Algunas de las principales marcas han elegido los días previos al comienzo del Mobile World Congress para presentarnos sus novedades del 2019. Huawei, LG, Nokia o Xiaomi son algunas de ellas.

Xiaomi hizo del domingo su día especial, celebrando un evento por todo lo alto para darnos a conocer sus nuevos teléfonos. El Xiaomi Mi 9 llegó para sustituir al Xiaomi Mi 8, un teléfono que ofrecía especificaciones muy potentes a un precio de gama media.

Ahora tocó el turno del nuevo Xiaomi Mi 9. El fabricante chino repite la misma ecuación y nos presenta un teléfono que cuenta con un procesador Snapdragon 855, una parte trasera de vidrio y una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas con biseles aún más ajustados que en el Mi 8, con una ceja de tipo gota.

El Mi 9 llega en dos versiones, una con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento y otra de 8GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno.

Pero quizás lo más reseñable es que el teléfono incorpora tres cámaras, una de 48 megapixeles, una de 16 megapixeles y una de 12 megapixeles. Además, es compatible con carga inalámbrica y cuenta con un modo denominado Game Turbo que permite utilizar mejor los recursos del teléfono a la hora de ejecutar juegos móviles.

La compañía presumió de ser la que más wearables vende en el mundo debido al éxito de sus pulsera cuantificadoras, Mi Band, y también del éxito de uno de su productos estrella, sus patinetes eléctricos.

Además de presentar a su nuevo Mi 9, el presidente ejecutivo de la compañía habló de su compromiso con el 5G, una tecnología "muy compleja pero con la que estamos metidos de lleno" dijo.

Tras esta declaración de intenciones, Cristiano Amon, presidente ejecutivo de Qualcomm salió al escenario para confirmar que el futuro Xiaomi Mi Mix 3 5G será el primer dispositivo 5G de la compañía.

Tras él, Donovan Sung, jefe de producto de Xiaomi, anunció que el nuevo teléfono incorporará el último módem de Qualcomm, el Snapdragon X50 5G y además, realizaron una videollamada en directo mediante 5G para demostrar la baja latencia y la rapidez del dispositivo combinado con esta tecnología.

El Mi Mix 3 5G es un celular con una pantalla de 5.94 pulgadas que comparte casi todas las especificaciones con el Mi Mix 3. ¿Y qué hay de su precio? Tan solo 599 euros (alrededor de US$679).

Por último, a pesar de que esperábamos que Xiaomi nos mostrase su teléfono plegable —o al menos el prototipo en el que estaría trabajando—, la compañía presentó un par de bombillas inteligentes que se podrán manejar desde el celular.

