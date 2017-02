¿Qué celulares anunciados en MWC llegarán a EE.UU.?

Sarah Tew/CNET

LG, Nokia, Huawei, Motorola, Sony, ZTE y Alcatel: todas estas compañías anunciaron nuevos celulares este pasado fin de semana en ocasión del Mobile World Congress 2017 de Barcelona.

Pero tal vez no te habías dado cuenta de que no todos los celulares presentados estarán disponibles en Estados Unidos, al menos no inmediatamente. Por ejemplo, el curioso y retro teléfono Nokia 3310 no saldrá al mercado en EE.UU. ni América Latina, pero sí en Europa y en mercados emergentes como África, el Medio Oriente y Asia esta primavera. La razón citada por el periódico británico Independent es que el Nokia 3310 utiliza las frecuencias de radio 900 MHz y 1800 MHz mientras que en el hemisferio occidental utilizamos 850 MHz y 1900 MHz.

Sin embargo, el teléfono insignia LG G6 sí estará disponible, mediante todas las operadoras inalámbricas en EE.UU.

Si deseas comprarte alguno de estos teléfonos, sigue aquí nuestra guía de disponibilidad en EE.UU: