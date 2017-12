Josh Miller/CNET

Los celulares siguen siendo el dispositivo que llevamos con nosotros a casi cualquier parte y su evolución continúa a pesar de un mercado saturado donde cada vez es más difícil encontrar espacio para la innovación.

El 2017 llegó a su fin y con esto recordamos un poco lo que hemos visto durante estos 12 meses y, más importante, lo que esperamos ver en el mercado de celulares en 2018, y quizá más en el futuro.

Samsung sigue siendo el claro líder del mercado a nivel mundial, con una cuota de mercado del 22.3 por ciento en el tercer trimestre de 2017, seguido de Apple, que logró capturar el 12.5 por ciento y Huawei con 10.5 por ciento en el período, según la firma de investigación IDC.

En comparación con el año pasado, durante el mismo periodo de tiempo, Samsung logró aumentar 2.3 por ciento, Apple se mantuvo sin cambio y Huawei aumentó 5.5 por ciento, según la firma de investigación.

Asimismo, Oppo se mantuvo en la cuarta posición del mercado este año, mientras que Vivo (propiedad también de Oppo) bajó su cuota para darle paso a que Xiaomi se ubicara en la quinta posición.

Como se ha vuelto una tradición, el mercado estuvo repleto de toda clase de teléfonos, pero la tendencia en celulares de 2017 se centro en pantalla con menos biseles, la adición de resistencia al agua y/o carga inalámbrica, al igual que mejoras en las cámaras.

Asimismo, se vió un claro incremento en los precios de celulares de más alta gama, llegando hasta los US$1,000, en el caso del iPhone X y un poco menos (US$930) en el caso del Galaxy Note 8.

Analicemos ahora un poco la tendencia de las principales empresas y lo sucedido en 2017 para poder tener una idea de lo que nos podría traer el 2018.

Samsung

2017

Después de lo del Galaxy Note 7, Samsung tendría una año para recuperar la confianza de los usuarios y en gran parte lo hizo.

El Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus y Galaxy Note 8 no tuvieron problemas de batería como ese celular mencionado y tenían prácticamente todo lo que gustaría en uno de los mejores celulares (o el mejor) del mercado, incluyendo un hermoso deslumbrante, excelentes cámaras y desempeño, buena duración de batería, una interfaz pulida que ofrece una buena experiencia, ranura microSD, carga inalámbrica, resistencia la agua y hasta con audífonos premium incluídos en su caja.

La característica más sobresaliente de estos celulares fue sin duda su pantalla curva casi sin bordes, además de sus especificaciones de alta gama y un escáner de iris.

Sin embargo, otro cambio importante fue que la empresa se despidió de la línea Edge (no hubo Galaxy S8 Edge), ya que los dos modelos tuvieron pantalla curva.

2018+

En 2018, espero que Samsung siga refinando el diseño de sus teléfonos insignia, pero que no presente un cambio demasiado radical.

En general, no creo que el Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9 se distingan mucho de sus predecesores. La principal mejora, aparte de las especificaciones tradicionales, sería la manera como Samsung podría corregir o mejorar la experiencia con su lector de huellas, al igual que biseles aún más pequeños que sus predecesores.

Creo que Samsung seguirá integrando el lector de huellas en la parte trasera, pero ubicado ahora en la parte inferior del módulo de la cámara trasera.

Hay rumores que indican que Samsung prepararía un lector de huellas integrado a la pantalla hasta el Galaxy Note 9, pero considero que es posible que esto podría posponerlo hasta 2019 —ojalá que esté equivocado.

Por otra parte, la implementación de cámara doble que Samsung introdujo en el Galaxy Note 8 estaría llegado a la serie S. No es claro si el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus tendrán una doble cámara, o si solo el Galaxy S9 Plus lo haga, pero creo que si Samsung solo lo implementa en el modelo grande podría ser una oportunidad perdida, especialmente cuando más y más competidores implementarán esta clase de cámara.

Sin embargo, si este fuese el caso, me gustaría que Samsung implementara una función de fotos con fondo borroso como la que introdujo Google en el Pixel 2 XL y Pixel 2, usando el doble pixel del lente para extender la profundidad y sin necesidad de doble cámara trasera. No creo que esto suceda si la empresa lanza el grande con doble cámara trasera, pero soñar no cuesta nada.

