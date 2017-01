Los celulares siguen evolucionando, y la innovación para diferenciarse de la competencia se vuelve cada vez más difícil.

El 2016 ya llega a su fin y con éste recordamos un poco lo que hemos visto durante estos 12 meses y, aún más importante, lo que esperamos ver en el mercado de celulares en 2017 -- y posiblemente más en el futuro.

Samsung sigue siendo el claro líder de este mercado con una cuota de mercado del 20 por ciento en el tercer trimestre de 2016, seguido de Apple que logró capturar el 12.5 por ciento en el período, según la firma de investigación IDC.

Sin embargo, estos dos gigantes fueron los únicos de los cinco fabricantes de celulares más grandes del mundo que perdieron cuota de mercado en los últimos trimestres, mientras que Huawei (tercero), Oppo (cuarto) y Vivo (quinto) lograron incrementar de manera importante su tasa en el mercado global.

Como se ha vuelto una tradición, el mercado estuvo repleto de toda clase de celulares, pero la tendencia se centró en dispositivos que hace unos años se habrían considerado como gigantes. El estándar se ha establecido en celulares con pantallas de 5 a 5.5 pulgadas, con Apple manteniendo su gran poder en los celulares pequeños con el regular (de 4.7 pulgadas), acompañado de lejos por el Sony Xperia X Compact (que tiene una pantalla de 4.6 pulgadas).

Samsung, LG, Google, Huawei, OnePlus, Motorola (Lenovo) y Xiaomi se enfocaron en celulares más grandes, con dispositivos de 5 y 5.5 pulgadas o más.

Analicemos ahora un poco la tendencia de cada empresa y lo sucedido en 2016 para poder tener una idea de lo que nos podrían traer en 2017.

Samsung

2016

Samsung se perfilaba para tener el mejor año de su historia, tras lanzar el Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge en febrero La empresa surcoreana se enfocó en esta ocasión en construir un celular que usara lo que tanto nos gusto de sus predecesores (Galaxy S6), trayendo mejoras y regresando algunas de las características que más extrañamos de modelos anteriores (ranura microSD y resistencia al agua).

Asimismo, Samsung presentó uno de los diseños más hermosos que hemos visto en un celular con el Galaxy Note 7 y trajo por primera vez un lector de iris en uno de sus celulares. Sin embargo, el drama explosivo del Galaxy Note 7 llevó a que este celular fuera retirado del mercado y que la imagen de la empresa se viera golpeada de una u otra manera.

2017+

En 2017, espero que Samsung siga refinando el diseño de sus teléfonos insignia, pero que no presente un cambio demasiado radical. Sin embargo, aparte del diseño que presente con el Galaxy S8 y Galaxy Note 8, Samsung podría sorprender también con el primer celular "flexible", o al menos un prototipo.

Es posible que Samsung opte por cambiar la parte trasera de vidrio por otro material, pero es más probable que implemente diseños similares a lo que presentó con el Galaxy Note 7 -- ofreciendo un diseño moderno, atractivo y simétrico. Sin embargo, la empresa ofrecería un celular con pantalla plana y otro con pantalla curva.

Asimismo, uno de los cambios más importantes del diseño de los Galaxy S8 y Galaxy Note 8 podría llegar con su nuevo botón de inicio, removiendo ese botón físico para posiblemente volverlo capacitivo o virtual, además de biseles más pequeños. La empresa podría mejorar también la calidad de sonido, ofreciendo dos bocinas estéreo.

Las especificaciones de estos celulares insignia tendrían la evolución tradicional que tienen año tras año, ofreciendo mayor potencia y mejor desempeño, al igual que unas cámaras que ofrezcan fotos de mejor calidad. Es posible que Samsung integre doble cámara trasera en el Galaxy S8, pero es probable que decida también tan solo colocar una cámara que traiga mejor procesamiento de imagen, su enfoque súper rápido y mejoras en la estabilización de imagen.

Asimismo, la empresa integraría una cámara frontal con enfoque automático que permite ofrecer mayor detalle en los selfies.

