligentes Kohler.

Esa pelea golpe por golpe entre Amazon y Google resalta las expectativas de la industria tecnológica de que los asistentes de voz desempeñarán un papel mucho más importante en tu vida digital este año. Ejecutivos de ambas compañías hablaron durante CES sobre la importancia de llevar sus asistentes de voz a muchos más lugares, incluyendo autos, audífonos y salas de reuniones de oficinas, para que su asistente de voz pueda estar disponible para ti en cualquier momento y en cualquier lugar, aparentemente hasta en la regadera.

"Si la voz va a estar en todas partes, quieres ver la transición de voz desde el hogar, cuando te subes a tu auto ... también la querrás en el trabajo", dijo Steve Rabuchin, vicepresidente de Alexa Voice Service y Alexa Skills de Amazon. "Nos vamos al auto y a estos otros lugares porque creemos que la voz es una interfaz natural y debería ser ambiental".

Hasta ahora, los asistentes de voz han creado una base de fans como controladores de la casa inteligente, ayudando a la gente a reproducir música u operar sus luces conectadas. El desafío será si estos asistentes pueden efectivamente hacer la transición a otros lugares. Esa prueba ya se está desarrollando en teléfonos, con los asistentes Siri, Alexa y Google Assistant ya disponibles en montones de teléfonos, aunque los resultados han sido mixtos.

Samsung también está trabajando para llevar a su asistente Bixby a sus televisores y electrodomésticos este año. Siri, mientras tanto, fue eclipsado por completo en el CES y corre el peligro de quedar muy atrás del resto.

Además, algunos clientes, preocupados por su privacidad, podrían no querer que sus asistentes viajen con ellos. Otros pueden molestarse si alguien habla en voz alta con su asistente en público, lo que requiere nuevas pautas para la etiqueta de asistente de voz.

¿Qué puedo decir?

En una lujosa suite en el hotel Wynn, Gummi Hafsteinsson, director de gestión de productos para Google Assistant, se mostró el martes dos nuevas pantallas inteligentes con ayuda de Google Assistant, que son esencialmente bocinas inteligentes con pantallas táctiles integradas. Google se asoció con Sony, JBL, LG y Lenovo, propiedad de Samsung, para crear cuatro de estas pantallas, que se dieron a conocer en CES el lunes.

Reproduciendo: Mira esto: LG presentó en CES tres robots concepto muy serviciales

Con tantas compañías trabajando para agregar asistentes de voz en sus productos, Hafsteinsson dijo que Google quería venir al CES, a pesar de que se evitó una presencia pública en el programa en los últimos años, para mostrar su apoyo al creciente ecosistema de Google Assistant.

"Estamos aquí con todos los socios", dijo, "para asegurarnos de que estamos contando la historia general, hablando sobre el ecosistema ... hacerlo de una manera que tenga sentido para el usuario y para que éste pueda elegir lo que quiere "

En 2018, dijo, Google trabajará para hacer que su asistente sea más conversacional, por lo que es más fácil de usar, más ubicuo con la ayuda de sus socios y más capaz.

"Cuando piensas en lo que está sucediendo este año, estamos tratando de enriquecer la experiencia sin complicarla más", dijo Hafsteinsson mientras gesticulaba hacia una de las pantallas inteligentes.

Ben Fox Rubin/CNET

En el show del miércoles, en el Sands Expo and Convention Center, Rabuchin de Amazon discutió una estrategia similar para el próximo año.

"Nos encantaría que Alexa se mueva contigo", dijo en una esquina de un gran espacio privado para reuniones que Amazon instaló en el show, que incluía un puñado de pantallas de vidrio llenas de dispositivos con Alexa.

El peso pesado del e-commerce está cada vez más cerca de ese objetivo. Rabuchin nos dijo que Alexa está integrada ya en más de 4,000 dispositivos de hogar inteligente de 1,200 marcas y que ya hay más de 30,000 habilidades de Alexa (el término de Amazon para aplicaciones de voz) disponibles. Agregó que la economía de Alexa está mostrando también signos de fortaleza, pues algunos desarrolladores de Alexa ganan sueldos de "más de seis cifras" a través de cheques que Amazon paga por las habilidades más populares para su asistente.

Rabuchin reconoció que hay obstáculos para llevar a Alexa a más áreas de tu vida, pero agregó que la compañía está pensando en cómo hacer que Alexa sea útil en cada uno de esos nuevos lugares. El asistente no hará exactamente las mismas cosas en tu automóvil que en tu computadora personal o en tu oficina.

Una cosa que Rabuchin dijo que no cambiará pronto es la política de publicidad de Amazon, que limita estrictamente la publicidad en Alexa. Bateó los informes de este mes que Amazon estaba hablando con las marcas acerca de traer más anuncios al asistente. "No hay cambios en nuestra política publicitaria", dijo. "Un par de artículos se publicaron en las últimas semanas diciendo que íbamos a hacer más [publicidad]. No hay nada de cierto en ello", dijo.

En todas partes para todo mundo

Puede ser difícil imaginar por qué alguien querría una asistente digital en su rostro con un par de gafas inteligentes o dentro de un inodoro para jalar la cadena usando su voz. Rabuchin dijo que estas integraciones tienen que ver con dar a los clientes la posibilidad de elegir. Dijo que Amazon también está feliz de tener asistentes de voz trabajando juntos, como Alexa y Cortana, de Microsoft, por la misma razón.

De vuelta en el stand de Google, en medio de la exposición individual, Carol Raymundo, una asistente al CES, tuvo otra idea.

Esta mujer de 43 años, originaria de Albany, Oregon, administra el Centro de Recursos de Accesibilidad en Linn-Benton Community College, ayudando a los estudiantes de la escuela que tienen discapacidades cognitivas, cognitivas o físicas. Ella dijo que ve un gran potencial para que las personas con discapacidades usen Google Assistant y Alexa para hacer que sus rutinas diarias sean más fáciles, al tiempo que hacen que la accesibilidad sea discreta y útil para todos.

"Si ya lo tienes en tu tecnología de forma natural", dijo, "es mejor".