Estos celulares deberían usar el procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, escáner de iris y 4GB de RAM para el modelo pequeño y 6GB de RAM para el modelo Plus. Asimismo, ejecutarían Android Oreo, serían resistentes al agua, se podría cargar inalámbricamente, mantendrían una pantalla 2K HDR, mejoras en la inteligencia artificial de Bixby y Samsung podría mejorar también la calidad de sonido, ofreciendo dos bocinas estéreo AKG.

Samsung también introduciría nuevas funciones para crear emojis animados y el Galaxy Note 9 integraría prácticamente las mismas especificaciones del Galaxy S9 Plus (con 6GB de RAM), pero con nuevas funciones en su lápiz óptico y hasta más cambios en el diseño del celular.

Asimismo, Samsung podría integrar hasta una pantalla 4K en el Galaxy Note 9, destinada a activarse principalmente cuando se están usando gafas de realidad virtual, como las Gear VR o la realidad virtual que ofrece la nueva plataforma de Google, Daydream.

Inclusive, no me sorprendería si los celulares de Samsung en 2018 tienen sus propias unidades neuronales de procesamiento y funciones específicamente para realidad aumentada, aparte de la realidad virtual que ya han ofrecido por años.

Además, considero que Samsung seguirá ofreciendo un conector de audífonos tradicional en sus celulares.

Por otra parte, parece que 2018 será el año en el que Samsung presentará su primer celular "flexible" o al menos un prototipo ya cerca de un producto final.

Año tras año se ha rumorado esto porque Samsung ha tenido la tecnología de pantallas desde hace mucho tiempo, pero hay tantos componentes presentes que no es algo fácil de desarrollar. Sin embargo, creo que 2018 será el año en el cual ese rumorado Galaxy X dará su primera aparición pública.

Apple

2017

Apple presentó por primera vez tres modelos de celulares insignia en un mismo año.

Mientras que con el iPhone 8 y 8 Plus la empresa hizo una actualización tradicional de especificaciones, la novedad más importante llegó con la adición de carga inalámbrica y una nueva función que permite tomar fotos con diferente iluminación (actualmente en beta).

Por otra parte, el iPhone X fue sin duda el cambio más grande y el cambio más drástico que ha tenido el teléfono de Apple desde su introducción en 2017.

El iPhone X fue el primero con pantalla OLED casi sin bordes, abandonó el botón de Inicio (Touch ID) e introdujo a TrueDepth, un conjunto de sensores que permiten ofrecen una detección de rostro avanzada y seguimiento de tu cara para crear animojis.

Además, fue la primera vez que la empresa introdujo estabilización de imagen en sus dos cámaras traseras, la primera vez que las integró en dirección vertical y la primera vez que Apple ofrece fotos retrato (con fondo borroso) con la cámara frontal. Asimismo, esto representó también iPhone más caro hasta la fecha, teniendo un precio inicial de US$999.

2018+

El 2018 será un año muy interesante para Apple, principalmente porque no es claro si la empresa seguirá presentando tres teléfonos insignia en un mismo año, ni tampoco se conoce la numeración que tomarían estos celulares. ¿Serán ahora números romanos? Es totalmente incierto.

Sin embargo, primero que todo hay que conocer algunas de las posibilidades de iPhones que podría presentar Apple en 2018.

Estas son algunas de las posibilidades que considero podríamos ver:

Apple presenta tres celulares con un diseño similar al del iPhone X: Tres teléfonos de diferentes tamaños con algunas funciones diferenciadoras, pero una pantalla casi sin bordes y con la lengüeta característica.



Apple solo presenta dos celulares con un diseño similar al del iPhone X (reemplazando principalmente el iPhone 8 y iPhone 8 Plus): El iPhone X sería un dispositivo de una ocasión para mostrar lo que tendrían los sucesores de los iPhone 8.



Apple presenta dos nuevos iPhones con un nuevo diseño (que reemplacen el iPhone 8 y 8 Plus), mientras que presenta una segunda generación del iPhone X.



Apple presenta tres iPhones, refinado un poco el diseño actual del iPhone 8, iPhone 8 Plus (reduciendo los biseles) y iPhone X.



Principales posibles nombres o de los iPhone de 2018:

iPhone 9, iPhone 9 Plus, iPhone X (2018)



iPhone XI y iPhone XI Plus

iPhone (2018) de XX pulgadas

¿Alguna otra idea? Déjanos saberlo en los comentarios



Como es costumbre, esperamos un nuevo procesador A12, iOS 12 y mejores cámaras, mientras mantiene la carga inalámbrica, resistencia al agua y carencia de conector de audífonos tradicional.

