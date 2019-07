Estos son los mejores celulares de 2019 que cuestan menos de US$350

Erica Argueta

Sí, los celulares baratos y buenos también existen.

Si bien los teléfonos más sexy son siempre los más caros, aquellos que cuestan menos de US$350 no deberían pasar desapercibidos, mucho menos cuando son dispositivos que tienen una buena cámara, un procesamiento promedio y una batería que nos dure al menos un día entero.

En este Top 5 de CNET en Español te vamos a decir cuáles son los celulares que en la redacción consideramos los mejores en su rango de precio, y que han obtenido una buena calificación cuando los hemos probado. También puedes ver aquí la lista de los mejores celulares de 2019, según nuestra redacción.

Honor 8X: US$189

Es el menos reciente de los celulares de esta lista, pero también el más barato. Se trata del Honor 8X, un celular que hemos destacado por ser atractivo, asequible, y por tener una cámara bastante decente para su precio, de alrededor de US$189.

Tiene lector de huellas, entrada para audífonos y una cámara doble de 20+2 megapixeles con funciones de inteligencia artificial. Su pantalla es grande, de 6.5 pulgadas, y viene con Android Oreo preinstalado. Además, te deja aumentar su capacidad de almacenamiento.

Algo que no te va a encantar es que no tiene carga inalámbrica y tampoco es resistente al agua, aunque la verdad no es algo que podemos pedirle por este precio.

Xiaomi

Xiaomi Mi 9 SE: US$299

En la posición número cuatro de esta lista tenemos al Xiaomi Mi 9 SE con un precio de US$299 y que posee un procesador de la gama media, triple cámara de 48+8 y 13 megapixeles, pantalla grande y cómoda de 6 pulgadas y sensor de huellas en el panel.

Este celular tiene un buen rendimiento, pero no debes dejarte sorprender por sus tres cámaras porque son buenas, pero no es para tanto. Tampoco tiene posibilidad de ampliar su almacenamiento mediante tarjeta microSD. Su diseño y batería sobresalen, además su almacenamiento de 64GB y su RAM de 6GB le hacen ser un buen contendiente para quienes dan un uso constante al teléfono, ejecutan muchos apps y les gusta jugar.

Érika García / CNET

Huawei P30 Lite: US$349

El Huawei P30 Lite se encuentra en la tercera posición de esta lista como uno de los teléfonos más atractivos, no solo por su buen diseño y su gran pantalla de 6.15 pulgadas, sino por su potencia suficiente para un usuario promedio; su triple cámara con un muy buen rendimiento; modo nocturno y conector de audífonos tradicional.

Sin embargo, el Huawei P30 Lite es de los más caros de esta lista, pues su precio promedio es de US$349. Debes tener en cuenta que aunque tiene carga inalámbrica, no tiene NFC para pagos móviles o resistencia al agua, aunque Huawei quiere que lo elijas entre otras cosas porque tiene carga rápida, lector de huellas trasero y porque puedes expandir su almacenamiento mediante microSD.

Moto G7 Power: US$249

En la segunda posición tenemos por su buena relación calidad-precio al Moto G7 Power que cuesta en promedio unos US$249, aunque en general toda la familia Moto G7 resalta de la misma manera.

En particular, el Moto G7 Power ofrece una de las mejores baterías en un celular del último año, tiene una interfaz Android prácticamente pura, su diseño y tamaño de 6.2 pulgadas lo hacen muy cómodo y su rendimiento con un procesador de gama media es bastante bueno.

Consideramos que sus atributos le hacen merecedor de este puesto, aunque debes tener en consideración que su cámara de 12 megapixeles es promedio y que aunque tiene la duración de batería soñada, no tiene NFC en algunos mercados, ni tampoco carga inalámbrica o resistencia al agua.

Xiaomi Mi 9T: US$300

En la primera posición tenemos al Xiaomi Mi 9T, un teléfono gama media con 6GB de RAM y cuya versión más económica de 64GB cuesta unos US$300. Este teléfono se diferencia de otros por un diseño muy lindo con cámara frontal retráctil, aunque no solo por eso está en la primera posición.

Tiene una pantalla casi sin biseles de 6.39 pulgadas, posee tres cámaras principales de 48+8+13 megapixeles con inteligencia artificial, zoom óptico de 2x, puerto para audífonos, batería de 4,000mAh, carga rápida y por cierto, también el cargador rápido, algo que algunas empresas olvidan incluir dentro de la caja.

Eso sí, no tiene posibilidad de aumentar la memoria, ni carga inalámbrica ni resistencia al agua.

¿Nos faltó algún celular? ¡Déjanos un comentario!