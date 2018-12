Celulares 5G de Samsung y OnePlus: todo lo que necesitas saber

Los celulares y las redes 5G ya casi están aquí, prometiendo hazañas increíbles como descargar temporadas completas de programas de televisión en minutos y habilitar ciudades llenas de autos sin conductor que se comunican entre sí en tiempo real. Pero la realidad es que los primeros teléfonos y redes 5G no transformarán la forma en que usamos nuestros teléfonos y otros dispositivos de la noche a la mañana. El servicio 5G de tu operador se desplegará lentamente, los dispositivos y los planes de servicio te costarán más, y no está claro exactamente a qué velocidad esas velocidades se ejecutarán en un principio.

Entonces, mientras que el futuro de 5G está inevitablemente en camino, y viene rápido, podría tener un comienzo algo atropellado. Esto es lo que obtendrás –y lo que no recibirás– a medida que se despliegan las redes 5G.

Celulares 5G Android, no iPhones, llegarán en 2019

La carrera está en ser la primera compañía con un teléfono 5G. Samsung, OnePlus y Motorola asistieron a la conferencia de Qualcomm esta semana en Hawaii para hablar sobre sus planes de lanzar dispositivos a principios del próximo año. Y Qualcomm proporcionó una larga lista de otros fabricantes de dispositivos que trabajan en 5G, incluidos Google, LG, Vivo y ZTE.

Reproduciendo: Mira esto: Un vistazo al Galaxy S10 y las novedades de celulares...

Samsung dijo que tendrá un teléfono 5G para Verizon, AT&T y otras redes en el primer semestre del año y al menos uno más en 2019. Y el próximo dispositivo 5G de OnePlus para el operador del Reino Unido EE será el primer teléfono inteligente en Europa en usar el nuevo chipset Snapdragon 855. En agosto, Motorola reveló que a principios de 2019 lanzará un "Mod" o módulo de 5G, que se conecta a la parte posterior del Moto Z3. El Mod lo dejará funcionar en la red 5G de Verizon.

Para las navidades de 2019, cada empresa de Android que funcione con Qualcomm en un teléfono para el mercado estadounidense lanzará un celular insignia con 5G, dijo a CNET el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon. "Todos los proveedores de Android están trabajando en 5G en este momento".

Una empresa que podría no tener 5G el próximo año es Apple. Anteriormente, la compañía confió en Qualcomm para los chips inalámbricos para sus dispositivos, pero ha trabajado con Intel en los últimos dos años debido a una batalla de licencias de patentes con Qualcomm. Varios reportes indican que Apple no ofrecerá un iPhone 5G hasta 2020.

Jessica Dolcourt/CNET

Las velocidades 5G en celulares serán rápidas, pero no tanto

Velocidades de 10 a 100 veces más rápidas que las 4G LTE de hoy es una ventana amplia. Aunque los operadores juran que los resultados serán evidentes en el momento en que empieces a usar un teléfono 5G, no esperes llegar al 100 de inmediato.

La cobertura podría ser irregular ya que las redes se activan en una ciudad a la vez. Si eres uno de los primeros en adoptar 5G, las velocidades iniciales pueden cobrar vida, pero si la gente compra teléfonos 5G más rápido de lo que los operadores pueden construir las redes, tu conexión podría disminuir a medida que las redes aumentan su capacidad.

Juan Garzon/CNET

Incluso con el tiempo, las velocidades teóricas podrían superar las velocidades del mundo real dependiendo de las condiciones de la red en cualquier lugar.

Recuerda, también, que 5G no se trata solo de teléfonos. También conectará millones, si no miles de millones, de otros dispositivos, como sensores de tráfico, equipos de atención médica, electrodomésticos inteligentes y puntos de acceso. Eso podría generar una gran cantidad de demanda de acceso instantáneo en una red.

Prepárate para pagar más por 5G



Pero un teléfono 5G te va a costar. Los fabricantes de teléfonos y los operadores tienden a guardar silencio cuando hablan sobre los precios de los teléfonos 5G y los planes de servicio. Pero es casi seguro que usarán la nueva tecnología como una oportunidad para aumentar los precios.

Reproduciendo: Mira esto: La tecnología más interesante que va a llegar a tu próximo...

Durante la conferencia de Qualcomm, socios como Verizon, AT&T y Samsung se mostraron cautelosos sobre lo que cobrarían a los clientes por 5G. Ninguno de ellos dijo definitivamente que los precios subirán, pero hay pocas dudas de que así será.

"No creo que pueda pensar en ello como lo hacemos hoy en día sobre los precios", dijo Kevin Petersen, vicepresidente principal de marketing de productos inalámbricos de AT&T. "Ese paradigma tiene que cambiar".

Nicki Palmer, directora de ingeniería de red de Verizon y jefe de redes inalámbricas, dijo a CNET en una entrevista que su compañía "cree que los clientes pagarán la utilidad y el valor. Habrá eso, sin duda, en 5G."

Jessica Dolcourt/CNET

Pero agregó que el costo por gigabyte de datos en 5G "es una fracción de 4G". En otras palabras, a Verizon le cuesta menos entregar esos grandes contenedores de datos a los usuarios cuando están en 5G. Si bien los precios pueden subir, podría haber paquetes de datos ilimitados más atractivos.

Y el vicepresidente ejecutivo de Samsung, Justin Denison, dijo que la creencia es que las capacidades ampliadas de 5G harán que los teléfonos valgan más. "Si genera suficiente valor [el teléfono], los consumidores estarán listos para pagar más", dijo, refiriéndose a la noción de que las capacidades ampliadas de 5G harán que los teléfonos sean más preciados de lo que ya lo son.

