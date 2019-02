Alcatel 1S y Alcatel 3L: dos celulares económicos debutan en MWC 2019

Alcatel no se ha querido perder la edición del Mobile World Congress de 2019 y ha presentado un total de tres teléfonos móviles.

La triada está capitaneada por el Alcatel 3, el modelo más potente de los que la compañía mostró en el evento y a éste le siguen dos modelos más comedidos: el Alcatel 1S y el Alcatel 3L.

El Alcatel 1S es un teléfono barato con un diseño algo antiguo respecto a lo que hay en el mercado actual. Y es que el Alcatel 1S cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas que está rodeada de unos biseles bastante gruesos.

En su parte posterior, acabada en un tono metálico que llega en cuatro colores diferentes, encontramos un sensor de huellas dactilares y una cámara dual de 13 y 2 megapixeles.

Respecto a la potencia, el Alcatel 1S tiene un procesador de 8 núcleos acompañado de 3GB de RAM y 32 de almacenamiento interno y además, llega con Android 9 Pie de serie.

En el caso del Alcatel 3L, tenemos el caso contrario: un teléfono con un diseño más llamativo pero con una especificaciones internas muy ajustadas. El celular llega con una pantalla de 5.94 pulgadas ajustada al frontal, con biseles muy reducidos y un notch o muesca en forma de lágrima.

Su parte trasera está acabada en un material que emula al aluminio cepillado y llega en dos colores: negro y azul.

Como decimos, a pesar que su diseño es más llamativo que el del 1s, este teléfono es bastante sencillo y llega con lo justo para cumplir con las necesidades básicas de los usuarios. En su interior nos encontramos con un procesador de cuatro núcleos acompañado de 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno.

En el apartado fotográfico tenemos una cámara dual de 13 y 5 megapixeles pero se olvida de cosas tan básicas como el sensor de huellas dactilares.

TCL no nos confirmó los precios para Estados Unidos ni Latinoamérica pero sí en euros, por lo que gracias a ese dato sabemos que ninguno de los dos pasará de US$150. Respecto a las fechas de salida al mercado, la compañía nos confirmó que llegarán durante el segundo trimestre de 2019.

