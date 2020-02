Estos teléfonos de Huawei no recibirían EMUI 10

César Salza / CNET

Huawei lanzó recientemente su lista de celulares con EMUI 10, la actualización que trae Android 10 a muchos celulares, aunque algunos dispositivos se han quedado por fuera de esta lista oficial presentada por la empresa a través de su sitio Web.

Entre los celulares que no se actualizarán se encuentran teléfonos de la submarca Honor y también de la marca principal. Aunque varios sitios han reportado que estos dispositivos no recibirán la actualización, en particular Huawei Central ha dado a conocer algunos de esos modelos.

Este sitio Web explica que consultó directamente a Huawei sobre cada modelo de los que se mencionan en esta lista, y en todos ellos recibió una respuesta similar: algunos de estos dispositivos no poseen el hardware necesario para poder recibir la actualización EMUI 10, aunque la empresa continuará en la mayoría de los casos ofreciendo actualizaciones de seguridad y mejoras mínimas cuando lo considere oportuno.

Si tu teléfono Huawei está en la lista de actualización a EMUI 10, aquí puedes ver cómo actualizarlo.

Entre los teléfonos que los reportes indican no recibirán EMUI 10 se encuentran:

Huawei Y9 (2019)

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Consultamos a Huawei y actualizaremos este reporte una vez conozcamos con seguridad si ninguno de estos celulares recibirá EMUI 10, o si existen otros que no se encuentren en esta lista.