En cuanto a la evolución de sus otras especificaciones, espero que la empresa siga integrando pantallas AMOLED 2K, aunque la mayor resolución la podría dejar para el Galaxy Note 8 con 4K.

Aunque esto no traería grandes beneficios en el uso general de los celulares Samsung, la pantalla 4K podría beneficiar a las gafas Gear VR o la realidad virtual que ofrece la nueva plataforma de Google, Daydream. Además, espero que sus principales celulares ejecuten Android Nougat.

Samsung decidiría también aumentar un poco la pantalla de sus celulares, posiblemente para permitir que 4K tenga más sentido y que pueda ofrecer una mejor experiencia en VR. Además, esta clase de resolución podría ser manipulada para que no siempre esté activa, sino que permanentemente puedas usar el celular en 2K o Full HD para obtener mejor duración de batería, pero puede ser cambiada de manera automática para que 4K se habilite en modo de realidad virtual.

El procesador podría volver a ser fabricado por Qualcomm, al menos en EE.UU., con el Snapdragon 835, pero a nivel mundial los celulares de Samsung podrían integrar una nueva generación de los procesadores Exynos.

Por otra parte, el Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Edge y Galaxy Note 8 integrarían 6GB de RAM y el nuevo puerto USB-C o USB Tipo C.

El nuevo puerto USB-C también abre la posibilidad de eliminar el conector de audífonos tradicional de 3.5mm. Esto no sería debido a que Apple y otras empresas ya lo hicieron, sino porque después de todo se sabe que todo está apuntando a que el futuro cercano se enfocaría permitiría que el USB-C no solo se use para cargar o transmitir datos, sino también para transmitir sonido de alta fidelidad.

Puede ser que el Galaxy S8 no sea necesariamente el dispositivo que marque la eliminación del conector de audífonos, pero sí es una gran posibilidad.

En cuanto a la interfaz, no esperaríamos grandes cambios, pero más una combinación de lo que la empresa presentó con la actualización Android Nougat para los Galaxy S7 y lo que la empresa presentó en el Galaxy Note 7.

Apple

2016

Apple presentó el nuevo iPhone 7 y iPhone 7 Plus con prácticamente el mismo diseño que sus predecesores y unas especificaciones mejoradas, incluyendo por primera vez una doble cámara trasera en el iPhone 7 Plus.

Asimismo, Apple integró doble bocina y resistencia al agua, pero removió el conector de audífonos.

2017+

Apple podría traer grandes cambios a sus nuevos iPhones.

Es posible que Apple llame a sus próximos celulares iPhone 8, en vez de iPhone 7S.

Han circulado rumores indicando que Apple haría más delgado al iPhone y que volvería a integrar paneles de vidrio en vez de metal en la parte trasera.

No es muy clara la dirección que Apple podría tomar en esta ocasión, pero es posible que la empresa reduzca los biseles del celular e incremente la resolución de la pantalla. Si Apple logra realmente reducir los biseles de su próximo teléfono, el iPhone 7 regular podría pasar a tener una pantalla de 5 pulgadas, en vez de 4.7 pulgadas. Además, esta sería la primera vez en la que Apple integraría una pantalla OLED en sus celulares, algo muy esperado.

No creo sea lo más lógico que Apple cambieel metal por el vidrio, pero si lo hace, me parecería que sería una decisión simplemente para mostrar algo distinto y no para presentar un diseño más innovador. Después de todo, el metal es mucho más resistente que el vidrio y su resistencia ha quedado comprobada generación tras generación.

La mayor atracción, aparte del diseño, de los nuevos modelos de iPhone se encontraría en un incremento de funciones de 3D Touch, lo cual mejoraría enormemente la experiencia y convertiría a esta función en una herramienta realmente útil.

Asimismo, las aplicaciones HomeKit y HealthKit también estarán evolucionando más para ofrecer una mejor integración con la demótica e información más detallada de tu salud.

Por último, espero una evolución tradicional de especificaciones y la llegada de iOS 11. Hay posibilidades que Apple añada cubiertas o accesorios inteligentes al iPhone 8 Plus (o iPhone 7S Plus si llega a llamarse así), o que presente simplemente un tercer modelo con estas características.

