Por una semana a principios de enero, los televisores mandan en Las Vegas.

Cierto, muchos otros productos se anuncian en la inmensa Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), como equipo de audio y video, teléfonos, tabletas, computadoras, dispositivos de streaming, tecnología automotriz, drones, cámaras de acción, moda de vestir, electrodomésticos y accesorios de todo tipo para llenar un pabellón entero. Pero los televisores siempre se han llevado una buena parte de la atención, y dominan los pabellones de los más importantes fabricantes que se presentan.

En 2017 espero más de lo mismo. LG, Samsung y Sony acapararán la atención con los lanzamiento de sus grandes pantallas, mientras que advenedizos como TCL, Hisense y LeEco también intentarán hacer olas con sus TVs. Los jugadores principales ya me han compartido información, y si bien no les puedo contar (todavía) qué anunciarán exactamente, sí puedo darles una idea de cuáles serán las tendencias principales. Esta es una probadita.

4K para todos

Los televisores sin 4K no desaparecerán del todo en 2017, pero en CES en particular serán más difíciles de encontrar que una mesa para jugar blackjack por cinco dólares. Básicamente cualquier televisor que se promocione, anuncie o del que se hable tendrá resolución 4K, desde las inmensas pantallas instaladas en los pabellones para atraer visitantes, hasta las unidades de 40 pulgadas de muestra que se usan para demostrar una tecnología totalmente distinta. Todos esos pixeles extra (cuatro veces más que los que tienen los televisores estándar 1080p) realmente ya no le cuestan mucho más dinero extra al fabricante, y salvo los TVs más baratos, todos los que se vendan en 2017 tendrán resolución 4K.

Foto de Sarah Tew/CNET

HDR (y otros términos confusos) en todas partes

El alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés) debutó con todo el año pasado, y este año seguirá el mismo camino que el 4K: llegará a todas partes. Espero que casi todos los TVs que se anuncien en la feria puedan reproducir contenido en HDR, ya sea en HDR10, Dolby Vision o en ambos. El HDR en un televisor más barato no necesariamente significará una mejor imagen, pero no esperes que los fabricantes de TV te lo digan. Lo que harán será bombardearte con otros nuevos términos diseñados para promocionar una calidad de imagen superior, desde los puntos cuánticos hasta los nits, pasando por el porcentaje de cobertura de DCI y las zonas de atenuación local y minimarcas como el SUHD y el Super UHD.

OLED es la respuesta; la pregunta es cuánto más barato será

En años recientes, la tecnología OLED ha surgido como la campeona de la calidad de imagen. LG es el único fabricante capaz de producir TVs OLED de grandes dimensiones de forma masiva, y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro cercano (incluso el televisor OLED que según rumores Sony lanzará al mercado, utilizará un panel de LG). A pesar de la ausencia de otros OLEDs, LG aún sigue enfrentando algo de competencia de otros televisores con pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés) de alta gama, así que en 2016 bajó sus precios más que nunca. El año próximo espero que esos caigan aún más, pero no tengo idea de cuánto.

¿Cómo puede Samsung enfrentar la competencia de los OLED de LG?

Más allá de la potencia de su calidad de imagen, OLED tiene también a su favor lo impresionante que se ve, especialmente si, como se rumora, LG presenta su TV tipo papel tapiz en el mercado. Samsung es el fabricante de televisores número uno a nivel mundial, pero necesita hacer algo más que simplemente presentar otro televisor curvo con nombre curioso para opacar a LG. No descartaría del todo que Samsung intentara distraernos de otras noticias molestas como teléfonos que explotan y lavadoras de ropa peligrosas dando a conocer algún televisor prototipo realmente cool, del tipo modular, enrollable o simplemente inmenso, como los que se presentaron este año. ¿Alguien dijo QLED?

Los TV 3D son historia; ¿llegarán los TV curvos?

A principios de 2016 Samsung básicamente dio por terminados los TVs en 3D al eliminar esta función completamente de todos sus televisores. Pero la compañía ha mantenido a flote los TVs curvos, mientras que su rival, LG, ha recortado su oferta (solamente una de sus series OLED 2016 era curva) y Sony, Vizio y el resto los rechazaron del todo. ¿Logrará sobrevivir la curva un año más, y alguien más además de Samsung seguirá impulsándola?

8 LeEco debuta televisor de 85 pulgadas por US$5,000 [fotos]

Las marcas chinas se vuelven más agresivas

Luego de pasar un par de años en las sombras, los grandes fabricantes chinos de TVs se preparan para hacer olas en 2017. Esperamos grandes anuncios de TCL, Hisense (aquí una muestra) y LeEco, la compañía que adquirió Vizio, y tal vez de otras más. TCL (que ahora es la cuarta marca de TVs más grande en América del Norte) y Hisense (que compró Sharp en 2015) son conocidas principalmente por sus modelos económicos, pero podrían entrar al juego de los modelos de alta gama, con o sin el sistema operativo Roku. Mientras tanto, el gigantesco LeEco de 85 pulgadas está hecho a la medida de CES... pero ¿podría crecer aun más? Quiero decir, CES no es CES si no vemos al menos un par de televisores de 100 pulgadas.

Bastante expectación y atractivas imágenes, además de unas cuantas sorpresas

He estado asistiendo a CES desde los días en que los paquetes de prensa estaban impresos en papel (y necesitabas una mochila Toshiba con rueditas para llevártelos todos a casa). A lo largo de los años hay una tendencia que se está volviendo cada vez más clara: no esperes muchos detalles concretos en la feria. ¿Precios? ¿Disponibilidad? Sí, cómo no. ¿Otros modelos más allá de los insignia y conceptuales? Buena suerte. ¿Información que no esté sujeta a cambios cuando el TV realmente llegue al mercado? Cuenta con ello. Como muestra, el año pasado Samsung solamente mostró un modelo de televisor en CES, guardándose la carnita para mediados de abril.

Los fabricantes de televisores quieren que quienes trabajamos en la prensa hablemos, fotografiemos y grabemos en video TVs insignia y absurdos modelos conceptuales que tal vez nunca vean la luz del día, pero que efectivamente lucen impresionantes. Y admitámoslo, ¿no son esos de los que preferirías enterarte tú también?

Sea lo que sea, tengo muchas ganas de ver en persona los nuevos televisores, incluso aunque se trate de muestras de preproducción y sólo maquetas, y siempre me sorprende la cantidad de cosas que aprendo, incluso luego de tantos años cubriendo la feria. Los TVs aún siguen siendo una industria enorme, y CES es la madre de todas las grandes pantallas. Estaré ahí para cubrir las más importantes, así que mantente pendiente.

