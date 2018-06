A qué hora empieza y cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial

Valery Sharifulin/TASS vía Getty Images

La ceremonia de apertura de la Copa del Mundo FIFA 2018 tendrá lugar el jueves, 14 de junio.

Dos canales transmitirán la inauguración en Estados Unidos. El canal Telemundo comenzará su transmisión a las 8 a.m. hora del Este (5 a.m. hora del Pacífico), y el canal Fox iniciará a las 10 a.m. hora del Este (7 a.m. hora del Pacífico).

Según varias fuentes, el espectáculo en sí será unos 30 minutos antes de que comience el partido inaugural del torneo. Lo que hay 100 por ciento confirmado para ese show es un dueto entre la soprano rusa Aida Garifullina y el cantante británico Robbie Williams. También, dijo la FIFA, Ronaldo, el futbolista brasileño campeón en Japón-Corea 2002 hará acto de presencia para representar al deporte de las patadas.

Varios medios esperan que se toque la canción oficial de la Copa del Mundo "Live It Up", que es interpretada por Nicky Jam con Will Smith y Era Istrefi --, aunque aún no se ha confirmado la presencia de los cantantes en la ceremonia.

Justo después de la ceremonia, Rusia saltará a la cancha para el primer partido de la competición contra Arabia Saudita, el cual comienza a las 6 p.m. hora local (11 a.m. hora del Este y 8 a.m. hora del Pacífico) en el Estadio Luzhnikí de Moscú. Aquí te decimos cómo puedes ver Rusia vs Arabia Saudita en Estados Unidos.

Un día antes de la ceremonia de apertura se realizó un concierto en el centro de Moscú, como parte de los festejos de celebración de la Copa del Mundo Rusia 2018. El tenor Plácido Domingo y el cantante lírico peruano Juan Diego Florez participaron en la previa del miércoles en la Plaza Roja. Por la parte rusa, actuaron el pianista Denis Matsuev y las estrellas rusas de la Ópera Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov, Aida Garifullina y Albina Shagimuratova.

¿Cómo ver los partidos del Mundial en Estados Unidos por TV e Internet?

La Copa del Mundo será transmitida en Estados Unidos por los siguientes medios. Los canales televisivos que difundirán la ceremonia son Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Además podrá verse en vivo, en streaming, a través de FoxSports.com, app de Fox Sports, app de Fox Soccer Match Pass, TelemundoDeportes.com y app de Telemundo Deportes en Vivo.

En CNET en Español hemos reunido en una nota toda la información de las plataformas digitales, como DirecTV Now, Hulu with Live TV, Playstation Vue, Sling TV o YouTube TV, que transmitirán los juegos online.

Se espera que sea una ceremonia inaugural de corta duración, pues el partido de apertura de la Copa del Mundo, entre Rusia y Arabia Saudita, tendrá lugar en el mismo Estadio Luzhnikí poco después.

Nota del editor: Este artículo se modificó el 13 de junio a las 7:45 p.m. hora del Pacífico para aclarar que la participación de Plácido Domingo y otros cantantes de ópera sería un día antes de la inauguración en una ceremonia especial y que el show de la inauguración en sí comenzará unos 30 minutos antes del primer partido.