El Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, mejor conocido como MWC, se celebrará como cada año en Barcelona, España, a finales de febrero. Un equipo de CNET en Español estará en directo cubriendo la feria, y debido a que no podemos esperar a ver todos los lanzamientos, vamos a hacer un recuento a continuación de lo que esperamos y hasta lo que lamentablemente no esperamos.

@Universeice

Samsung Galaxy S10 5G y Galaxy X o Galaxy Fold

Aunque la versión oficial del Galaxy S10 será presentada el 20 de febrero en un evento especial en San Francisco, todos los rumores indican que podríamos conocer otra versión con 5G en MWC 2019. Esta es una de las primeras oportunidades en las que Samsung no presentará a su buque insignia dentro de la feria, una decisión de la que la compañía no ha dado muchas explicaciones.

¿Qué esperamos del Galaxy S10? Puedes leer aquí todos los rumores, pero en general esperamos que tenga la nueva pantalla Infinity O con un orificio similar al Honor View 20 y al Huawei Nova 4, además tendría lector de huellas en pantalla ultrasónico, que incluye una mejor tecnología de reconocimiento de tu dedo. Es posible que la versión 5G se llame Galaxy S10 X.

Samsung ya anunció que el Galaxy Fold o Galaxy X se presentará también en el evento de la empresa, así que es una posibilidad que este teléfono se deje ver en la feria. Entre sus características esperamos que el teléfono se doble como un pequeño libro, algo que la propia compañía presentó a finales de 2018.

Huawei P30 y un Huawei flexible 5G

Huawei ha dado a conocer recientemente que dará a conocer en un evento en Barcelona su primer teléfono flexible o plegable. El dispositivo tendría además conectividad 5G, lo que es un indicativo de que podría estar disponible en muchos países a finales de este año.

No esperamos que este teléfono esté disponible directamente después de que se muestre en la feria, aunque Huawei siempre puede sorprendernos. De la misma forma, tenemos dudas sobre la presentación del Huawei P30, porque la empresa no ha sido constante con la presentación de su celular insignia en este evento. En 2017 presentó el P10 en la feria, pero en 2018 la familia P20 se dio a conocer en París.

De cualquier forma, los rumores ya nos muestran un teléfono con pocos biseles y que previsiblemente también tendrá un hueco u ojo en la pantalla. A eso debemos incluir la posibilidad de que tenga una doble cámara delantera, para ofrecerte una calidad superior en el modo retrato.

91mobiles.com

Motorola reviviría el Moto Razr

¿Te acuerdas del Moto Razr? Pues bien, este icónico teléfono de la empresa podría volver a la vida, esta vez como un dispositivo plegable o flexible. Varias patentes así lo demuestran y hay fuertes rumores de que esto podría hacerse realidad.

A diferencia del Moto Razr original, este teléfono no tendría una bisagra, y su pantalla se doblaría para que pudieras metértelo en el bolsillo fácilmente. Previo a MWC 2019, se espera que Motorola presente los Moto G7, filtrados en exclusiva por CNET en Español. Motorola usualmente presenta estos teléfonos en MWC, aunque este año la empresa podría estarse reservando un anuncio como el del Moto Razr para la feria.

LG G8 y LG V50

LG presentará su teléfono estrella el 24 de febrero, y aunque no lo sabemos con seguridad, suponemos que también se llamará LG G8. La empresa lanzó un anuncio con la frase "adiós a lo táctil", lo que nos ha dado algunas pistas: la compañía podría estar preparando un celular que se maneje de forma gestual, utilizando para ello los sensores ubicados en la parte frontal, los mismos encargados del mapeo para el reconocimiento facial.

Se espera que el teléfono tenga una cámara trasera con tres sensores, y que LG reviva los módulos o accesorios, aunque ahora únicamente para agregar una segunda pantalla al equipo, que te permitiría ver una película en una pantalla ligeramente más grande, ya que ambas podrán acoplarse.

Un rumor reciente también asegura que el LG V50, el primer teléfono 5G de la empresa, podría llegar en el mismo evento. El informe también asegura que esta sería la última generación LG G, porque de ahora en adelante la serie V sería la principal.

César Salza / CNET

Xiaomi Mi Mix 3 5G, Xiaomi plegable, Xiaomi Mi 9

El Xiaomi Mi Mix 3 5G se dio a conocer en China en diciembre, y es probable que la empresa lo presente en su conferencia del 24 de febrero en Barcelona. Este sería el primer teléfono completamente 5G que podría llegar a la feria móvil, y no vendría solo, porque después de que la empresa nos presentó su teléfono flexible en un video a través de redes sociales, no podemos más que esperar que lo muestre al público en la conferencia.

La empresa también podría lanzar los Xiaomi Mi 9 y Mi 9 Pro, dos teléfonos que tendrían una pequeña ceja intermedia y que rivalizarían con los teléfonos más modernos lanzados en el MWC.