En el caso de OnePlus, su teléfono 5G podría costar entre US$200 y US$300 más que el celular insignia de este año, el OnePlus 6T, dijo el CEO Pete Lau en una entrevista con CNET. Eso es un enorme aumento de 36 por ciento a 55 por ciento.

"La nueva tecnología y la cantidad de I+D y el nuevo desarrollo que se incluye en 5G inevitablemente significarán que el costo del dispositivo es, en un grado significativo, más caro", dijo Lau.

Habrán más celulares 4G que 5G en 2019

A pesar de que los teléfonos con velocidades 5G eventualmente reemplazarán a los teléfonos 4G, se espera que los dispositivos solo 4G dominen en 2019. La fuerte comercialización 5G hará que parezca que los teléfonos 5G están tomando la delantera, dijo Anshel Sag, analista de Moor Insights Strategy, pero los expertos dicen que ese no será el caso.

Jessica Dolcourt/CNET

Los fabricantes de teléfonos no querrán lanzar teléfonos 5G a lo loco en un mercado donde las redes aún están encontrando su camino. Al igual que con cualquier nueva tecnología, un segmento más pequeño de "adoptadores tempranos" se apresurará a comprar un dispositivo 5G, mientras que la mayoría de la gente esperará para comprar nuevos teléfonos.

Por ejemplo, AT&T espera que su cartera de 5G sea un número de "un solo dígito bajo", dijo Kevin Petersen, el vicepresidente principal de experiencias de dispositivos y redes del operador.

"Los teléfonos 5G se limitarán en gran medida a dispositivos Android de gama alta el próximo año", añade Vincent Thielke, analista de investigación de Canalys. "Para poner esto en perspectiva, según nuestros últimos pronósticos de teléfonos inteligentes para el mercado de EE.UU., esperamos que los teléfonos inteligentes de más de US$800 (que incluyen tanto Android como iOS) constituyan el 31 por ciento de los envíos de 2019 (y no esperamos que Apple envíe iPhone 5G ese año)."

"Llevó de dos a tres años para que los teléfonos 4G/LTE se convirtieran en un 10 a 15 por ciento del mercado. La mayoría de los consumidores no están a la vanguardia, por lo que rara vez dan el salto antes", dijo Ben Bajarin, un analista de Creative Strategies. "La masa crítica para 5G probablemente vendrá entre 2022 y 2023".

Tu celular solo funcionará con un operador

Si compras un teléfono a través de tu proveedor, es posible que ya esperes que funcione solo con ese proveedor de servicios. Pero a diferencia de los teléfonos 4G de hoy, no será posible comprar un teléfono desbloqueado en 2019.

Esto se debe a que "5G" es un catch-all para una tecnología que realmente se divide en dos partes diferentes. La onda milimétrica (mmWave) es la muestra del espectro inalámbrico que los operadores utilizarán para entregar esas velocidades súper rápidas en gran parte en las ciudades, ya que tiende a ser de menor alcance. Mientras tanto, la sub-6 GHz es una parte del espectro que es relativamente más lenta, pero más adecuada para penetrar en los edificios porque tiene un mayor alcance.

El problema es que cada operador tiene su propio plan para desarrollar mmWave, sub-6 o una combinación de ambos. Si un teléfono no coincide con las bandas de red precisas, no funcionará en el operador. El resultado es que los fabricantes de teléfonos tendrán que hacer un solo teléfono para un solo operador. Por ejemplo, One Plus; El dispositivo 5G incluirá una antena sub-6 sintonizada a la red del Reino Unido de EE, pero no funcionará en Verizon incluso si lo intentaras; el operador se está centrando en mmWave.

Este enfoque de uno en uno es otra razón por la que los teléfonos 5G no cubrirán el mundo entero en 2019. A diferencia de un Galaxy S9 o Moto G6 desbloqueado que puede funcionar con cualquier operador, las marcas no pueden crear un solo teléfono que funcione con todos los operadores, por lo que no podrán construir un alto volumen de teléfonos 5G al principio..

Las redes 5G llegarán, a su tiempo

Parece que hemos estado escuchando sobre 5G durante años (y en realidad, así ha sido). Pero las primeras redes definitivamente se llegarán en los próximos meses. AT&T dice que está en camino de activar su primera red 5G para fines de 2018 (aunque ya es diciembre, lo que no le da mucho más tiempo).

Captura de pantalla: Juan Garzon/CNET

Verizon, T-Mobile y otros aún no han dicho cuándo activarán la función 5G, más allá de "principios de 2019". Pero todos tienen la intención de preparar el servicio lo antes posible.

"Al igual que con cualquier nueva tecnología, nuestra intención es hacer esta propuesta lo suficientemente emocionante y con el valor correcto donde los clientes querrán el último dispositivo con la mejor red y la red de banda ultrabanda de 5G que ofrecemos", dijo Palmer de Verizon. "Estamos desplegando lo más rápido que podemos".

Para todos los operadores, el servicio 5G se iniciará primero en las grandes ciudades y luego se extenderá a ciudades más pequeñas y áreas rurales.

"La gente en las áreas rurales, por supuesto, aún podría actualizarse a los últimos celulares insignia de Android 5G antes de que el servicio esté disponible para ellos si realmente quisieran un determinado dispositivo", dijo Bajarin, "pero el incentivo para la actualización sería menor que para los habitantes urbanos".

Primero se implementará 5G como una forma de lidiar con el hacinamiento en redes 4G, dijo Palmer.

Al mismo tiempo, las redes 4G también continuarán actualizándose. El nuevo Snapdragon 855 de Qualcomm para teléfonos inteligentes de gama alta en realidad no es estándar con la tecnología 5G. En su lugar, ha integrado su módem X24 LTE que es capaz de velocidades de descarga de hasta 2 Gbps, el doble de la velocidad más rápida actual.