El barato Moto E4 Plus estará disponible el 11 de agosto

Óscar Gutiérrez/cNet

Motorola quiere seguir retando a la industria con celulares baratos que ofrecen una buena experiencia. Este martes anunció que el esperado Moto E4 Plus estará disponible en EE.UU. desde el 11 de agosto.

El Moto E4 Plus tendrá un precio de US$179.99 y se podrá comprar como un celular desbloqueado en Verizon, Amazon, Best Buy, B&H, Fry's, Newegg y Motorola.com. En estas tiendas se podrá comprar el Moto E4 Plus en preventa, a partir del 3 de agosto.

Por su parte, el 11 de agosto llegará a Sprint, Ting y otras tiendas, mientras que el 14 de agosto llegará a Republic Wireless.

Motorola le confirmó a CNET en Español que Amazon venderá una versión más económica del Moto E4 Plus, perteneciente a la serie Amazon Prime Exclusive que incluye anuncios publicitarios en la pantalla de bloqueo.

Amazon anunciará el precio en este Moto E4 Prime Exclusive en los próximos días, pero teniendo en cuenta el descuento de US$30 que recibe el Moto E4 Prime Exclusive, podríamos esperar que el Moto E4 Plus Prime Exclusive tenga un precio de US$149.

El Moto E4 Plus es una versión mejorada del Moto E4, incluyendo una cámara de mejor resolución (13 megapixeles), hasta 32GB de almacenamiento y una sorprendente batería de 5,000mAh. Además, el Moto E4 Plus tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y un procesador Snapdragon 427 (procesador MediaTek en algunos mercados), 2GB de RAM (algunos mercados ofrecen de 3GB) y una ranura microSD.

Aunque estos son los celulares más baratos de Motorola, la empresa también incluye a celulares de gama media como el Moto G5 y Moto G5 Plus, al igual que un celular de alta gama llamado Moto Z2 Force.