Sony Xperia XZ4 y Xperia XA3

Como cada año, se espera que Sony presente la evolución natural de su dispositivo insignia. En esta oportunidad los rumores apuntan al Sony Xperia XZ4. Las filtraciones apuntan a que su configuración interna le haría ser uno de los teléfonos "más potentes del mundo", gracias en parte al nuevo procesador Snapdragon 855.

Se espera que tenga un diseño estilizado y que su panel superior ocupe toda la pantalla. Además, una funda filtrada para el dispositivo deja ver que el sensor de huellas se encontraría en la parte lateral. La compañía también lanzaría el Xperia XA3, que podría contar con visualización de 21:9, lo que le haría perfecto para el consumo de contenidos multimedia.



@OnLeaks

Nokia 9 PureView

¿Un Nokia con cinco cámaras? Los rumores no paran de indicar que es una posibilidad. Este teléfono cuya imagen se habría filtrado muestra una espalda con siete círculos, cinco de ellos son sensores, uno es el flash y otro es un sensor de luz. Pero, ¿para qué tantas cámaras? No lo tenemos demasiado claro.

Se espera que Nokia muestre varios teléfonos en MWC 2019, y este podría ser uno de ellos.

You've heard the rumors.

Hit that ♥️ if you're ready to #GetCloser pic.twitter.com/lgz6SOkQBZ — OPPO (@oppo) January 21, 2019

Oppo F19 en MWC

Oppo podría lanzar en la conferencia de febrero el Oppo F19, del cual los rumores dicen será uno de los primeros teléfonos con un zoom óptico de 10X. El Oppo Find X con una cámara frontal escondida ha sido su último lanzamiento, y llamó mucho la atención del público, por lo cual esperamos otro gran lanzamiento en 2019.

Meizu Zero

La empresa china Meizu ha dado a conocer recientemente el Meizu Zero, un teléfono que básicamente tiene cero puertos: no tiene conector de audífonos, no posee puerto de carga tradicional, no tiene ranura para tarjeta SIM, no hay orificios para la bocina y no tiene ningún botón.

Esperamos ver este teléfono en la feria para contarte nuestra opinión, y conocer además su precio y disponibilidad.

Vivo Apex 2019 y Vivo V15

Vivo ya ha presentado el Vivo Apex 2019, otro concepto de teléfono que en esta ocasión apuesta por un todo pantalla, sin cámara frontal, doble cámara trasera y que tendrá en casi todo el panel el sensor de huellas, algo novedoso en comparación a 2018, cuando en su modelo concepto podías colocar la huella solo en dos puntos.

Esto es novedoso porque teléfonos como el Huawei Mate 20 Pro o el OnePlus 6T tienen sensor de huella en pantalla en un solo punto, y este todavía no es lo suficientemente bueno y rápido. Por otro lado los rumores indican que la empresa lanzaría el Vivo V15, un dispositivo con triple cámara y una súper batería de 4,500mAh, que además tendría una gran pantalla de 6.59 pulgadas sin uso de ceja y con cámara retráctil.

Ben Geskin

OnePlus presentará un teléfono 5G

OnePlus ha confirmado a CNET en Español que presentará un prototipo de su teléfono 5G en el MWC 2019. El teléfono haría sus primeras pruebas sobre la nueva tecnología, y la empresa asegura que incluso pondrá en marcha diferentes videojuegos para probar la velocidad de carga y descarga de la red de datos móviles.

Este teléfono 5G no sería el OnePlus 7, que se lanzaría más adelante este año, y que según las filtraciones tendría una cámara retráctil. Estaremos pendientes de nuevos rumores de la empresa para actualizar este reporte, y saber así que tipo de presencia tendrá en la feria de tecnología.

¿Honor 11 o Honor 20?

No existen muchos rumores hasta la fecha del Honor 11 u Honor 20 –cualquiera que sea el nombre que la marca seleccione. Sin embargo, la compañía ya nos ha citado para un evento en la feria de tecnología en donde aseguran presentarán novedades.

En el congreso de Barcelona veremos también el Honor View 20, que se lanzó en diciembre en China y en enero en Las Vegas y París. Nosotros ya lo hemos analizado.

Debido a que el Honor View 20 no es el teléfono estrella de Honor, esperamos que el Honor 20 tenga las mejoras que ese dispositivo no incorpora, como sensor de huella en pantalla, mejor batería, resistencia al agua, microSD -- o NanoSD de Huawei -- y carga inalámbrica.

Nubia

Nubia Alfa, el reloj pulsera

Nubia podría lanzar definitivamente en MWC su reloj pulsera, el cual dio a conocer el año pasado en Barcelona, aunque no lo llevó a la feria. En esta oportunidad la empresa estaría presentando el llamado Nubia α o Nubia Alfa por todo lo alto, con una especie de pantalla flexible que se enrollará en tu muñeca.

¿Un iPhone en el MWC 2019?

Jamás. Si por algún motivo es la primera vez que sigues el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, debes saber que Apple jamás está presente de manera oficial. La compañía de Cupertino reserva los iPhones para sus propios eventos, que en el último año se han realizado en sus nuevos cuarteles centrales. Así que no, no veremos el próximo iPhone o un iPad en MWC.

Pero, por otra parte, nunca digas nunca...