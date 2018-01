Si vives un estilo de vida rudo, el Cat S41 es un teléfono robusto con algunas características realmente interesantes.

En primer lugar, parece estar construido como un tanque. Es pesado, grueso y a prueba de caídas de hasta 6 pies (1.8 metros). También es completamente a prueba de agua. Puedes sumergirlo por 6.5 pies (2 metros) hasta por una hora. Es resistente a golpes, polvo, vibración, humedad, a todo.

De hecho, Cat confía tanto en su teléfono que incluye una función de cámara submarina, por lo que puedes tomar instantáneas con el teléfono totalmente bajo el agua. La mayoría de los teléfonos no pueden hacer eso de manera confiable, incluso siendo resistentes al agua. Y si llevas guantes o tienes las manos mojadas, no hay problema. Cat promete que la pantalla no te molestará.

Pero quizá lo mejor de este teléfono es que puedes usar su enorme batería de 5,000mAh para cargar otros teléfonos —por ejemplo, si un amigo se está quedando sin batería, a ti te sobra para compartir. Incluso, puedes fijar un límite para que el otro teléfono no te chupe toda la energía.

Nunca va a pasar por el teléfono más high end, pero ese no es su objetivo. Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, una cámara de 13MP y una cámara frontal de 8MP; asimismo, tiene 32GB de almacenamiento interno y Android Nougat es el software que usa.

Este celular fue anunciado en octubre y puedes comprarlo por por US$449 en Amazon, Best Buy, New Egg, B&H y Catphones.com.