Además, es posible que Apple presente una nueva versión de su puerto Lightning o que simplemente adopte el nuevo puerto USB-C que ya ha comenzado a integrar en sus computadoras.

Por otra parte, hay rumores de que el próximo iPhone podría cargarse de manera inalámbrica como los Galaxy o que tendría una pantalla curva. Aunque son algunas características que podría tener el iPhone 8 o iPhone 7S, creo que es reo que esto podría llegar en otra generación.

Esperamos también que la resistencia al agua y las cámaras no tengan grandes cambios. Inclusive, esperaríamos que la cámara doble se mantenga solamente en el modelo Plus.

LG

2016

LG trajo uno de los diseños más innovadores con el LG G5 que intentó dar inicio a un nuevo ecosistema de "amigos" modulares para extender las funciones del celular.

Sin embargo, esto no es lo más práctico y su atracción no fue la mejor o simple como lo hizo Motorola con el Moto Z. En el LG G5, era necesario siempre remover la batería para añadir un módulo, lo cual requería apagar y encender el celular. Además, el mecanismo para remover la batería, no necesariamente el módulo, no fue tan práctico.

Asimismo, la empresa surcoreana incorporó doble cámara trasera en el LG G5 (una regular y una gran angular) y mantuvo los controles manuales que son considerados por muchos como los mejores en un celular.

LG presentó también el LG V20, una celular que mantuvo la mayoría de novedades del LG G5, pero también trajo las principales diferenciaciones del LG V10, su predecesor.

Esto significó una batería removible en un cuerpo de metal, doble cámara trasera, una cámara frontal gran angular, una pantalla secundaria y funciones de reproducción y grabación de sonido de alta calidad.

El LG V20 es el mejor celular con batería removible que puedes comprar, pero si esto o grabar y reproducir sonido de alta calidad no son tu prioridad, otros celulares pueden ser una mejor opción.

de los editores Excelente

2017+

Con el LG G6, la empresa surcoreana estaría abandonando el diseño modular de su predecesor y la batería removible. Sin embargo, el LG G6 sería el primero de la serie en ser resistente al agua.

Asimismo, la empresa podría integrar por primera vez en el LG G6 un lector de iris, similar al que integró el Lumia 950 y el Galaxy Note 7.

Además, junto con el lanzamiento del LG G6 podría llegar el nuevo sistema de pagos LG Pay, incluyendo la posibilidad de pagar con NFC o de manera magnética con MST, como lo hace Samsung en sus celulares y que le permite tener más compatibilidad que Apple Pay y Android Pay.

En general, las especificaciones también evolucionarán para que el celular sea más rápido, sus cámaras ofrezcan mejores resultados y sus baterías duren más. Además, ejecutarían Android Nougat.

Por otra parte, espero que la empresa presente la tercera generación de la serie V (posiblemente llamado LG V30), ofreciendo las dos pantallas y presentando algunas especificaciones superiores a las del LG G5.

El LG G5 es el mejor celular con batería removible, pero falta que sus accesorios modulares prueben una gran utilidad y su diseño carece del refinamiento necesario para competir mejor con sus rivales.

de los editores Excelente

Sony

2016

Sony ha seguido perdiendo terreno -- e interés -- en el mundo de dispositivos móviles.

Este año la empresa sorprendió presentando la nueva serie Xperia X, pero no ofreció algo realmente nuevo y los celulares con lectores de huellas llegaron a EE.UU. con esta función desactivada.

Esto no significa que el Sony Xperia X Performance, el Xperia XZ o el Xperia X Compact sean malos en sí; solamente que se quedan atrás de la competencia.

Sony también empezó una nueva apuesta con los dispositivos inteligentes Xperia Ear, Xperia Projector, Xperia Agent y Xperia Eye.

El primero en salir fue el Xperia Ear en diciembre de 2016, un auricular Bluetooth que ofrece funciones interesantes de asistencia.