Sin embargo, es posible que si la empresa presenta tres modelos, el iPhone más barato seguiría con una sola cámara, mientras que los otros dos tendría dos cámaras traseras.

Por otra parte si vemos tres iPhone "insignia" en 2018, es posible que el tamaño de pantalla sea de 5.8, 6.1 y 6.3 (o 6.5) pulgadas, en caso de que todos tengan biseles pequeños como los del iPhone X.

La apuesta de realidad aumentada debería crecer en 2018 con nuevas funciones impulsadas por Apple en sus celulares.

Asimismo, las aplicaciones HomeKit y HealthKit también evolucionarán más para ofrecer una mejor integración con la demótica e información más detallada de tu salud.

Por último, Apple también podría presentar un nuevo iPhone SE (2018) con especificaciones antiguas y a un precio más bajo que los otros iPhones. Sin embargo, si esto llega a ocurrir es muy probable que lo presenten en diferentes fechas.

LG

2017

LG abandonó el diseño modular que introdujo en el LG G5, pero trajo el primer celular con pequeños biseles que se vendió a nivel mundial (LG G6) y uno de los celulares más completos de 2017 con el LG V30.

El LG G6 se vio perjudicado por integrar un procesador "viejo", mientras que el LG V30 se vio opacado por la llegada del Samsung Galaxy Note 8 y iPhone X, además de que tuvo una disponibilidad lenta.

2018+

Con el LG G7, la empresa integraría especificaciones de última generación, mientras refina un poco más su diseño de pantalla casi sin biseles y mantiene la resistencia al agua y carga inalámbrica. Además, se espera que incluya el nuevo procesador Snapdragon 845, 6GB de RAM y Android Oreo.

Es posible que el LG G7 integre un lector de iris o nuevo reconocimiento facial 3D y que mantenga su conector de audífonos tradicional.

Por su parte, espero que la empresa también presente el LG V40 on algunas mejoras sutiles de lo que tenía el LG G7, pero hay mucha incertidumbre con el cambio de presidente ejecutivo de LG Mobile, ya que Hwang Jeong-hwan podría traer cambios importantes en la estrategia de la empresa.

Debido a esto, es posible que hasta LG abandone su cámara gran angular para incluir una telefoto como otras empresas, aunque a lo mejor es demasiado tarde para él para realizar estos cambios y a lo mejor tocaría esperar hasta el LG V40 o hasta 2019 para ver la nueva dirección.

Análisis LG V30 El LG V30 es un excelente celular que logra diferenciarse en un mercado saturado mediante una doble cámara "única" repleta de funciones, gran calidad de sonido en audífonos y cubriendo las necesidades básicas para ser considerado el mejor celular del mercado.

Huawei

2017

Huawei siguió creciendo gracias a la llegada del Mate 10, Mate 10 Pro y P10, al igual que de celulares de gama más baja, incluyendo teléfonos bajo la marca Honor, que son más económicos.

Con el P10, Mate 10 y Mate 10 Pro la empresa demostró que sus procesadores HiSilicon Kirin ofrecen un excelente desempeño y también integrando cámaras dobles que ya logran competir con los mejores.

Además, la firma integró finalmente resistencia al agua en sus teléfonos, redujo los biseles y removió el conector de audífonos tradicional con el Mate 10 Pro.

2018+

En 2018, espero que Huawei se alinee un poco mejor con todos sus teléfonos insignia para ofrecer en todos resistencia al agua, biseles pequeños y posiblemente la introducción de carga inalámbrica.

No creo que ninguno de sus teléfonos insignia llegue con conector de audífonos, pero sí creo que llegarían con un nuevo reconocimiento facial.

Un nuevo procesador Kirin haría su aparición y la empresa seguiría apostándole a mencionar la inteligencia artificial que está integrando en sus dispositivos. Es posible que al menos uno de los teléfonos insignia de Huawei llegue con hasta 8GB de RAM y pantallas OLED. Además, sus nuevos celulares ejecutarían Android Oreo, al menos en la primera parte del año.

Hay rumores de que el Huawei P11 podría traer tres cámaras traseras que permitirían tomar fotos de 40 megapixeles. Suena interesante, pero quién sabe si se volverá una realidad; además, esperaría que las fotos de 40 megapixeles resulte en la combinación de los diferentes lentes, no que cada lente fuese de 40 megapixeles. Inclusive, considero que esta modalidad de cámaras podría llegar solo en un modelo de la serie P.

