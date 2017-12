Teléfonos con doble pantalla abren la puerta a un cambio radical

CNET

¿Te parece que los teléfonos se han vuelto aburridos? Pues una fabricante de teléfonos poco conocida tiene algo que decir al respecto.

La compañía china ZTE presentó en octubre el Axon M, un teléfono con dos pantallas, una a cada lado, que se abren para crear una pantalla combinada más grande.

¿Suena raro? Sí, lo es.

También marca una desviación radical de la gran cantidad de teléfonos parecidos de metal y vidrio que han llegado al mercado. La gran tendencia de este año ha sido la eliminación de los biseles alrededor de una pantalla. Claro, eso refina el aspecto de su dispositivo, pero no está enloqueciendo a nadie.

Entonces, es sorprendente que ZTE, conocida principalmente como una fabricante de teléfonos baratos, sea la compañía que busca comenzar una nueva ola de innovación.

"Esta es una nueva dirección", dijo Linda Sui, analista de Strategy Analytics. "Estamos en la esquina de la era de pantallas plegables".

Ya hemos visto indicios de diseños sorprendentes de otros fabricantes de teléfonos. Lenovo mostró un concepto de teléfono flexible llamado CPlus que puedes llevarlo alrededor de tu muñeca. Samsung ha dicho que está trabajando en un teléfono plegable que espera introducir el año que viene bajo la marca Galaxy Note.

Pero todo comienza con el Axon M (la M viene de la palabra multitarea) y con conseguir que te arriesgues con un teléfono tan inusual.

Zona de confort

Hay una razón por la cual los teléfonos se han asentado en gran parte en un diseño común: el estándar plano es generalmente el que lo hace todo mejor. La historia está repleta de teléfonos que han apostado por una característica o diseño novedoso, como el Amazon Fire Phone, el HTC First de Facebook o el Nokia Lumia 1020, solo para ser arrojados al tacho de basura.

No es un buen augurio que AT&T sea el socio exclusivo en EE.UU. para el Axon M. Los tres teléfonos mencionados anteriormente recibieron un gran impulso de esa misma gran empresa estadounidense, pero con poco impacto.

A diferencia de otros teléfonos fallidos, ZTE parece estar listo para seguir con este diseño a largo plazo.

"Estamos comprometidos con él", dijo Jeff Yee, vicepresidente global de comercialización y estrategia de productos de ZTE y agregó que la compañía ya está trabajando en una segunda generación del Axon M.

ZTE desarrolló el Axon M a pedido del operador japonés NTT Docomo, que buscaba un dispositivo de doble pantalla. AT&T vio el teléfono hace un año y dio su propia opinión al respecto.

Kevin Petersen, director de dispositivos en AT&T, dijo en una entrevista con CNET que el Axon M tiene el potencial para comenzar una nueva categoría, pero instó a la paciencia.

"No estableces una nueva categoría de la noche a la mañana", dijo. "Necesitas sacarlo y hacer que las personas se involucren con eso".

AT&T lo considera un dispositivo de marquesina para mostrar su nueva posición como proveedor de servicios inalámbricos y de entretenimiento. AT&T adquirió DirecTV para expandir sus capacidades de video y está en el proceso de comprar Time Warner, hogar de Game of Thrones y Justice League, para establecer mejor su credibilidad en Hollywood.

Petersen reconoce la necesidad de tener el teléfono en manos de la gente y en las tiendas de AT&T. Mientras que ZTE y AT&T no hablan mucho sobre sus expectativas, Sui dijo que espera que el fabricante del teléfono venda entre 2 millones y 3 millones de unidades en todo el mundo, ayudado por su compromiso con NTT Docomo, así como con operadores en China y Europa.

"Todo se juntó y funcionó para nosotros", dijo Yee sobre esas alianzas.

¿Se acuerdan del Echo?

Mientras que el Axon M parece novedoso, los aficionados al teléfono desde hace mucho tiempo pueden recordar que el Kyocera Echo empleó un diseño similar tipo flip-out y configuración de pantalla doble. El teléfono se lanzó en 2011 por todo lo alto en un evento organizado por Sprint y cuyo invitado de honor fue el famoso ilusionista David Blaine, que subió a la escena a hacer trucos para la audiencia.

El Echo fue un desastre absoluto.

El celular no pudo manejar adecuadamente las dos pantallas, lo que resultó en un desempeño lentísimo. El gran marco alrededor de cada pantalla creó un espacio antiestético entre las dos pantallas y no ayudó que la red Sprint no pudiera manejar el tráfico, incluso si la gente realmente lo usaba.

Seis años más tarde, las redes celulares son mucho más rápidas, y las personas pueden estar más abiertas a saltar entre diferentes aplicaciones en un teléfono. La velocidad de procesamiento es lo suficientemente rápida para manejar las dos pantallas también. ZTE incluso redujo el marco alrededor de cada pantalla, aunque sigue habiendo una pequeña línea negra que divide las pantallas cuando están ambas abiertas.

Los escépticos aún cuestionan la utilidad del diseño y si las personas desean realizar múltiples tareas en el dispositivo.

"¿Cuál es la aplicación ideal para esas dos pantallas?" se pregunta Ramón Llamas, analista de IDC. "No lo veo aquí, y me cuesta pensar en una en este momento".

También hay preocupaciones acerca de la fragilidad de esa bisagra y el potencial de raspar o agrietar la pantalla trasera (ambos usan una versión de quinta generación del vidrio Gorilla Glass de Corning, que es más fuerte).

Sin embargo, el atrevido paso de ZTE en los teléfonos plegables es un buen augurio para los consumidores en el futuro. Es posible que no te compres el Axon M, pero gracias a que ZTE sentó las bases, un teléfono plegable podría estar en tu futuro antes de lo que imaginas.