2017+

¿Qué esperar de Sony en 2017?

Su futuro es uno de los más inciertos en el mercado, pero espero que se enfoque en producir menos dispositivos -- dispositivos clave -- que le permitan surgir poco a poco para competir realmente con los mejores y poder ser considerado nuevamente un rival para el iPhone y los celulares Samsung Galaxy.

Creo que esta sería la primera vez que Sony integraría doble cámara trasera en su teléfono insignia, además de la resistencia al agua y especificaciones de alta gama.

Asimismo, espero que en 2017 Sony logre lanzar sus dispositivos con todo en EE.UU. -- sin remover el lector de huellas. Espero también que la empresa avance con sus productos inteligentes para crear un ecosistema inteligente que le ayude a diferenciarse de los demás.

HTC

2016

La empresa no tuvo su mejor año, pero el HTC 10 fue sin duda el mejor celular que ha presentado y uno que realmente da placer usar.

El HTC 10 es simple, pero ofrece gran fluidez, buena integración con los servicios de Google, controles avanzados de música y una cámara que realmente ofrece buenos resultados.

Sin embargo, su diseño, aunque elegante, no es resistente al agua y no ofrece nada que realmente lo haga sobresalir en un mercado de por sí saturado. Creo que esa fue la principal razón por la que fue uno de los celulares más ignorados de 2016.

También este año HTC presentó otros celulares Desire que son de una u otra manera atractivos para el rango bajo y medio, además del HTC Bolt que llegó con un procesador del año anterior, sin conector de audífonos y exclusivamente para Sprint -- algo un poco triste por su elevado precio (US$600)

Por otra parte, HTC también fabricó los primeros celulares Google Pixel, así que esta empresa podría ser en realidad la más beneficiada de estos celulares al poder regresar al negocio de la fabricación de dispositivos para otras empresas y Morgan Stanley espera que Google logre vender 3 millones en 2016.

2017+

Similar a Sony, el futuro de HTC luce incierto y hasta han habido rumores que indican que la empresa podría vender su división móvil.

Sería interesante si esto sucede y Google la compra para fabricar todos sus dispositivos "Made by Google", aunque todo esto es pura especulación y no es que sea necesario.

Sin embargo, esperamos que la empresa presente el HTC 11 y siga con un gran enfoque en la realidad virtual que ofrecen sus gafas HTC Vive.

Además, se ha rumorado el HTC Ocen (quizá llamado HTC 10), como un celular que trae funciones avanzadas para controlar ciertas funciones al presionar en sus bordes laterales. Aunque esto ha sido basado solo en un concepto, es algo que podría ser materializado en 2017, al menos no es su totalidad.

Motorola

2016

Motorola (ahora Lenovo), presentó el mejor diseño modular en un celular con el Moto Z, Moto Z Force y Moto Z Play.

Además de su modularidad, esos celulares trajeron muy buenas especificaciones y, en el caso del Moto Z Play, la duración de la batería fue realmente sobresaliente.

La empresa también presentó el primer Moto G con un lector de huellas que sigue ofreciendo una buena experiencia a un precio relativamente bajo.

2017+

En 2017, Lenovo consolidaría aún más la marca Moto como la representación de todos sus celulares y seguirá con un gran enfoque en el diseño modular de los Moto Z, presentando no solo la segunda generación de esa línea, sino también lanzando al menos cuatro módulos Moto Mods al trimestre.

Espero que los Moto G y Moto E sigan existiendo para ofrecer una buena experiencia a un precio relativamente bajo, pero es posible que no traigan grandes novedades.

Además de ofrecer un excelente desempeño y ser uno de los celulares más delgados del mundo, el Moto Z trae un ingenioso concepto modular (Moto Mods) que funciona.

de los editores Excelente

Google

2016

Google presentó este año sus primeros celulares de la marca Pixel, los cuales fueron fabricados por HTC.

El Pixel y Pixel XL son probablemente lo más iPhone que existe en el mundo de Android: son celulares simples que ofrecen muy bien todo lo básico, aunque no tienen más de lo que probablemente necesitamos o muchos queremos.