¿Cuáles serían esos teléfonos insignia? Seguramente Huawei P11 y Huawei Mate 11, más sus versiones modificadas.

Huawei se enfocará en llegar con más fuerza a nuevos países, incluyendo algunos de América Latina y a Estados Unidos.

Sony

2017

Sony, uno de los grandes, sigue cayendo y teléfono tras teléfono ofrecía pequeños cambios.

Este año, la empresa lanzó el Sony Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact con un diseño muy similar a los celulares que presentaba en 2011.

Sony siguió apostando a los dispositivos inteligentes Xperia Touch y los Xperia Ear Open-Style.

Análisis Sony Xperia XZ1 El Sony Xperia XZ1 es un celular tan parecido al Xperia XZ Premium que muchas veces no tiene razón de existir, pero su construcción es probablemente la más 'premium' que he probado en un celular y su función escáner 3D lo diferencia de los demás.

2018+

Considero que 2018 será finalmente el año en el que Sony haga cambios importantes en sus teléfonos para traer un nuevo aire y atraer la atención de parte del mercado.

Esto significa que Sony hará cambios en el diseño de sus celulares de alta gama para integrar bordes más pequeños, mientras que mantiene la resistencia al agua, cámaras repletas de funciones y finalmente un lector de huellas en Estados Unidos.

En cuanto a especificaciones, los primeros teléfonos insignia renovados de Sony en 2018 deberían tener el procesador Snapdragon 845, Android Oreo y hasta 6GB de RAM y una pantalla 4K en al menos un modelo en 2018 —seguramente el Premium.

Inclusive, considero que este sería el año en el que Sony comenzaría a integrar doble cámara trasera en al menos uno de sus celulares.

Aunque Sony no es la mejor empresa a la hora de nombrar a sus dispositivos, es posible que la continúe con la serie XZ para darle la bienvenida a los XZ2 —aunque esos podrían llegar hasta la segunda mitad de 2018. A lo mejor, lanza el Xperia XZ1 Premium, con la mayoría de novedades.

HTC

2017

HTC U se volvió la nueva serie de teléfonos de la empresa que aunque ofrecieron una experiencia buena, no lograron competir con Samsung o Apple en el mundo.

El HTC U11 fue el primero con bordes que puedes presionar para activar diferentes funciones, pero el HTC U11+ llego a finales de 2017 para reducir un poco los biseles y permitirle competir un poco mejor con sus principales rivales.

Las especificaciones no fueron muy diferentes en comparación con sus rivales, pero su software no tuvo mucho refinamiento en comparación con los años anteriores y aún siguen ausentes las bocinas frontales estéreo que le permitían sobresalir en el mercado.

Además, Google firmó un acuerdo con HTC en el cual la primera empresa obtuvo cerca de 2,000 empleados de la segunda y acceso a usar propiedad intelectual para sus dispositivos.

2018+

A pesar del acuerdo con Google, HTC seguirá funcionando independientemente y lanzará en 2018 el HTC U12.

Es posible que el HTC U12 integre el mismo cuerpo brillante de vidrio de sus predecesores que tanto ha gustado, mientras que posiciona el lector de huellas en la parte trasera, integre bordes de pantalla pequeños e integra nuevas funciones para HTC Edge Sense (función que permite presionar sus bordes para activar funciones.

El HTC U12 debe integrar el procesador Snapdragon 845 y hasta 6GB de RAM, mientras que podría ser el regreso de la empresa a doble cámara trasera.

Motorola

2017

Motorola (empresa de Lenovo) expandió la series de celulares que normalmente ofrece.

En 2017, Motorola lanzó celulares de la serie Moto E4, Moto C, Moto G5, Moto G5S, Moto Z2 (Force) y Moto X4.

Aunque esto generó gran confusión para poder entender el portafolio de celulares de Motorola, la empresa siguió ofreciendo los mejores celulares baratos, como lo fueron el Moto G5 Plus y el Moto E4.

2018+

En 2018, Motorola presentará una evolución de los celulares lanzados en 2017, mientras que también traería celulares de regreso como el Moto G6 Play y posiblemente el Moto Z3 (en vez de solo lanzar el Moto Z3 Force).

Los teléfonos Z seguirán siendo compatibles con todos los Moto Mods, pero es posible que el Moto Z3 reduzca sus biseles un poco para ser un poco más moderno, mientras que mantiene prácticamente la misma parte trasera para seguir ofreciendo esa compatibilidad con los módulos de la empresa.

