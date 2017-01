CES 2017: todos los anuncios que no te debes perder

3:02 Close Drag

CES 2017 comienza oficialmente hasta el 5 de enero, fecha en que la feria de tecnología más grande de Estados Unidos abre sus puertas.

Sin embargo, los anuncios han comenzado ya, y este miércoles 4 de enero, en particular, veremos un festival enorme de presentaciones de las mayores fabricantes del mundo en una serie de conferencias de prensa que comienzan a las 8 a.m. hora local (11 a.m. hora del Este de EE.UU.).

A esa hora, la sudcoreana LG, que este año decidió dar una probadita de sus novedades días antes del inicio de la feria, nos confirmará muchas de estas innovaciones y nos mostrará unas cuantas más. Tanto LG, como su competidora y paisana, Samsung, han presentado nuevos aparatos del hogar inteligente en años recientes, y se espera que continúe esta tendencia en 2017.

Entre las cosas que ya nos anticipó LG están una bocina flotante, y una serie de robots asistentes. También esperamos nuevos televisores OLED y pantallas de alta resolución para computadoras.

Acompáñanos en nuestro blog en vivo de la presentación de LG en CES 2017 a partir de las 7:45 a.m. hora del Pacífico.

Por su parte, Samsung, que el año pasado llamó mucho la atención con su refrigerador Samsung Family Hub -- y su gigantesca pantalla en la puerta -- ya anticipó una nueva serie de electrodomésticos de la línea Hub para este año.

Samsung presentará sus novedades a las 2 p.m. hora de Las Vegas (5 p.m. de Nueva York) y ahí estaremos para darte todos los detalles en nuestro blog en vivo.

Pero antes del miércoles, fabricantes como Lenovo, HP y Dell se anticiparon al día de prensa y presentaron todo tipo de dispositivos, con un fuerte énfasis en aparatos del hogar inteligente con las habilidades de Alexa, la asistente digital de Amazon, y una serie importante de laptops híbridas o sin biseles que no habíamos visto en CES en años pasados.

25 Las nuevas laptops HP llegan en 2017 con elegancia y flexibilidad [fotos]

Acer, por su parte, mostró ya la Aspire VX 15, una laptop para videojuegos de precio asequible pero suficientemente poderosa para satisfacer a los gamers. Y Belkin presentó el WeMo Mini, un enchufe inteligente.



Por otro lado, empresas automotrices como Toyota, Hyundai y BMW presentarán sus innovaciones para el auto conectado o autónomo y Faraday Future, una armadora conocida por sus diseños de vanguardia, mostrará en Las Vegas su primer auto eléctrico. Esperamos muchos más anuncios de nueva tecnología automotriz.

Por último, empresas como Intel, Monster, Panasonic, Sony, Nvidia y más tendrán sus conferencias de prensa el 4 de enero, y CNET en Español te traerá todas esas noticias.

Y no olvides de seguir toda nuestra cobertura de CES 2017 en nuestro sitio especial.