La cámara fue considerada como una de las mejores del mercado, pero el diseño del celular tiene biseles muy grandes y no son los celulares más delgados.

Lo más interesante es que Google le dio un gran enfoque a su nuevo asistente virtual, Google Assistant y a la personalización de la pantalla de Inicio (con el launcher Pixel), dos características exclusivas para Pixel actualmente, pero no son lo más sobresaliente de estos celulares.

Asimismo, los Google Pixel llegaron para competir con los mejores de los mejores, ofreciendo una precio realmente alto.

2017+

En 2017, espero que Google presente la segunda generación de Pixel y que presente más que celulares (relojes inteligentes, tabletas, etc.) que formen parte de ese ecosistema y que compartan a Google Assistant.

Asimismo, algunos de estos productos podrían llegar con el resultado del proyecto Andromeda, trayendo una nueva versión de Android que integre también múltiples funciones de Chrome OS. Inclusive, Google podría presentar un celular que traiga una función similar a Microsoft Continuum, o al menos algo que de esos indicios para el futuro.

Microsoft

2016

Microsoft se olvidó un poco de los celulares y en realidad no sucedió mucho este año, además de perder CUOTA DE mercado mundial, llegando a tener menos de 0.5 por ciento, en el tercer trimestre de 2016.

2017+

En 2017, Microsoft le puede dar un nuevo aire a Windows 10 Mobile, dedicándose más al sector empresarial o presentando el esperado Surface Phone que realmente le permita ofrecer una interesante alternativa al iPhone, Google Pixel y otros celulares de alta gama.

Otras empresas

Xiaomi en 2017

Se ha esperado por ya algún tiempo y espero que 2017 sea el año en que Xiaomi traiga a EE.UU. su primer celular.

Con esto, no esperaría que Xiaomi compitiera en realidad con Apple y Google, sino que siga con el mismo enfoque de ofrecer celulares baratos con especificaciones de alta gama -- algo similar a lo que ofrece OnePlus.

Xiaomi ha seguido haciendo muy bien este balance de precio con especificaciones al presentar celulares como el Xiaomi Mi 5 y el Xiaomi Mi Note 2, además de presentar un atractivo celular sin casi biseles llamado Mi Max.

OnePlus en 2017

No espero que el enfoque de OnePlus cambie en 2017, pero es posible que en este año finalmente llegue de manera oficial a algunos países de América Latina.

OnePlus realmente marcó territorio en 2016 con el OnePlus 3 y OnePlus 3T, ofreciendo el mejor celular a ese bajo precio y para algunos lograr fabricar el celular de 2016.

Espero ver el OnePlus 4 hacia la mitad de año, integrando resistencia al agua y mejoras en las especificaciones.

Huawei en 2017

Con Honor, Huawei dio un gran paso en EE.UU. al traer el primer celular con uno de sus procesadores HiSilicon Kirin, integrado en el interesante Honor 8.

Además, la empresa presentó el Honor 5X a principios de 2016 ofreciendo un gran valor por un celular de bajo precio que integra un lector de huellas.

A nivel mundial, Huawei siguió creciendo y desbancó a Samsung como la empresa que generó más ingresos en el mundo de Android, en el tercer trimestre de 2016, según un reporte de la firma Strategy Analytics.

Esto es posiblemente debido a la gran variedad de celulares que la empresa ha presentado, incluyendo los Huawei P9.

Espero que en 2017, Huawei incremente su presencia en EE.UU. y a nivel mundial presente el Huawei P10 con posiblemente dobla cámara trasera, un nuevo diseño, Android Nougat y ofreciendo hasta 6GB de RAM.

ZTE en 2017

ZTE presentará el primer dispositivo del Project CXS, un celular que llegaría de una idea de su comunidad, el cual tendría un mecanismo de seguimiento de los ojos y se podría pegar a las paredes.

A parte de esto, la empresa también seguirá trabajando para lanzar celulares de bajo costo con especificaciones que sugieren que deberían costar más. En general, no espero que tenga grandes cambios la empresa en 2017.