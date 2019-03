Censo busca ayuda de Facebook, Google y Twitter para combatir las noticias falsas

En un intento por defenderse de la desinformación que podría contaminar el censo de 2020, la Oficina del Censo de EE.UU. está recibiendo ayuda de compañías que tienen mucha experiencia con noticias falsas: Facebook, Google y Twitter.

La oficina ha obtenido "compromisos iniciales" de los tres gigantes de la tecnología para ayudar a combatir las campañas de desinformación, según un reporte del miércoles de la agencia de noticias Reuters.

El censo sería un objetivo primordial para los agentes nacionales y extranjeros debido al impacto que tienen los números en los distritos electorales de EE.UU. y la forma en que se asignarán US$800,000 millones en gastos federales cada año.

Facebook, Google, Twitter y la Oficina del Censo no respondieron de inmediato a una solicitud para hacer comentarios.

Los gigantes tecnológicos han estado en el ojo del huracán desde que agentes rusos usaron sus plataformas para difundir noticias falsas y sembrar la división durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Desde entonces, las compañías se han jactado de contratar a miles de moderadores de contenido humano y desarrollar herramientas de inteligencia artificial para luchar contra ataques de ese tipo.

Las estrategias de desinformación para el censo podrían tomar varias formas, dijo Reuters. Estas incluyen la distribución de datos falsos mediante anuncios publicitarios o artículos noticiosos, o como grupos demográficos diferentes para difundir información errónea.