Los Moto Z3 debería integrar componentes similares (excepto el Moto Z3 Play), integrando un procesador Snapdragon 845, 4GB y posiblemente doble cámara trasera. Sin embargo, al meno un modelo integrará la pantalla irrompible de Motorola y el conector de audífonos podría volverse parte solo de los celulares de gama más baja.

Google

2017

Google lanzó sus segundos celulares de la marca Pixel, con el Pixel 2 y Pixel 2 XL.

Los celulares le dieron la bienvenida a la resistencia al agua y se despidieron de del conector de audífonos. Asimismo, la empresa tuvo múltiples críticas por la calidad de la pantalla del Pixel 2 XL, un sonido extraño del Pixel 2 causado por NFC y algunos problemas en la grabación de audio, además de que sus pantalla ofrecieron colores muy pálidos hasta que Google habilitó una función para hacer más saturados los colores.

El Pixel 2 y Pixel 2 XL compartieron sus principales características y especificaciones, incluyendo un procesador Snapdragon 835, Android Oreo, 4GB de RAM y una cámara trasera de 12 megapixeles. Sin embargo, el diseño fue diferente, fueron fabricados por dos empresas diferentes (LG y HTC) y su precio también vario.

2018+

Con el acuerdo con HTC, espero que Google unificará mejor sus celulares Pixel 3 y Pixel 3 XL en 2018.

Esto significa que el diseño será mucho más parecido y las principales diferencias llegarían en el tamaño.

Es posible que estos dos celulares integren el procesador Snapdragon 845 —a menos que Qualcomm lace otro procesador a finales de año. 4GB de RAM seguirían presentes y sería unos de los primeros, sino lo primeros en ejecutar Android P.

El conector de audífonos seguiría ausente, la resistencia al agua se mantendría y quizá la empresa remueva las bocinas frontales para que los dos celulares tengan pantallas con menos bordes que la actualidad.

Otra posibilidad es que Google lance un tercer modelo de su celular, posiblemente dedicado a una gama más baja que no sea tan costoso.

Asimismo, aunque hay rumores que dicen que el proyecto Andromeda se ha puesto en pausa, considero que Chrome OS y Android seguirían integrándose de una u otra manera. Inclusive, Google podría presentar un celular que traiga una función similar a Microsoft Continuum, o al menos algo que de esos indicios para el futuro.

Otras empresas

OnePlus en 2017



OnePlus presentará el OnePlus 6 en 2018 y quizás el OnePlus 6T a finales del año.

El enfoque general de la empresa debería mantenerse intacto, ofreciendo especificaciones y una experiencia de alta gama a un precio inferior que la mayoría de celulares de esa clase.

Creo que en 2018 la empresa finalmente lanzará un celular resistente al agua, pero esto también significará un incrementó de precio -- lo cual lo puede colocar en un territorio un como más complicado para una empresa tan pequeña.

No creo que el diseño del 6 sea muy diferente a lo que la empresa presentó en el OnePlus 5 y OnePlus 5T, pero es claro que el lector de huellas seguirá implementado en la parte trasera, seguiremos encontrando una doble cámara trasera y una experiencia de Android muy pura.

El OnePlus 6 debería incluir el procesador Snapdragon 835 y hasta 8 GB de RAM.

Xiaomi en 2018

Se ha esperado algún tiempo a que llegue Xiaomi a Estados Unidos, y para 2018, al parecer, estos planes se han retrasado y se van olvidando un poco.

Después de lo que sucedió con LeEco en su llegada a Estados Unidos, probablemente la empresa será más cautelosa. Además, la partida de Hugo Barra de la empresa le quita gran conocimiento del mercado, así que hay mucha más incertidumbre de esa esperada expansión, al menos en cuanto a teléfonos celulares, que es lo que ha hecho más popular a la compañía fuera de China.

Creo que Xiaomi seguirá expandiéndose en otras partes, incluyendo más países de América Latina, antes de llegar a Estados Unidos.

El Xiaomi Mi 7 será uno de los primeros celulares en integrar el procesador Snapdragon 845 y se espera que a pesar de sus excelentes características, el precio sea razonable. Asimismo, esperamos conocer en la segunda parte de 2018 al Xiaomi Mi Mix 3, mostrando un refinamiento importante en el celular casi sin bordes de la empresa, teléfono que dio el primer paso para que los celulares tuvieran menos biseles en 2017.